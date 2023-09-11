Stability Pro MT4

推出促銷活動： 只需 34 9 美元，而不是 990 美元！

美元，而不是 990 美元！ 此促銷價僅剩幾本！ 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“ 終極 EA 組合套餐 ” ！



JOIN PUBLIC GROUP: Click here



實時結果低風險

實時結果高風險





歡迎使用 STABILITY PRO ：市場上最先進、穩定、低風險的網格系統之一！

該 EA 已對其使用的外匯對的完整可用歷史記錄進行了壓力測試。

在這些壓力測試中，從 2007 年至今，EA 每個月都盈利，如下面的屏幕截圖所示。

EA 使用先進的 SVG 算法（智能可變網格），該算法不會以固定距離添加網格交易，而是會分析市場走勢以確定網格位置。

我付出了很多努力來為這個 EA 獲得良好的風險/回報比和強大的恢復係數。 因此，您有多種方法來控制風險和回撤，並且 EA 將從任何潛在損失中快速恢復。

為了防止帳戶崩潰，有多種方法可以在每個網格上放置“最壞情況”SL。 範圍從基於最大歷史回撤的止損，到更嚴格的止損以防止重大損失。 這些只是“最壞的情況”，SL 是為了防止市場上大多數 EA 經歷的高額淨值虧損或賬戶崩潰。

所有模式都很好用，但您可以選擇最適合您的模式。





特徵：

EA 非常易於使用。 無需設置文件或特殊設置

交易最適合網格交易的 3 個貨幣對：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD

確定風險和限制損失的多種方法

正確使用時具有極大的生長潛力

最低餘額要求：200 美元，但建議 500 美元或更多。

槓桿：建議1/100或更高。 1:30 有可能，但僅限於較低風險設置

適用於任何經紀商（MT5 對沖），並且對點差和滑點不敏感

自動調整為經紀商的後綴（例如 EURUSD.ecn 等...）



如何在您的真實賬戶上運行 EA： 首先，將此 URL 添加到 MT4/MT5 智能交易系統設置中的“允許的 URL”中 -> https://www. worldtimeserver.com/（刪除所有空格！）

worldtimeserver.com/（刪除所有空格！） 打開 EURUSD M5 圖表

將 EA 連接到圖表，並在設置中啟用“onechartsetup”

選擇您的風險設置和安全設置（如下所述）

開始！

回測： 建議在MT5中運行回測。 （為了獲得良好的歷史數據質量，我建議在 MT5 上使用 Alpari 經紀商。您可以使用模擬賬戶。他們擁有一些最可靠的歷史數據） 此外，MT5 允許在 1 次測試中一起運行所有貨幣對，因此您可以在使用自動手數時更好地看到投資組合的結果。 在 EURUSD M5 上運行測試（使用 OneChartSetup 時）

您可以使用“1 分鐘 OHLC”來確保質量，因為 EA 僅使用蠟燭開盤價，而不是每個價格變動

在參數中啟用 OneChartSetup

當回測各個貨幣對時（無 OneChartSetup），您可以使用 M1 時間範圍和“僅開盤價”運行 3 個貨幣對之一

請記住，EA 不支持除 AUDCAD、AUDNZD 或 NZDCAD 之外的其他貨幣對。 強烈建議只使用這3個！

設置您的風險設置（不同風險見下文）

對於 MT4： 單獨運行所有對（沒有 OneChartSetup，因為它在 MT4 回測中不起作用）。 建議運行每個價格變動或使用 TDS2 以獲得最可靠的回測結果 如果您在回測中遇到問題，或者您的結果與我的不符，請私信聯繫我，以便我為您解決！

參數概述： ShowInfoPanel：啟用圖表上的信息面板，顯示交易數據和利潤/損失

信息面板調整：針對不同屏幕分辨率調整信息面板的大小

在回溯測試期間更新信息面板：在回溯測試中啟用信息面板（較慢）

評論：對交易的評論

MagicNumber：用於所有交易的幻數

OneChartSetup：啟用 OneChartSetup（從單個圖表運行所有對）

OneChartSetup_Pairs：要運行哪些對

enableBuyTrades：允許買入交易

enableSellTrades：允許賣出交易

允許的最大點差：第一筆交易允許的最大點差

使用虛擬 TP：禁用 HardTP 並退出虛擬止盈

止損距離：交易止損的大小（並不真正用於退出，因為存在最大 DD 損失）

安全SL：這裡可以設置EA在哪個DD損失時應該接近網格，以防止更大的損失。 “歷史最大DD”基於2007-2023年期間。

貨幣中允許的最大 DD（每 0.01 手）：如果您將安全 SL 選擇為“手動最大 DD”，則可以在此處設置該值。 它以 0.01 手為基礎，並會自動調整以適應運行的手數

最大允許 DD（以百分比為單位）：在這裡您可以設置最大允許 DD（以賬戶餘額或淨值的百分比為單位）

僅使用 EA 的回撤進行計算：如果您運行多個 EA，建議啟用此功能

AutoLotMode：您可以在此處選擇 EA 計算手數的方式。 “起始手數”是指固定手數。 其他選項基於帳戶大小

Startlots：設置固定手數大小

自動手數風險值：您可以在此處設置手數大小的激進程度。 值“5”是中等風險。 值“10”是非常高的風險。 值“1”是最低風險。

自動手數計算的餘額選擇：對所有手數計算使用“餘額”或“權益”

OnlyUp：防止虧損後手數減少

MaxLotsBroker：設置經紀商允許的最大手數（計算第一筆交易的最大手數）



