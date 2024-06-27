Trend Matrix EA

5

BLACK FRIDAY ->> Kaufen Sie eines unserer Produkte mit 70% Rabatt und erhalten Sie Trend Matrix EA als BONUS EA!

Sie können alle unsere Produkte hier finden: https: //www.mql5.com/en/users/autotrader/seller

Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich, um Ihren BONUS EA zu erhalten!

Trend Matrix EA ist mehr als nur ein Forex-Roboter; es ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Kunst des trendfolgenden Handels. Dieser Expert Advisor für MetaTrader 4- und 5-Terminals wurde entwickelt, um in den schnelllebigen und sich ständig verändernden Forex-Märkten zu glänzen. Er ist darauf ausgelegt, Trends zu erkennen und zu nutzen, um sicherzustellen, dass Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben.

Die ultimative Lösung für Händler, die Präzision, Expertise und beständige Rentabilität suchen. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategien mit unseren fortschrittlichen Tools, umfassenden Einblicken und bewährten Methoden. Ob Sie nun ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen,

Trend Matrix EA stattet Sie mit dem Wissen und den Werkzeugen aus, um den dynamischen Devisenmarkt mit Zuversicht zu navigieren. Verändern Sie noch heute Ihre Handelserfahrung und realisieren Sie Ihr wahres Gewinnpotenzial mit Trend Matrix EA.


Die wichtigsten Merkmale von Trend Matrix EA

  • Starke, reine und einfache Handelslogik
  • Benutzerfreundliches Interface
  • Umfassendes Risikomanagement
  • Hoher Spread, Slippage und Brokerschutz
  • Unterstützung mehrerer Währungspaare
  • Verlustausgleichssystem der nächsten Generation
  • Hocheffektive Ausstiegslogik
  • E-Mail- und Push-Benachrichtigungssystem
  • 24/5-Handel ohne Zeitbeschränkungen - keine Probleme mit der GMT-Verschiebung
  • Solide 14-jährige Backtest-Performance
  • Trendfolgende Trendfolgestrategie
  • Statisches und dynamisches Trailing-Stop-System
  • Erweiterter Nachrichtenfilter
  • Zeitmanagement-System
  • Drawdown-Schutzsystem
Es gibt eine MT5-Version von Trend Matrix EA. Klicken Sie hier, um sie zu testen!

Benutzerfreundliches Interface

Trend Matrix EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt. Seine benutzerfreundliche Oberfläche macht die Einrichtung und Anpassung zu einem Kinderspiel und ermöglicht es Ihnen, den EA an Ihre spezifischen Präferenzen anzupassen. Trend Matrix EA passt sich Ihrem Handelsstil an und ist einfach zu bedienen.

Umfassendes Risikomanagement

Ihre Sicherheit und Ihr Seelenfrieden sind unsere oberste Priorität. Trend Matrix EA enthält ein umfassendes Paket von Risikomanagement-Tools, darunter:

  • Broker-Schutz: Schützen Sie Ihre Trades vor brokerbezogenen Problemen, um die Integrität Ihres Handels zu wahren.
  • Spread-Schutz: Verhindern Sie, dass sich übermäßige Spreads auf Ihre Handelsergebnisse auswirken.
  • Slippage-Schutz: Minimieren Sie die Auswirkungen von Slippage, um eine präzise Auftragsausführung zu gewährleisten.
  • Statisches und dynamisches Trailing-Stop-System: Optimieren Sie Ihre Ausstiege durch Trailing-Stop-Verluste, die entweder auf festen oder dynamischen Parametern basieren.

Mit Trend Matrix EA können Sie mit Zuversicht handeln, da Sie wissen, dass Ihr Risiko sorgfältig verwaltet wird.

Verlustausgleichssystem der nächsten Generation

Das Kronjuwel von Trend Matrix EA ist sein Next Generation Loss Recovery System. Dieses bahnbrechende System definiert neu, wie Forex-Roboter unter ungünstigen Marktbedingungen arbeiten. Während andere EAs ins Stocken geraten, wenn der Markt eine unerwartete Wendung nimmt, gedeiht Trend Matrix EA.

