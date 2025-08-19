Fibonacci Trend Marker

Fibonacci Trend Marker - ist ein Trendindikator, der das Verhalten der aktuellen Kerze im Verhältnis zum High-Low (HL)-Bereich früherer Kerzen anhand von Fibonacci-Retracement-Levels analysiert. Er verfolgt visuell die Trendstärke und signalisiert eine mögliche Abschwächung oder Umkehr durch eine Änderung der Kerzenfarbe.


Merkmale:

  • Entwickelt für trendorientierte Händler, hilft es, Trendänderungen auf der Grundlage von Fibonacci-Levels schnell zu erkennen.
  • Wirksam auf jedem Zeitrahmen mit ausreichender Marktvolatilität, wenn eine Folge von 3-5 Kerzen eine klare Bewegung bildet.
  • Die Kerzengröße passt sich automatisch an den Maßstab des Charts an und gewährleistet eine korrekte Anzeige beim Zoomen.
  • Die hohe Sensibilität für Trendänderungen, die durch die Echtzeitanalyse der aktuellen Kerze gesteuert wird, macht ihn ideal für das Scalping auf den Zeitrahmen M1 und M5.

Wie kann man handeln?

Einstieg: Eröffnen Sie eine Position, nachdem die zuvor geschlossene Kerze ihre Farbe geändert hat. Wenn zum Beispiel eine Kerze nach einer roten Kerze blau schließt, signalisiert dies einen Aufwärtstrend - eröffnen Sie eine Kaufposition.
Ausstieg: Schließen Sie die Position, wenn sich die Farbe der vorherigen Kerze umkehrt oder wenn ein Ziel erreicht wird, z. B. 1-2 Kerzen in Trendrichtung, je nach Marktvolatilität.
Die Farbe der aktuellen (nicht geschlossenen) Kerze kann sich mit den Kursen ändern, was besonders für Scalper nützlich ist und es ermöglicht, Geschäfte zu schließen, bevor die Kerze abgeschlossen ist.

Einstellungen:

  1. Zeitraum - Legt die Anzahl der vorherigen Kerzen für die Berechnung fest (z. B. 3, 5, 10).
  2. Fibo-Level - Definiert das zulässige Retracement-Level der aktuellen Kerze auf Basis von Fibonacci (0,236, 0,382 usw.). Höhere Werte verzögern das Trendwechselsignal.
  3. Kerzenfarbe - Ermöglicht die Anpassung der Farben für bullische und bearische Signale.


