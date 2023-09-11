Stability Pro MT4
- Experts
- Profalgo Limited
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 14 novembre 2023
- Attivazioni: 10
Benvenuti in STABILITY PRO : uno dei sistemi di rete più avanzati, stabili e a basso rischio sul mercato!
Questo EA è stato sottoposto a stress test sull'intera cronologia disponibile delle coppie forex che utilizza.
Durante questi stress test, l'EA ha registrato profitti ogni mese dal 2007 ad oggi, come puoi vedere negli screenshot qui sotto.
L'EA utilizza l'algoritmo avanzato SVG (Smart Variable Grid), che non aggiunge operazioni sulla griglia a distanza fissa, ma analizzerà i movimenti del mercato per determinare le posizioni sulla griglia.
Mi sono impegnato molto per ottenere un buon rapporto rischio/rendimento e un forte fattore di recupero per questo EA. Quindi hai diversi modi per controllare il rischio e il prelievo e l'EA si riprenderà rapidamente da qualsiasi potenziale perdita.
Per evitare arresti anomali dell'account, esistono diversi modi per inserire una SL "scenario peggiore" su ciascuna griglia. Si va da una SL basata sul massimo prelievo storico, a una SL molto più ristretta per prevenire grandi perdite. Queste sono solo le SL dello "scenario peggiore" per prevenire gli elevati prelievi di capitale o i crolli del conto che la maggior parte degli EA sul mercato sperimenta.
Tutte le modalità funzionano alla grande, ma puoi scegliere quella più comoda per te.
Caratteristiche:
- EA molto facile da usare. Non sono necessari file di impostazione o impostazioni speciali
- Trading su 3 coppie più adatte al grid trading: AUDCAD, AUDNZD e NZDCAD
- Molteplici modi per determinare il rischio e limitare le perdite
- Potenziale di crescita estremo se usato correttamente
- Requisiti di saldo minimo: 200 $, ma si consigliano 500 $ o più.
- Leva: consigliata 1/100 o migliore. È possibile all'1:30, ma solo con impostazioni di rischio più basse
- Funziona su qualsiasi broker (copertura per MT5) e non è sensibile allo spread e allo slippage
- Si adatta automaticamente al suffisso del broker (ad esempio EURUSD.ecn ecc...)
Come eseguire l'EA sul tuo account live:
- Innanzitutto, aggiungi questo URL agli "URL consentiti" nelle impostazioni dell'Expert Advisor MT4/MT5 -> https: // www. worldtimeserver.com/ (rimuovi tutti gli spazi!)
- Apri un grafico M5 EURUSD
- Allega l'EA al grafico e abilita "onechartsetup" nelle impostazioni
- Scegli le impostazioni di rischio e le impostazioni di sicurezza (spiegate di seguito)
- Inizio!
Backtest:
Si consiglia di eseguire i backtest in MT5. (Per una buona qualità dei dati storici, consiglio di utilizzare il broker Alpari su MT5. Puoi utilizzare un conto demo per questo. Hanno alcuni dei dati storici più affidabili)
Inoltre, MT5 consente di eseguire tutte le coppie insieme in 1 test, in modo da poter vedere molto meglio i risultati del portafoglio quando si utilizza la dimensione del lotto automatica.
- Esegui il test su EURUSD M5 (quando usi OneChartSetup)
- puoi utilizzare "1 minuto OHLC" per la qualità, poiché EA utilizza solo i prezzi di apertura delle candele e non tutti i tick
- Abilita OneChartSetup nei parametri
- Quando si esegue il backtest delle singole coppie (no OneChartSetup), è possibile eseguire una delle 3 coppie utilizzando l'intervallo temporale M1 e "solo prezzi aperti"
- Tieni presente che EA NON supporta altre coppie oltre a AUDCAD, AUDNZD o NZDCAD. Si consiglia vivamente di utilizzare solo questi 3!
- Configura le impostazioni del rischio (vedi sotto per i diversi rischi)
Per MT4: esegui tutte le coppie individualmente (no OneChartSetup poiché non funziona nel backtesting MT4). Si consiglia di eseguire ogni tick o di utilizzare TDS2 per ottenere risultati di backtest più affidabili
Se riscontri problemi con il backtesting o i tuoi risultati non corrispondono ai miei, contattami tramite messaggio privato così posso risolvere la questione per te!
Panoramica dei parametri:
- ShowInfoPanel: abilita il pannello informativo sul grafico, mostrando i dati commerciali e i profitti/perdite
- Regolazione per pannello informativo: per regolare le dimensioni del pannello informativo per diverse risoluzioni dello schermo
- aggiorna il pannello informativo durante i backtest: per abilitare il pannello informativo nei backtest (più lento)
- commento: commento per gli scambi
- MagicNumber: il numero magico utilizzato per tutti gli scambi
- OneChartSetup: abilita OneChartSetup (esegui tutte le coppie da un singolo grafico)
- OneChartSetup_Pairs: quali coppie eseguire
- abilitaBuyTrades: consente operazioni di acquisto
- abilitaSellTrades: consente operazioni di vendita
- Spread massimo consentito: spread massimo consentito per la prima operazione
- usa Virtual TP: disabilita l'hardTP ed esci con un takeprofit virtuale
- distanza stoploss: dimensione dello stoploss per le operazioni (non realmente utilizzato per uscire poiché c'è una perdita DD massima)
- Safety SL: qui puoi impostare a quale DD l'EA dovrebbe chiudersi alla rete in perdita, per prevenire una perdita maggiore. Il "Max DD storico" si basa sul periodo 2007-2023.
- DD massimo consentito in valuta (per 0,01 lotti): se hai selezionato la Safety SL su "DD max manuale", puoi impostare il valore qui. Si basa su 0,01 lotti e si adatterà automaticamente alla dimensione del lotto in corso
- DD massimo consentito in%: qui è possibile impostare il DD massimo consentito in% del saldo del conto o del patrimonio netto
- Utilizza solo il prelievo di EA per il calcolo: se esegui più EA, ti consigliamo di abilitarlo
- AutoLotMode: qui puoi scegliere come l'EA deve calcolare la dimensione del lotto. "Lotti iniziali" indica una dimensione del lotto fissa. le altre opzioni si basano sulla dimensione dell'account
- Lotti iniziali: imposta la dimensione fissa del lotto
- Valore di rischio Auto Lotsize: qui puoi impostare quanto aggressivo deve essere impostato il lotsize. Il valore "5" è un rischio medio. Il valore "10" è un rischio molto elevato. Il valore "1" è il rischio più basso.
- Selezione del saldo per i calcoli della dimensione del lotto automatico: utilizza "saldo" o "capitale" per tutti i calcoli della dimensione del lotto
- OnlyUp: impedisce che la dimensione del lotto diminuisca dopo una perdita
- MaxLotsBroker: imposta la dimensione massima del lotto consentita dal tuo broker (per calcolare la dimensione massima del lotto per la prima operazione)
I have been using this EA with low risk for more than a month now. Very solid, profitable, low risk so far. I am usually not a huge fan of grid systems but I am using all EAs of the author and wanted to complete the set. Turns out it is one of his best EAs. Very happy. Two thumbs up!