Und so funktioniert es: Das Loss Recovery System erkennt auf intelligente Weise die ersten Anzeichen einer Marktumkehr. Wenn es negative Trades entdeckt, handelt der EA schnell, schließt diese Trades und eröffnet neue in die entgegengesetzte Richtung. Diese ausgeklügelte Technik verwandelt schwierige Marktbedingungen in Gewinnchancen und sorgt dafür, dass Sie in allen Marktszenarien Geld verdienen können.

Bleiben Sie mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden

Mit dem Push-Benachrichtigungssystem von Trend Matrix EA verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit. Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen auf Ihrem bevorzugten Gerät, die Sie über wichtige Marktentwicklungen und EA-Aktionen auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie mit dem Markt verbunden, egal wo Sie sind.

Maßgeschneiderte Handelsoptionen

Flexibilität ist der Schlüssel in der Welt des Devisenhandels, und Trend Matrix EA bietet sie. Wählen Sie zwischen den Handelsmodi "Nur Longs" und "Nur Shorts", um den EA auf Ihre Marktaussichten und Ihre Strategie abzustimmen. Ob Sie nun bullish, bearish oder irgendwo dazwischen sind, Trend Matrix EA passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Trailing-Stop-System

Passen Sie sich mit unserem dynamischen Trailing-Stop-System nahtlos an Marktbewegungen an. Sichern Sie Ihre Gewinne, während Ihre Trades fortschreiten, und behalten Sie gleichzeitig die Flexibilität, potenzielle Gewinne mitzunehmen.

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ist Trend Matrix EA kein statisches Produkt, sondern wird ständig weiterentwickelt und verfeinert. Unser Expertenteam ist bestrebt, den EA regelmäßig zu aktualisieren, um ihn an die sich entwickelnden Marktbedingungen anzupassen und die neuesten Fortschritte in der Handelstechnologie zu berücksichtigen. Wenn Sie sich für Trend Matrix EA entscheiden, entscheiden Sie sich für ein Produkt, das sich mit dem Markt weiterentwickelt.

Drawdown-Schutzsystem

Prop-Firmen und finanzierte Konten wie FTMO sind bei Händlern immer beliebter geworden. Um sicherzustellen, dass Trend Matrix EA mit solchen Handelsumgebungen voll kompatibel bleibt, haben wir ein Drawdown Protection System hinzugefügt.

Diese Funktion umfasst mehrere konfigurierbare Parameter, die es Ihnen ermöglichen, den EA präzise an die Regeln und Beschränkungen Ihres Kontos anzupassen. Es hilft Ihnen, mit größerem Vertrauen und geringerem Risiko zu handeln, insbesondere auf Konten mit strengen Drawdown-Beschränkungen.

Erweiterter Nachrichtenfilter

Der Handel während hochaktueller Nachrichten kann extrem riskant sein. In der heutigen Welt der globalen Unsicherheit und volatilen Märkte ist diese Funktion unerlässlich geworden.

Der neue Advanced News Filter schützt Ihre Trades, indem er automatisch Perioden mit aufsehenerregenden Nachrichten oder unvorhersehbaren Ereignissen vermeidet und so Ihr Konto vor unnötigen Risiken bewahrt.

Mit diesem System handelt der Trend Matrix EA nur dann, wenn der Markt stabil und für Ihre Strategie geeignet ist.

Zeitmanagement-System

Mit dem Time Management System haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Handelsplan: Sie können ganz einfach bestimmte Handelszeiten festlegen oder den Handel zu Zeiten geringer oder hoher Volatilität einschränken.

Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den EA an Ihre persönlichen Vorlieben und Marktbedingungen anzupassen - ein Muss für professionelle Händler, die die volle Kontrolle haben wollen.


