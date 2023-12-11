Fox ist ein Retracement-Grid-Handelssystem, das auf der Rückkehr des Preises zum Mittelwert unter Verwendung von RSI-Indikatoren basiert.





Bollinger-Bänder, Double Stochastic aus verschiedenen Zeitrahmen!!! Mit Schließung auf Basis des Gesamtgewinns mit teilweiser Schließung und Absicherung der Positionen.

























Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.





Zeitrahmen: M15





Der Berater wird nur auf einem Chart installiert, um alle Symbole zu handeln





Wenn der Broker ein Suffix verwendet (z. B. NZDCAD.с), sollten Sie das Suffix in den Einstellungen eingeben









Einstellungen





Festes Los 0,01

Risikolos Risiko 20

Loswert dynamisch 10000

Feste Ersteinzahlung falsch

MaximumLot=10 Maximales Los

Absicherung zulassen – True

Handelbare Währungspaare AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD

Bollinger-Bänder Periode 20

RSI-Zeitraum – RSI-Zeitraum 30

Maximaler RSI-Wert – 25

TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15





Seien Sie sich vor dem Kauf eines Scalpers der möglichen Risiken bewusst:





Handeln Sie nicht mit geliehenem und letztem Geld!!!





Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (dem Berater können auch Verluste entstehen).