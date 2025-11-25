DailyHit

Lesen Sie aufmerksam, denn ich bin dabei, meine Strategie zu verkaufen, die auf mehr als 11 Jahren Studium basiert:

  • Dieser Indikator stellt mehrere Niveaus dar: ein dickes und ein gestricheltes, wobei die ATR berücksichtigt wird.
  • An 90% der Handelstage berührt er ein dickes und ein gestricheltes Niveau.
  • Die Niveaus werden täglich aktualisiert.
  • Wenn der Kurs an einem Tag ein dickes und ein gestricheltes Niveau berührt, ist der Handel für diesen Tag beendet - Sie warten auf den nächsten Tag, um nach demselben Setup zu suchen.
  • Wenn der Kurs einem Niveau sehr nahe kommt, es aber nicht erreicht, wird er sich wahrscheinlich auf ein anderes dickes oder gepunktetes Niveau zubewegen, aber immer mit dem Ziel, ein dickes und ein gepunktetes Niveau zu erreichen.
  • Diese Berührungen erfolgen ab der Markteröffnung des jeweiligen Marktes, an dem Sie handeln, aber es wurde nur für den DAX, den Nasdaq und den SP500 analysiert . Ich weiß nicht, ob es auch für andere Märkte funktioniert.
  • Das heißt, ab der Eröffnung des europäischen Marktes für den DAX und ab der Eröffnung des US-Marktes für den Nasdaq und den SP500. Der Handel außerhalb dieser Bereiche garantiert keine Ergebnisse.


    *Dieser Indikator dient nur zu Analysezwecken; der Handel mit ihm erfolgt auf eigenes Risiko. Gewinne werden nicht garantiert.

    *Die Rechtecke und grünen Häkchen in den Screenshots sind nicht Teil des Indikators.

Empfehlung: Analysieren Sie die 30-Minuten-Charts von DAX, SP500 und Nasdaq während ihrer Handelszeiten, wenn die Volatilität höher ist.

In den Einstellungen des Indikators können Sie auswählen, wie viele Perioden Sie sehen möchten. Ändern Sie dies nach Belieben, um den Indikator zu testen.

Sie können den Indikator auch zusammen mit anderen von Ihnen bereits genutzten Indikatoren verwenden.
Vor dem Kauf empfehle ich Ihnen, ihn zu testen.