Empfehlungen

Trend Matrix EA ist ein hochmoderner Forex-Roboter, der entwickelt wurde, um Markttrends zu erkennen und aus ihnen Kapital zu schlagen. Mit seinem Next Generation Loss Recovery System, seinen Risikomanagement-Tools und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche bietet er einen zuverlässigen Weg, um den Forex-Markt mit Vertrauen zu navigieren. Schließen Sie sich einer Gemeinschaft erfolgreicher Trader an, die Trend Matrix EA vertrauen, um auf der richtigen Seite des Markttrends zu bleiben und beständige Gewinne zu sichern.

  • Empfohlener Zeitrahmen: H1
  • Empfohlene Backtest-Methode: H1 für jeden Tick, (M1 + Eröffnungskurs für schnellen Backtest)
  • Unterstützte Währungspaare: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, NZDCAD, USDCAD, USDJPY, XAGUSD und Brent Crude Oil
  • Die Standardeinstellungen in Trend Matrix EA sind für EURUSD H1 optimiert! Für die anderen unterstützten Paare gibt es .set-Dateien.
  • LOW-RISK .set Dateien sind ebenfalls verfügbar. Sie sind gut für den Fall, dass der Trader mit einem konservativeren Risiko handeln möchte.
  • Klicken Sie hier, um alle verfügbaren .set-Dateien zu sehen!


Trend Matrix EA Einstellungen

  • FixedLots: festes Handelsvolumen (funktioniert, wenn AutoMM1=0).
  • AutoMM: Werte größer als 0 (Null) aktivieren die automatische ММ (gehandeltes Volumen als Prozentsatz der freien Margin).
  • LongTrades: true/false zur Aktivierung/Deaktivierung der BUY(long) Trades.
  • ShortTrades: true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der SELL(Short)-Geschäfte.
  • Magic: magische Zahl - es ist äußerst wichtig, dass diese für alle Roboter unterschiedlich ist.
  • MaxSpread: maximal erlaubter Spread für die Positionseröffnung.
  • Slippage: maximal erlaubte Slippage für die Positionseröffnung.
  • EA_Comment: Text, der als Kommentar zu jedem von Trend Matrix EA eröffneten Trade hinzugefügt wird
  • ............

Wenn Sie mein Produkt mögen, schreiben Sie bitte eine Bewertung! Ich werde Ihnen sehr dankbar sein!

Sie können sich meine anderen Produkte in meinem Profil ansehen!

Wenn Sie über meine neuen Produkte informiert werden möchten, fügen Sie mich bitte als Freund hinzu!




Bewertungen 1
jblanco360
82
jblanco360 2025.02.26 19:00 
 

I have been using this EA for over a month now and im impressed with the results it has generated. The set files have provided great result for each currency as described. I havnt had to do any back testing other than use it on my live account. I started with 50 dollars and already generated 300 within a month. The recovery system works so well when it losses and able to use Risk Percentage or define your lot size. Would truly recommend this EA to plug and play and let it do its thing.