Empfohlene Produkte
XFibo Auto Fibonacci
Welinton Dos Reis Goncalves
5 (1)
Indikatoren
Verwendung mit diszipliniertem Risikomanagement. Das Fibonacci-Einstiegssystem basiert auf der goldenen Zone 38,2 - 61,8, wobei der Einstieg bei 23,6 bestätigt wird und ein Take Profit von 3:1 angezeigt wird. Automatisch geplottete Fibonacci enthält Retracement und Expansions-Fibonacci in einem einzigen Indikator. Bis zu 77% Gewinnrate mit diesem System. FTMO Challenge Pass mit 0,50% Risiko und 1,50% R:R.
Fibonacci Sniper
Elmira Memish
3.67 (3)
Indikatoren
Fibonacci Sniper MT4 - Nicht umgestaltet Eigenschaften: - Der Indikator sendet Signale und Benachrichtigungen bei wichtigen Fibonacci Retracement und Fibonacci Extensions Levels - Sobald das Kauf-/Verkaufssignal gesetzt ist, werden Ziele (TP1 TP2 TP3) und Stop-Loss-Levels vom Indikator gezogen. - Fibonacci-Berechnungen und benutzerdefinierte Muster werden durch die letzten 3 oder 5 Zig Zag exterum identifiziert. - Sie können wichtige harmonische Muster wie Gartley-, Fledermaus-, Schmetterli
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Indikatoren
VaviStar ist ein Indikator, der auf Trend-Retracements basiert, die durch ZigZag-Segmente bestimmt werden. Es gibt Theorien und Statistiken, die bestätigen, dass Aktien auf bestimmte Retracement-Niveaus reagieren. Viele verwenden Fibonacci-Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 61,8%). Es wird davon ausgegangen, dass man bereits von einer Trendumkehr sprechen kann, wenn der Kurs das 61,8%-Retracement überschreitet. Mit diesem Indikator können Sie bequem ein Segment des ZigZag mit den gewählten relati
Transition Trend
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Transition Trend-Indikator zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Der intelligente Algorithmus des Indikators erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und generiert Einstiegssignale und Ausstiegslevel. Einfache, visuelle und effiziente Trenderkennung. Verwendet nur einen Parameter für die Einstellungen. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Sie können Warnmeldungen als Ton oder E-Mail einrichten. Funktioniert für alle Währungspaare und alle Ze
Signal Eskiya
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Signal Eskiya spiegelt neben den Kanallinien auch Einstiegssignale in Form von Pfeilen wider. Handelsstrategien, die den Kanalindikator verwenden, gehören zu den klassischen Methoden der technischen Analyse, sind einfach auszuführen und daher auch für Anfänger zugänglich. Preisspannen funktionieren bei allen Handelswerten und Zeitrahmen gleichermaßen gut, sie können sowohl unabhängig als auch mit zusätzlicher Bestätigung durch Oszillatoren und Marktvolumen eingesetzt werden. Amerikanische Trad
Double Fractal Entry Bot MT4
Denys Babiak
Experten
Double Fractal Entry Bot handelt automatisch mit fraktalen Ausbrüchen oder Rebounds. Er erkennt präzise Einstiegspunkte, platziert SL und TP basierend auf der Marktstruktur und enthält eine Logik zur Risikoverwaltung und zur Vermeidung falscher Signale. Einfach, intelligent und leistungsstark. Dieses Produkt ist auch für MetaTrader 5 verfügbar => https://www.mql5.com/en/market/product/143608 Double Fractal Entry Bot ist ein intelligenter Handelsroboter, der auf der bewährten Logik des Double Fr
Fibonacci automatico semanal MT4
Jorge Jose Kruk
Indikatoren
Wöchentlicher Fibonacci-Indikator für MT4 Maximieren Sie Ihre Finanzmarktoperationen mit dem Weekly Fibonacci Indicator für MetaTrader 4 (MT4) , dem unverzichtbaren Werkzeug für Händler, die strategische Unterstützungs- und Widerstandspunkte auf der Grundlage der Kursentwicklung der letzten Woche identifizieren möchten. Hauptmerkmale: Automatische Aktualisierung : Der Indikator berechnet die Fibonacci-Levels automatisch mit jeder neuen Wochenkerze neu. Benutzerdefinierte Niveaus : Es werden nur
Moving Pivot Average Fibonacci
Daifallah Alamri
Indikatoren
Gleitender Pivot Durchschnitt Fibonacci Der Indikator vergleicht die gewählte Periode mit dem Gegenstück der vorherigen Periode. Der Indikator bestimmt die gleitenden Fibonacci-Levels für den Tag oder ein beliebiges Zeitintervall, um den Bereich der Preisbewegung vom Zeitdurchschnitt aus zu bewerten. Der Indikator hilft bei der Vorhersage des erwarteten Tageshochs oder -tiefs auf der Grundlage historischer Zeitdaten. Die Pivot-Linie kann als durchschnittliche Trendlinie betrachtet werden und in
Fibonacci Retracements Pro
Savia Forex Software Solutions
Indikatoren
Fibonacci-Retracements Pro Der Fibonacci Retracements Pro ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator. Er zeichnet automatisch alle wichtigen Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für Sie auf. FRP ist dynamisch und leistungsstark und passt sich nahtlos an jeden Zeitrahmen an, den Sie analysieren. Fibonacci Retracement Pro ist für ALLE Zeitrahmen und ALLE Währungspaare, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungspaare optimiert. Handeln Sie mit mehr Vertrauen und maximi
