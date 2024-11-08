EurUsd Algo Trading

Le trading algorithmique EURUSD est un EA simple mais très efficace sur la plateforme MT5. Cet EA est spécialement conçu pour la paire de devises la plus stable au monde, EURUSD.

L'EA utilise une stratégie de day trading, avec 90 % des transactions clôturées en quelques heures. Il se concentre sur l’identification des niveaux clés dans le timeframe H1 pour trouver les points d’entrée et définir des niveaux de Stop Loss (SL) appropriés et prédéfinis.

L'EA prend en charge une fonction de trailing stop, aidant les traders à sécuriser leurs bénéfices avec un taux de réussite très élevé. Il inclut également plusieurs fonctions de gestion de l'argent, des outils de gestion du temps, de contrôle du drawdown et de gestion des nouvelles, ce qui le rend adapté à différents styles de trading et types de comptes.

L'EA a été soumis à des tests rétrospectifs sur les 17 dernières années, gérant avec succès diverses conditions économiques telles que la crise de 2008, la pandémie de COVID en 2019 et d'autres récessions.

Il n'y a aucune exigence de capital minimum pour le compte, ce qui permet aux clients de commencer avec un petit capital, à partir de seulement quelques centaines de dollars.