Empfohlene Produkte
Volatility channel
Market Laboratory
Experten
So funktioniert der Experte: Die Strategie des Experten basiert auf dem Volatilitätskanal. Wenn der Kurs über die Grenzen der aktuellen Volatilität gestiegen ist, findet der Experte mit Hilfe des Parabolic Systems einen guten Einstiegspunkt in den Markt. Im Laufe des Handels kommt es zu einer Aufstockung der Positionen, wodurch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein solider Gewinn erzielt werden kann. Der Experte verwendet keine Mittelwertbildung. Perspektiven: Ab heute verwendet der Experte eine Stra
HPS One Breakout
Xiongan Xu
Experten
HPS One Ausbruchs-EA Der EA Trade One 1-Stunden-Chart wird in Gold und anderen Mainstream-Paaren verwendet, um den Handel mit Hanging Orders auszubrechen. Bei einigen Hoch- und Tiefpositionen im historischen Markt wird der Handel ausgesetzt. Die EA-Signalüberwachung: https: // www.mql5.com/zh/signals/1556025 EA-Eigenschaften: 100 $ zum Start; Feste Stop-Loss und Gewinn, Tracking Stop-Loss; Eine Bestellung zu einer Zeit, kein Raster ; Der Durchbruch von hängenden Aufträgen ist auf einen B
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
TimeLS_LightSpeed ist ein zeitbasierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4/5, der entwickelt wurde, um Handelsaufträge zu präzise festgelegten Zeitpunkten auszuführen und zu verwalten. Der EA bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten zur Steuerung von Handelszeitfenstern, Positionstypen und exklusiven, zeitgesteuerten Trades mit individuellen Parametern. Schreib mir bei Fragen – ich habe einige vordefinierte .set-Dateien für bestimmte Märkte. Hauptfunktionen und Einstellungen Handelsberec
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise CCI Wenn Sie diesen Expert Advisor (EA) verwenden, werden die Transaktionen auf dem CCI-Indikator basieren. Jede Berechnung eines Trends oder einer Preisumkehr verwendet den CCI. Die Fähigkeiten dieses Indikators sind der Grund für die Optimierung des Programms. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Diese Version führt also nicht immer Transaktionen durch, im Gegensatz z
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
Experten
Der Benjam ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Der Roboter kauft einen Aufwärtstrend und verkauft einen Abwärtstrend. Der EA funktioniert nicht gut in einem Seitwärtsmarkt. Der Benutzer kann die Höhe des Stop Loss in Pips bestimmen. Der Benutzer kann die Höhe des Take Profit bestimmen. Der Benutzer kann die Menge des einzugebenden Volumens bestimmen. Der Benutzer kann die Anzahl der Trades festlegen, die der Roboter pro Trade öffnen soll.
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Experten
SignalMaster Trend EA ist ein Trend Expert Advisor. Die Strategie basiert auf zwei gleitenden Durchschnitten, um den Trend des Marktes zu bestimmen, und verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. FEATURES Kein Martingale, kein Grid, kein Double Lot, kein Averaging, keine gefährliche Strategie. Jeder Handel hat von Anfang an SL und TP. Nur ein Handel zu einer Zeit, für jedes Währungspaar. Der EA unterstützt Symbole mit einem Suffix oder Präfix. Kostenlose Demo zum Herunterla
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
BeST Darvas Boxes EA
Eleni Koulocheri
Experten
BeST_Darvas Boxes EA ist ein MT4 Expert Advisor, der auf der klassischen Handelsmethode basiert, die in den 50er Jahren von Nicolas Darvas entwickelt wurde und allgemein als Darvas Boxes Trading System bekannt ist. Das Original Darvas Boxes System kann im Detail in seinem Buch "How I Made $2,000,000 In The Stock Market" (Copyright 1960, by Nicolas Darvas) nachgelesen werden. Obwohl das ursprüngliche System nur für den Handel mit Aktien und die Eröffnung von Long-Trades entwickelt wurde, können
Team Trading Eur Aud Nzd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Xauusd Advanced grid
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Experten
Xauusd Advanced grid - Intelligentes & geschütztes Handelssystem Golden Grid Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel, der mehrere Ebenen der technischen Analyse kombiniert, um qualitativ hochwertige Operationen und konsistente Rentabilität zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf einem verantwortungsvollen Risikomanagement liegt. Hauptmerkmale Fortgeschrittene statistische Analyse Der EA enthält eine statistische Analyse-Engine, die die täglichen
