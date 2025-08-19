Fibonacci Trend Marker - ist ein Trendindikator, der das Verhalten der aktuellen Kerze im Verhältnis zum High-Low (HL)-Bereich früherer Kerzen anhand von Fibonacci-Retracement-Levels analysiert. Er verfolgt visuell die Trendstärke und signalisiert eine mögliche Abschwächung oder Umkehr durch eine Änderung der Kerzenfarbe.

Merkmale:

Entwickelt für trendorientierte Händler, hilft es, Trendänderungen auf der Grundlage von Fibonacci-Levels schnell zu erkennen.

Wirksam auf jedem Zeitrahmen mit ausreichender Marktvolatilität, wenn eine Folge von 3-5 Kerzen eine klare Bewegung bildet.

Die Kerzengröße passt sich automatisch an den Maßstab des Charts an und gewährleistet eine korrekte Anzeige beim Zoomen.

Die hohe Sensibilität für Trendänderungen, die durch die Echtzeitanalyse der aktuellen Kerze gesteuert wird, macht ihn ideal für das Scalping auf den Zeitrahmen M1 und M5.



Wie kann man handeln?





Eröffnen Sie eine Position, nachdem die zuvor geschlossene Kerze ihre Farbe geändert hat. Wenn zum Beispiel eine Kerze nach einer roten Kerze blau schließt, signalisiert dies einen Aufwärtstrend - eröffnen Sie eine Kaufposition.Schließen Sie die Position, wenn sich die Farbe der vorherigen Kerze umkehrt oder wenn ein Ziel erreicht wird, z. B. 1-2 Kerzen in Trendrichtung, je nach Marktvolatilität.Die Farbe der aktuellen (nicht geschlossenen) Kerze kann sich mit den Kursen ändern, was besonders für Scalper nützlich ist und es ermöglicht, Geschäfte zu schließen, bevor die Kerze abgeschlossen ist.

Einstellungen:

Zeitraum - Legt die Anzahl der vorherigen Kerzen für die Berechnung fest (z. B. 3, 5, 10). Fibo-Level - Definiert das zulässige Retracement-Level der aktuellen Kerze auf Basis von Fibonacci (0,236, 0,382 usw.). Höhere Werte verzögern das Trendwechselsignal. Kerzenfarbe - Ermöglicht die Anpassung der Farben für bullische und bearische Signale.



