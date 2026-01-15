XAUgenius

Wir stellen vor: XAUGenius - Der Breakout Expert Advisor für Gold

XAUGenius ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold) im täglichen Zeitrahmen unter Verwendung einer bewährten Ausbruchsstrategie. Diese Strategie wurde ausgiebig in Backtests und Stresstests getestet und für den realen Handel verfeinert.

Was zeichnet XAUGenius aus?

  • Siebasiert auf einer soliden Breakout-Strategie - einer der bewährtesten und profitabelsten Handelsansätze.

  • Maßgeschneidert für Gold (XAUUSD) - ein volatiler Wert, der sich ideal für Breakout-basierte Systeme eignet.

  • Aggressive Trailing-Logik - um Gewinne frühzeitig zu sichern und gleichzeitig Drawdowns zu minimieren.

  • Jeder Handel ist geschützt - mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit, die ein kontrolliertes Risiko und ein hohes Risiko-Rendite-Potenzial gewährleisten.

  • Dynamische Positionsgröße - der EA passt die Losgröße und Handelshäufigkeit automatisch an Ihre Kontogröße und Risikoeinstellung an.

Backtesting auf professionellem Niveau zeigt:

  • Eine glatte Aktienkurve mit geringer Stagnation

  • Schnelle Erholung nach Drawdowns

  • Zuverlässige Leistung bei allen Brokern und Preisfeeds

XAUGenius wurde mit dem längsten historischen Datensatz, der für Gold verfügbar ist, bei mehreren Liquiditätsanbietern einem Stresstest unter zogen - und es hält, was es verspricht.


Hauptmerkmale

  • Plug-and-Play-Einfachheit
    Legen Sie den EA einfach auf Ihren XAUUSD-Chart, legen Sie den maximal zulässigen Drawdown fest, und schon können Sie loslegen. Handelshäufigkeit und Losgröße werden auf der Grundlage Ihrer Einstellungen und Ihres Kontostands automatisch angepasst.

  • Intelligentes Risikomanagement
    Kein Raster. Kein Martingal. Kein Glücksspiel. XAUGenius verwendet eine strenge Risikokontrolle mit harten Stop-Losses und Take-Profits bei jedem Handel.

  • Bewährte Langzeit-Performance
    Liefert konsistente Ergebnisse über den gesamten historischen Datensatz von XAUUSD - nicht nur über ausgewählte Zeiträume.

  • Prop Firm Friendly
    Entwickelt, um die Regeln von Prop Firms zu erfüllen, wodurch es ideal für Herausforderungen und finanzierte Konten ist.

  • Niedrige Einstiegsvoraussetzungen
    Funktioniert mit Konten ab 100 $ und ist damit sowohl für neue als auch für erfahrene Händler zugänglich.


Backtesting:

Führen Sie den XAUUSD einfach mit den Standardeinstellungen aus, oder ändern Sie SL, TP und Risiko nach Ihren Wünschen.


Einrichten:

Führen Sie XAUUSD aus und legen Sie Ihre Risikoparameter fest oder behalten Sie die Standardeinstellungen bei (empfohlen).


Parameter:

  • Ris in % des Handelskapitals -> Standardeinstellung ist 10%, was für kleines Kapital empfohlen wird
  • Take Profit -> Standard wird bei 10000 gehalten, was $10 auf Gold ist. Abhängig von Ihrem Broker könnte 1000 sein. Es wird empfohlen, den Standardwert beizubehalten.
  • Stoploss Punkte -> Standard wird bei 10000 gehalten, die $10 ist.Abhängig von Ihrem Broker können es auch 1000 sein. Es wird empfohlen, den Standardwert beizubehalten, falls Ihr Broker einen anderen Wert für $1 anbietet.
  • Punkte im Gewinn bevor der Trailing SL aktiviert wird: Die Standardeinstellung ist 1000 Punkte (entspricht $1),je nach Broker können es auch 100 sein.
  • Trailing Stop Loss: Wie weit Sie dem aktuellen Kurs hinterherlaufen wollen. Standardwert ist 500 Punkte (oder $0,5),je nach Broker auch 50.
  • EA Id No -> Dies ist die eindeutige Nummer für Ihren EA. Sie können die Standardeinstellung beibehalten oder eine beliebige eindeutige Nummer wählen, die nur dann verwendet werden kann, wenn Ihr Broker keine Pending Order mit Verfallsdatum zulässt.

SEHR WICHTIG: MACHEN SIE EINEN BACKTEST BEI IHREM BROKER, BEVOR SIE MIT ECHTEM GELD HANDELN. WENDEN SIE SICH AN MICH, WENN SIE IRGENDWELCHE PROBLEME HABEN.