Team Trading Eur Nzd Gbp
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Recovery Scalper
Paranchai Tensit
Experten
Recovery Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Der Mechanismus dieses Systems nutzt das Prinzip der Umkehr- und Erholungsstrategie, die dazu beiträgt, das Risiko von Anlageportfolios durch Handelssignalfilter, die geeignete Handelsparameter verwenden, effektiv zu reduzieren. Dieser EA hat den 12-Jahres-Test mit realen Tickdaten (2008-2020) bestanden. Hauptmerkmale Zeitrahmen: M15 Währungspaare: EURUSD Verwenden Sie 4- oder 5-stellige Konten Ersteinzahlung: $ 500 aufwärts Es wird em
Rey Toro Mt4
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie jetzt arbeiten Rey Toro diese erstaunliche EA wurde gemacht und sorgfältig für den EUR/NZD-Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, der Zweck dieser EA ist Ihr Kapital sicher hinter diesem unglaublichen Stier und Ihr Konto nie erreichen 0$ zu halten. Dieser EA kann mit wenig Kapital 100$ verwendet werden und arbeiten perfekt, ich getestet mit 50$ und arbeiten perfekt, aber es ist ratsam, mit 100$ Minimum zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS. Sie können auch e
Bitcoin Trading
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experten
Mein Expert Advisor handelt Bitcoin auf dem Zeitrahmen M30, Basierend auf Bollinger Bands Indikator, Stop-Loss 25 usd/0,01 bitcoin Gewinnmitnahme 17 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Insgesamt, meine EA gewinnen 89% und Verlust 11%. Min Einzahlung: ab 200 usd Empfohlene Einzahlung: 400 usd Broker 5-stellig, Stop Loss = 250000, Take Profit: 170000; Gewinn: 25%-35%/Monat. Draw Down: < 35% Input Setting zum Testen meines EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 25 usd/0.01 bitcoin oder 2500 usd/bitcoin abhängig von
Market Prop MT4
Ian Plakushko
Experten
Market Prop ist ein vollständig automatisierter Handels-Expertenberater, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Dieser EA analysiert mehrere Zeitrahmen gleichzeitig, wodurch er mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % Einstiegspunkte für profitable Trades findet. Der EA Market Prop eignet sich ideal für den Handel auf Prop-Firma-Konten dank seiner fortschrittlichen algorithmischen Strategie, die erfolgreich die Herausforderungen von Prop-Firmen meistert. In jedem Trade setzt der EA automatisch St
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
Experten
EA Golden Wings ist ein vollautomatischer EA, der für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Er basiert auf maschinellem Lernen, Clusteranalyse und genetischen Algorithmen. EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standardhandelsindikatoren verwendet. Experte zeigte stabile Ergebnisse auf XAUUSD in 2015-2021 Zeitraum. Es werden keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, keine Martingale, kein Grid, Scalp oder Hedge. Merkmale: + Vollautomatisc
PityuksEA
Budai Istvan
Experten
Hallo zusammen! Ich stelle meinen eigenen EA vor. Ich benutze diesen EA auf realem Cent-Konto von 2019 November: https: // www.mql5.com/en/signals/660259 . Ich habe hier ein paar Backtests vom letzten Jahr angehängt. Diese Tests wurden mit 99,9% Modellierungsqualität gemacht. Das erforderliche Mindesteigenkapital beträgt 500€, aber die empfohlene Ersteinlage ist 1000€ mit einem Hebel von 500:1. Der EA ist nur auf den Währungen EURUSD und GBPUSD profitabel. Der Experte kümmert sich nicht darum,
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der EA von Bollinger Bands ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um die Preisvolatilität und potenzielle Preisumkehrpunkte in Finanzmärkten wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zu analysieren. Sie bestehen aus drei Linien: Das mittlere Band: Dies ist in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Der am häufigsten verwendete Zeitraum ist 20. Das obere Band: Dies ist die Summe aus dem
Team Trading Gbp Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Robot 100M
