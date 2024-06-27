BLACK FRIDAY ->> Kaufen Sie eines unserer Produkte mit 70% Rabatt und erhalten Sie Trend Matrix EA als BONUS EA! Sie können alle unsere Produkte hier finden: https: //www.mql5.com/en/users/autotrader/seller Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich, um Ihren BONUS EA zu erhalten!

Trend Matrix EA ist mehr als nur ein Forex-Roboter; es ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Kunst des trendfolgenden Handels. Dieser Expert Advisor für MetaTrader 4- und 5-Terminals wurde entwickelt, um in den schnelllebigen und sich ständig verändernden Forex-Märkten zu glänzen. Er ist darauf ausgelegt, Trends zu erkennen und zu nutzen, um sicherzustellen, dass Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben.





Die ultimative Lösung für Händler, die Präzision, Expertise und beständige Rentabilität suchen. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategien mit unseren fortschrittlichen Tools, umfassenden Einblicken und bewährten Methoden. Ob Sie nun ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, Trend Matrix EA stattet Sie mit dem Wissen und den Werkzeugen aus, um den dynamischen Devisenmarkt mit Zuversicht zu navigieren. Verändern Sie noch heute Ihre Handelserfahrung und realisieren Sie Ihr wahres Gewinnpotenzial mit Trend Matrix EA.

Die wichtigsten Merkmale von Trend Matrix EA

Starke, reine und einfache Handelslogik

Benutzerfreundliches Interface

Umfassendes Risikomanagement

Hoher Spread, Slippage und Brokerschutz

Unterstützung mehrerer Währungspaare

Verlustausgleichssystem der nächsten Generation

Hocheffektive Ausstiegslogik

E-Mail- und Push-Benachrichtigungssystem

24/5-Handel ohne Zeitbeschränkungen - keine Probleme mit der GMT-Verschiebung

Solide 14-jährige Backtest-Performance

Trendfolgende Trendfolgestrategie

Statisches und dynamisches Trailing-Stop-System

Erweiterter Nachrichtenfilter

Zeitmanagement-System

Drawdown-Schutzsystem Es gibt eine MT5-Version von Trend Matrix EA. Klicken Sie hier, um sie zu testen!



Benutzerfreundliches Interface Trend Matrix EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt. Seine benutzerfreundliche Oberfläche macht die Einrichtung und Anpassung zu einem Kinderspiel und ermöglicht es Ihnen, den EA an Ihre spezifischen Präferenzen anzupassen. Trend Matrix EA passt sich Ihrem Handelsstil an und ist einfach zu bedienen.

Umfassendes Risikomanagement Ihre Sicherheit und Ihr Seelenfrieden sind unsere oberste Priorität. Trend Matrix EA enthält ein umfassendes Paket von Risikomanagement-Tools, darunter: Broker-Schutz: Schützen Sie Ihre Trades vor brokerbezogenen Problemen, um die Integrität Ihres Handels zu wahren.

Spread-Schutz: Verhindern Sie, dass sich übermäßige Spreads auf Ihre Handelsergebnisse auswirken.

Slippage-Schutz: Minimieren Sie die Auswirkungen von Slippage, um eine präzise Auftragsausführung zu gewährleisten.

Statisches und dynamisches Trailing-Stop-System: Optimieren Sie Ihre Ausstiege durch Trailing-Stop-Verluste, die entweder auf festen oder dynamischen Parametern basieren. Mit Trend Matrix EA können Sie mit Zuversicht handeln, da Sie wissen, dass Ihr Risiko sorgfältig verwaltet wird.

Verlustausgleichssystem der nächsten Generation Das Kronjuwel von Trend Matrix EA ist sein Next Generation Loss Recovery System. Dieses bahnbrechende System definiert neu, wie Forex-Roboter unter ungünstigen Marktbedingungen arbeiten. Während andere EAs ins Stocken geraten, wenn der Markt eine unerwartete Wendung nimmt, gedeiht Trend Matrix EA. Und so funktioniert es: Das Loss Recovery System erkennt auf intelligente Weise die ersten Anzeichen einer Marktumkehr. Wenn es negative Trades entdeckt, handelt der EA schnell, schließt diese Trades und eröffnet neue in die entgegengesetzte Richtung. Diese ausgeklügelte Technik verwandelt schwierige Marktbedingungen in Gewinnchancen und sorgt dafür, dass Sie in allen Marktszenarien Geld verdienen können.

Bleiben Sie mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden Mit dem Push-Benachrichtigungssystem von Trend Matrix EA verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit. Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen auf Ihrem bevorzugten Gerät, die Sie über wichtige Marktentwicklungen und EA-Aktionen auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie mit dem Markt verbunden, egal wo Sie sind.

