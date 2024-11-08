EurUsd Algo Trading

Le trading algorithmique EURUSD est un EA simple mais très efficace sur la plateforme MT5. Cet EA est spécialement conçu pour la paire de devises la plus stable au monde, EURUSD.

L'EA utilise une stratégie de day trading, avec 90 % des transactions clôturées en quelques heures. Il se concentre sur l’identification des niveaux clés dans le timeframe H1 pour trouver les points d’entrée et définir des niveaux de Stop Loss (SL) appropriés et prédéfinis.

L'EA prend en charge une fonction de trailing stop, aidant les traders à sécuriser leurs bénéfices avec un taux de réussite très élevé. Il inclut également plusieurs fonctions de gestion de l'argent, des outils de gestion du temps, de contrôle du drawdown et de gestion des nouvelles, ce qui le rend adapté à différents styles de trading et types de comptes.

L'EA a été soumis à des tests rétrospectifs sur les 17 dernières années, gérant avec succès diverses conditions économiques telles que la crise de 2008, la pandémie de COVID en 2019 et d'autres récessions.

Il n'y a aucune exigence de capital minimum pour le compte, ce qui permet aux clients de commencer avec un petit capital, à partir de seulement quelques centaines de dollars.


Configuration :

- Paire de devises : EURUSD 

- Timeframe : N'importe lequel 

- Dépôt minimum : Aucun (selon les exigences de votre courtier, recommandé à partir de 300 USD si vous souhaitez ouvrir jusqu'à 5 transactions) 

- Type de compte : N'importe lequel (recommandé : compte standard IC Market, sans commission)

Explication détaillée des paramètres


Caractéristiques :

- Trade sur EURUSD. 

- N’utilise pas de Martingale, Grid ou Hedge. 

- Chaque transaction est protégée par un Stop Loss. 

- Fonction de dimensionnement automatique des lots intégrée. 

- Très facile à installer ; aucun besoin de modifier les paramètres ; les paramètres par défaut conviennent à la plupart des courtiers. 

- Utilisation de VPS recommandée pour maintenir l'EA actif 24/7.


Avertissement de risque :

- Soyez conscient des risques avant d'acheter l'EA. 

- Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (l'EA peut également entraîner des pertes). 

- Les résultats des backtests affichés (par exemple, dans les captures d'écran) sont hautement optimisés et ne peuvent pas être appliqués directement au trading en direct.


Note :

- L'EA n'utilise pas ChatGPT, IA ou tout autre élément fictif souvent ajouté par certains auteurs dans les descriptions de produit. Soyez prudent et ne vous laissez pas tromper. 

- L'EA ne génère pas de bénéfices de manière linéaire et n'obtient pas un taux de réussite de 100 %. Aucun système au monde ne peut atteindre cela, et de telles affirmations sont trompeuses. 

- Je suis un développeur qui trade avec des comptes réels et des systèmes réels, donc il est normal d'expérimenter des pertes pendant certaines périodes. Je ne cherche pas à tromper les clients. Pour évaluer la qualité de l'EA, veuillez attendre au moins 6 mois pour observer ses performances réelles.

Nice Trader OÜ
Aller Uja 2025.01.19 21:46 
 

edited: March 26, 2025

I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.

After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.

I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.

______________________________________________________________________________________________________________________

I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.

Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).

Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.

The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.

Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.

I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.

Alexander Alekseevi Panchenko 2024.12.04 15:05 
 

Lo Thi Mai Loan is an exceptional expert advisor developer. This expert advisor is efficient and user-friendly. Additionally, the customer service is top-notch—responsive, attentive, and genuinely supportive. I recommend Lo Thi Mai Loan`s services to anyone looking to enhance their trading success!