Natthapon Prompakdee
Experten
Roboter 100M Robot 100M ist ein EA, der aus der Kombination verschiedener Strategien entwickelt wurde, die sowohl technische als auch fundamentale Aspekte berücksichtigen. * Features - Platzieren Sie Aufträge auf viele Bedingungen wie Price Action und Indikatoren - Smart Money Management System - Kombiniert Indikatoren mit Price Action - Auto Take Profit - Mit Strategien, die helfen, das Risiko so weit wie möglich zu senken, um Mittel zu erhalten. * Siehe Handelsergebnisse vom 11/10/2018 bis h
Spike Finder
Pier Gaetano Novara
Experten
Der EA wartet nach einer bestimmten Logik auf einen Spike und eröffnet eine Position in Spike-Richtung, wobei er Stop Loss und Take Profit festlegt. Wenn Positionen im Gewinn sind, werden sie mit einem intelligenten Trailing-Mechanismus verwaltet, der auch auf der verstrichenen Zeit seit der Eröffnung der Position basiert. Es funktioniert mit 5-stelligen und 4-stelligen Brokern. Muss auf dem M1-Chart verwendet werden. Benötigt keine historischen Daten. Es verwendet nicht : Martingale. Raster. Ab
FX GridCash
Paranchai Tensit
Experten
Das Cash Flow Grid Trading System wurde mit der Absicht entwickelt, einen kontinuierlichen monatlichen Cashflow zu erzielen. Dieses System bringt offensichtlich einige große Zahlen hervor, und profitable Ergebnisse sind immer das Ziel, während ein minimales Risiko eingegangen wird. Es gibt eine Absicherung, die auf einer normalen Basis stattfindet, da das System immer sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen platziert. Das System verwendet keinen spezifischen Stop-Loss-Prozentsatz und verlässt s
MMM Heiken Ashi Special Series
Andre Tavares
Experten
MMM Heiken Ashi Special Series Strategie: Der Roboter verwendet seinen eingebauten, verbesserten und getesteten Heiken Ashi-Indikator die ganze Zeit und führt eine Berechnung durch, um die Preistrends zu bestimmen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Perfekt für Scalping; Er sendet keine Order, wenn die Berechnungen keinen guten Gewinntrend ergeben; Wie alle MMM-Produkte ist auch dieser Indikator so programmiert, dass er Ih
Challonge
David Joseph Sidney Jonasson
Experten
Diese EA wurde mit der Finanzierung Herausforderungen im Auge, es versucht, einen stetigen Gewinn mit minimalen Drawdown mit dem Ziel, 10% Wachstum über einen Monat zu machen gebaut. Challonge hat einen wirklich passiven Stil, aber in bestimmten Marktbedingungen wird es häufiger handeln. der Schlüssel zu diesem EA Potenzial ist, wie es wählt und wählt, wenn ein Handel zu platzieren. es gibt vier Geld-Management-Systeme für Sie zu versuchen (wählen Sie nur eine als wahr zu einer Zeit). Sie erhalt
IntradayEA
Stefano Bonato
Experten
Intelligenter und effizienter EA, der auf langfristigem Handel basiert. Begrenzter Handel, begrenzte tägliche Trades (1 Trade pro Tag). Er basiert auf wöchentlicher Volatilität und Direktionalität. Kein Overnight-Handel, keine Swaps. Er öffnet und schließt intraday. Er kann auch für Props verwendet werden und verfügt über eine Stop-Loss-Funktion. Einfach und intuitiv für jeden, geben Sie einfach die gewünschte Größe auf der Grundlage Ihrer Kontogröße ein und der EA erledigt den Rest. Verwenden
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Goblin Gold Scalper
Thi Tra Mi Duong
3.67 (3)
Experten
Der Goblin Gold Scalper EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der im Laufe der Jahre entwickelt wurde. Die Handelsstrategie des EA wurde für Gold mit einer einzigartigen Strategie optimiert, die auf Price Action und grundlegenden Indikatoren basiert. Da es sich um eine Scalper-Strategie handelt, wird in der Regel in kurzer Zeit gehandelt und die Trades werden schnell mit Stop Loss und Trailing Stop geschlossen. EA hat optimierte Einstellungen und ist jetzt für jeden einfach zu bedienen.
JumpLump
Olga Zhdanova
Experten
Eine tolle Ergänzung für Ihr lukratives Portfolio an Fachberatern. Die Strategie basiert auf einem Algorithmus zum Durchbrechen der gebauten Levels für einen bestimmten Zeitraum. Der EA hat einen festen StopLoss, mit dem Sie den minimalen Drawdown beibehalten können. Getestet auf alle Ticks mit der Tick Data Suite, mit den bestmöglichen realen Handelsbedingungen, sehen Sie sich das Video an. Preis für die ersten 10 Käufer $ 75 (Ich bitte Sie, Ihre Berichte in den Kommentaren zu posten) Empfeh
