Fox ist ein Retracement-Grid-Handelssystem, das auf der Rückkehr des Preises zum Mittelwert unter Verwendung von RSI-Indikatoren basiert.
Bollinger-Bänder, Double Stochastic aus verschiedenen Zeitrahmen!!! Mit Schließung auf Basis des Gesamtgewinns mit teilweiser Schließung und Absicherung der Positionen.
Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
Zeitrahmen: M15
Der Berater wird nur auf einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln
Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z. B. NZDCAD.с), sollten Sie das Suffix in den Einstellungen eingeben
Einstellungen
Festes Los 0,01
Risikolos Risiko 20
Loswert dynamisch 10000
Feste Ersteinzahlung falsch
MaximumLot=10 Maximales Los
Absicherung zulassen – True
Handelbare Währungspaare AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD
Bollinger-Bänder Periode 20
RSI-Zeitraum – RSI-Zeitraum 30
Maximaler RSI-Wert – 25
TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15
Seien Sie sich vor dem Kauf eines Scalpers der möglichen Risiken bewusst:
Handeln Sie nicht mit geliehenem und letztem Geld!!!
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (dem Berater können auch Verluste entstehen).