Maßgeschneiderte Handelsoptionen Flexibilität ist der Schlüssel in der Welt des Devisenhandels, und Trend Matrix EA bietet sie. Wählen Sie zwischen den Handelsmodi "Nur Longs" und "Nur Shorts", um den EA auf Ihre Marktaussichten und Ihre Strategie abzustimmen. Ob Sie nun bullish, bearish oder irgendwo dazwischen sind, Trend Matrix EA passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Trailing-Stop-System Passen Sie sich mit unserem dynamischen Trailing-Stop-System nahtlos an Marktbewegungen an. Sichern Sie Ihre Gewinne, während Ihre Trades fortschreiten, und behalten Sie gleichzeitig die Flexibilität, potenzielle Gewinne mitzunehmen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ist Trend Matrix EA kein statisches Produkt, sondern wird ständig weiterentwickelt und verfeinert. Unser Expertenteam ist bestrebt, den EA regelmäßig zu aktualisieren, um ihn an die sich entwickelnden Marktbedingungen anzupassen und die neuesten Fortschritte in der Handelstechnologie zu berücksichtigen. Wenn Sie sich für Trend Matrix EA entscheiden, entscheiden Sie sich für ein Produkt, das sich mit dem Markt weiterentwickelt.

Drawdown-Schutzsystem Prop-Firmen und finanzierte Konten wie FTMO sind bei Händlern immer beliebter geworden. Um sicherzustellen, dass Trend Matrix EA mit solchen Handelsumgebungen voll kompatibel bleibt, haben wir ein Drawdown Protection System hinzugefügt. Diese Funktion umfasst mehrere konfigurierbare Parameter, die es Ihnen ermöglichen, den EA präzise an die Regeln und Beschränkungen Ihres Kontos anzupassen. Es hilft Ihnen, mit größerem Vertrauen und geringerem Risiko zu handeln, insbesondere auf Konten mit strengen Drawdown-Beschränkungen.

Erweiterter Nachrichtenfilter Der Handel während hochaktueller Nachrichten kann extrem riskant sein. In der heutigen Welt der globalen Unsicherheit und volatilen Märkte ist diese Funktion unerlässlich geworden. Der neue Advanced News Filter schützt Ihre Trades, indem er automatisch Perioden mit aufsehenerregenden Nachrichten oder unvorhersehbaren Ereignissen vermeidet und so Ihr Konto vor unnötigen Risiken bewahrt. Mit diesem System handelt der Trend Matrix EA nur dann, wenn der Markt stabil und für Ihre Strategie geeignet ist.

Zeitmanagement-System Mit dem Time Management System haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Handelsplan: Sie können ganz einfach bestimmte Handelszeiten festlegen oder den Handel zu Zeiten geringer oder hoher Volatilität einschränken. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den EA an Ihre persönlichen Vorlieben und Marktbedingungen anzupassen - ein Muss für professionelle Händler, die die volle Kontrolle haben wollen.



Empfehlungen

Trend Matrix EA ist ein hochmoderner Forex-Roboter, der entwickelt wurde, um Markttrends zu erkennen und aus ihnen Kapital zu schlagen. Mit seinem Next Generation Loss Recovery System, seinen Risikomanagement-Tools und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche bietet er einen zuverlässigen Weg, um den Forex-Markt mit Vertrauen zu navigieren. Schließen Sie sich einer Gemeinschaft erfolgreicher Trader an, die Trend Matrix EA vertrauen, um auf der richtigen Seite des Markttrends zu bleiben und beständige Gewinne zu sichern. Empfohlener Zeitrahmen: H1

Empfohlene Backtest-Methode: H1 für jeden Tick, (M1 + Eröffnungskurs für schnellen Backtest)

Unterstützte Währungspaare: AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, NZDCAD, USDCAD, USDJPY, XAGUSD und Brent Crude Oil

Die Standardeinstellungen in Trend Matrix EA sind für EURUSD H1 optimiert! Für die anderen unterstützten Paare gibt es .set-Dateien.

LOW-RISK .set Dateien sind ebenfalls verfügbar. Sie sind gut für den Fall, dass der Trader mit einem konservativeren Risiko handeln möchte.

sind ebenfalls verfügbar. Sie sind gut für den Fall, dass der Trader mit einem konservativeren Risiko handeln möchte. Klicken Sie hier, um alle verfügbaren .set-Dateien zu sehen!





Trend Matrix EA Einstellungen



FixedLots: festes Handelsvolumen (funktioniert, wenn AutoMM1=0).

festes Handelsvolumen (funktioniert, wenn AutoMM1=0). AutoMM: Werte größer als 0 (Null) aktivieren die automatische ММ (gehandeltes Volumen als Prozentsatz der freien Margin).

Werte größer als 0 (Null) aktivieren die automatische ММ (gehandeltes Volumen als Prozentsatz der freien Margin). LongTrades: true/false zur Aktivierung/Deaktivierung der BUY(long) Trades.

true/false zur Aktivierung/Deaktivierung der BUY(long) Trades. ShortTrades: true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der SELL(Short)-Geschäfte.

true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der SELL(Short)-Geschäfte. Magic: magische Zahl - es ist äußerst wichtig, dass diese für alle Roboter unterschiedlich ist.

magische Zahl - es ist äußerst wichtig, dass diese für alle Roboter unterschiedlich ist. MaxSpread: maximal erlaubter Spread für die Positionseröffnung.

maximal erlaubter Spread für die Positionseröffnung. Slippage: maximal erlaubte Slippage für die Positionseröffnung.

maximal erlaubte Slippage für die Positionseröffnung. EA_Comment: Text, der als Kommentar zu jedem von Trend Matrix EA eröffneten Trade hinzugefügt wird

Text, der als Kommentar zu jedem von Trend Matrix EA eröffneten Trade hinzugefügt wird ............