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Mistress
Natalya Sopina
Experten
Mistress - Hochgeschwindigkeits-EA-Skalierer. Mistress - der beste EA - aus meiner Sicht. Mistress -universell und einfach. Mistress - handelt akkurat, häufig und zügig. Mistress - unabhängig von TF. Mistress - funktioniert auf allen Währungspaaren. Mistress - verwendet keine Martingale und kein Raster Mistress - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Mistress EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Handelszeitlimit on time : Zeit für den Begin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Weitere Produkte dieses Autors
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.45 (22)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich GOLD Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen I
Infinity Trader EA MT5
Lachezar Krastev
4.46 (35)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex GOLD Investor MT5
Lachezar Krastev
4.37 (105)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Smart Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (7)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Smart Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich GOLD Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen I
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Crypto Investor EA MT5
Lachezar Krastev
4.6 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Crypto Investor EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich WallStreet Recovery PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Omega Trend Indicator MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
Indikatoren
Der Omega-Trend-Indikator ist ein fortschrittliches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und sie effizient zu verfolgen. Der Indikator zeichnet zwei Linien. Die Haupttrendlinie (dicker) stellt die mutmaßliche untere oder obere Volatilitätsgrenze des aktuellen Markttrends dar. Ein Bruch der Haupttrendlinie deutet auf eine mögliche Umkehr oder Verschiebung der Trendbewegung hin. Die Trendlinie zeigt auch den besten Punkt für die Platzierung einer Stop-Lo
FREE
WallStreet Recovery PRO MT5
Lachezar Krastev
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich WallStreet Recovery PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.04 (55)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Crypto Investor EA
Lachezar Krastev
2 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Crypto Investor EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Omega Trend Indicator
Lachezar Krastev
4.86 (22)
Indikatoren
Der Omega-Trend-Indikator ist ein fortschrittliches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und ihnen effizient zu folgen. Der Indikator zeichnet zwei Linien. Die Haupttrendlinie (dicker) stellt die mutmaßliche untere oder obere Volatilitätsgrenze des aktuellen Markttrends dar. Ein Bruch der Haupttrendlinie deutet auf eine mögliche Umkehr oder Verschiebung der Trendbewegung hin. Die Trendlinie zeigt auch den besten Punkt für die Platzierung einer Stop-Los
FREE
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
Experten
MACD Trend EA basiert auf dem beliebten Forex-Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence). Wie der Name schon sagt, verwendet dieser Expert Advisor eine Trendfolgestrategie und nutzt den MACD-Indikator, um den Beginn von Auf- und Abwärtstrends zu erkennen. MACD Trend EA Hauptmerkmale - Trendfolgestrategie - Geld-Management - Fortgeschrittenes Ausstiegssystem + TP und SL - Trailing-Stop-System - Broker-Schutz-System - Benutzerdefinierte Magie Empfehlungen: - Zeitrahmen: H1 - Empfohl
FREE
Market Insider
Lachezar Krastev
4 (7)
Indikatoren
Market Insider ist ein hervorragender Indikator für das Scalping des Trends und den Handel mit Marktausbrüchen und Umkehrungen. Er basiert auf einem ATR gemessenen Volatilitätskanal und dem CCI-Indikator . Die grüne Trendlinie und die grünen Balken zeigen einen Aufwärtstrend an, während die rote Trendlinie und die roten Balken einen Abwärtstrend anzeigen. Ein intensiver Preisdurchbruch einiger der Trendlinien deutet auf einen Marktdurchbruch und einen potenziellen neuen Gegentrend hin. In Märkte
FREE
BF News Trader EA
Lachezar Krastev
4.25 (8)
Experten
BF News Trader EA ist das fortschrittlichste KOSTENLOSE Tool für den Handel mit hochwirksamen Nachrichten auf dem Markt. Wenn ein wichtiges Nachrichtenereignis eintritt, steigt der Kurs in der Regel in eine oder beide Richtungen an, was eine Gelegenheit für kurzfristiges Scalping schafft. Wenn das Ausmaß der Kursbewegung groß genug ist, kann der Händler innerhalb weniger Sekunden 20 oder in seltenen Fällen sogar mehr als 100 Pips gewinnen. Natürlich ist nichts perfekt, und die Liquiditätsproble
FREE
Flex Recovery EA
Lachezar Krastev
Experten
Flex Recovery EA ist dafür gedacht, fast die ganze Zeit im Spiel zu sein - alles, aber nicht eine langweilige Strategie. Es handelt sich um eine Countertrend-Strategie, die an den Grenzen eines Volatilitätskanals handelt, kombiniert mit einem hocheffektiven Algorithmus zum Verlustausgleich. Diese Strategie ist für Trader mit hohem Risikoprofil geeignet ... vergessen Sie nicht, dass "hochprofitable - risikoarme Strategie" ein Widerspruch in sich ist. Wenn Sie den Markt an jeder Küste schlagen wol
FREE
Trend Power Bot
Lachezar Krastev
2.67 (6)
Experten
Trend Power Bot ist eine einzigartige Kombination aus einem hocheffizienten Algorithmus zur Erkennung von Ausbrüchen und einem sehr effektiven Geldmanagement zum Ausgleich von Drawdowns. Das Geld-Management könnte als ein Martingal, aber mit geringem Risiko verwendet werden, überlebt die Strategie 20+ Jahre Handel mit akzeptablen Drawdown. Das Standardrisiko beträgt 0,2% (0,02 Lots pro $10k Kontokapital) und ist extrem sicher. Wenn Sie jedoch beschließen, Ihr Glück zu versuchen, können Sie das R
FREE
Bollinger Bands Tunnel EA
Lachezar Krastev
4 (3)
Experten
Bollinger Bands Tunnel EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit der Idee entwickelt wurde, für Trader nützlich zu sein, die gerne mit dem beliebten Indikator Bollinger Bands handeln. Bollinger Bands Tunnel EA hat eine sehr einfache Handelslogik. Er handelt innerhalb des Bollinger Bands Indikators. Wenn der Kurs die obere Linie der Bollinger Bands überquert und sich umkehrt, eröffnet der EA eine VERKAUFSPosition. Wenn der Kurs die untere Linie der Bollinger Bänder kreuzt und sich umkehrt,
FREE
Smart Scalper PRO
Lachezar Krastev
3.54 (13)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Smart Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen
News Scope EA PRO
Lachezar Krastev
3.9 (10)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich News Scope EA PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $137 (Regulärer Preis: $397 - Sie sparen $260!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde I
Forex Trend Detector
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Trend Detector mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Omega Trend EA
Lachezar Krastev
4.57 (7)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Omega Trend EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Pips Master PRO
Lachezar Krastev
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Pips Master PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $137 (Regulärer Preis: $397 - Sie sparen $260!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Trend Reader Indicator mit einem riesigen Rabatt von -65% UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $107 (Regulärer Preis: $297 - Sie sparen $190!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ic
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Trend Detector mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Auswahl:
jblanco360
82
jblanco360 2025.02.26 19:00 
 

I have been using this EA for over a month now and im impressed with the results it has generated. The set files have provided great result for each currency as described. I havnt had to do any back testing other than use it on my live account. I started with 50 dollars and already generated 300 within a month. The recovery system works so well when it losses and able to use Risk Percentage or define your lot size. Would truly recommend this EA to plug and play and let it do its thing.

Antwort auf eine Rezension