Master Phi
Chantal Sala
Indikatoren
Master Phi ist ein Indikator, der auf Fibonacci-Zahlen basiert. Er analysiert die Prozentwerte, die den Anteil des Goldenen Schnitts wiedergeben. Sie können die Werte anpassen und benutzerdefinierte Niveaus festlegen, so dass Sie Ihr persönliches Trading erstellen können. Das Augenmerk auf die Minima und Maxima der Zeitrahmen ermöglicht eine genaue Analyse, um die Handelsniveaus nach den verschiedenen Impulsbewegungen sehr genau abzufangen. Werte eingeben Zu analysierender Zeitrahmen LEVEL-EINS
Order Block Type I
Santi Dankamjad
Indikatoren
OBTE = Orderblock Typ I OBTI Indicator MT4 ist der genaueste und am besten anpassbare Indikator auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um die Analyse von Operationen auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und Angebots-Nachfrage-Zonen zu erleichtern. Diese Zonen sind mögliche Umkehrpunkte der Bewegung. Für diesen Indikator wird durch den Auftragsblock von Smart Money Konzept generiert. Eingabeparameter: 1. Mehrere Zeitrahmen: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MN1 2. Standard-Eingabe: H1 H4 D1 W1 MN1 3.
Breakout Range
Petr Plechac
Indikatoren
Dies ist ein einfacher und effizienter Indikator, der auf Marktlogik basiert. Der Indikator erstellt einen vom Händler gewählten Bereich. Der Händler wählt nur zwei Parameter aus. Der erste ist die Anzahl der Kerzen, die den Rahmen definieren. Der zweite Parameter ist die Anzahl der Kerzen, die für den Bestätigungsrahmen benötigt werden. Der Indikator zeigt alle Situationen in der Geschichte an und arbeitet mit der tatsächlichen Bewegung des Marktes. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahm
Fibo label
Damir Satridinov
5 (2)
Indikatoren
Bei der Installation des Indikators auf dem Chart muss eine Trendlinie mit dem Namen erstellt werden, der im Feld "Eindeutiger Name der Trendlinie, auf die der Fib gesetzt werden soll" angegeben ist. Standardmäßig ist name=" Unique name of trend line to place fib on" = "+" .Im Indikator können Sie die Fibonacci-Levels nach eigenem Ermessen ersetzen und auch die Farbe, den Stil, die Dicke der Linien usw. ändern.
FREE
Fibonacci Strategies EA
Tonny Obare
Experten
Fibonacci-Strategien EA handelt mit Fibonacci-Ebenen. Sie können wählen, ob der EA ein manuell gezeichnetes Fibonacci handeln soll oder ob er automatisch ein Fibonacci zeichnen soll. Im automatischen Fibonacci-Zeichenmodus zeichnet der EA automatisch ein Fibonacci-Retracement, basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der Einstellung BarsToScan im Indikator auswählen. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewähl
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
Indikatoren
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR Per Definition ist ein Kursmuster (Chartmuster) eine erkennbare Konfiguration der Kursbewegung, die anhand einer Reihe von Trendlinien und/oder Kurven identifiziert wird. Wenn ein Preismuster eine Änderung der Trendrichtung signalisiert, wird es als Umkehrmuster bezeichnet; ein Fortsetzungsmuster tritt auf, wenn der Trend nach einer kurzen Pause in seiner bestehenden Richtung weiterläuft. Advanced Chart Pattern Tracker wurde entwickelt, um die GENAUES
Abiroid Auto Fibonacci Indicator
Abir Pathak
4.91 (22)
Indikatoren
Ein Fibonacci-Indikator lässt sich am besten mit anderen Indikatoren wie Pivots, Support/Resistance usw. kombinieren. Der Kurs neigt dazu, Fibo-Ebenen als Unterstützungs- oder Widerstandslinien zu nutzen. Dieser Indikator ist also sehr nützlich, um zu wissen, wann der Kurs umkehren könnte, oder ob der Kurs den Trend fortsetzen könnte, wenn ein Niveau überschritten wird. Auch um die besten Take-Profit- und Stop-Loss-Linien zu finden. Verwenden Sie den Fibo-Indikator nicht allein für den Handel, d
FREE
Projection Trend
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Projection Trend - ein Forex-Pfeil-Indikator ohne Redrawing ändert seine Signale nicht, wenn sich die Marktsituation ändert, passt sich nicht dem Chart an. Die von ihm gegebenen Signale sind eindeutig. Trader bauen ein Handelssystem auf, das in 80-90% der Fälle gute Signale liefert. Der Indikator, der die Ein- und Ausstiegspunkte des Marktes mit Pfeilen anzeigt, kann nicht nur auf dem Forex-Markt, sondern auch bei der Arbeit mit binären Optionen Ergebnisse liefern. Sie können ihn kaufen und se
Ratio market
Aleksandr Krokhalev
4.33 (15)
Indikatoren
Volatilität unter Kontrolle. Der Indikator zeigt die optimale Tiefe für die Festlegung von Zielen innerhalb des Tages und des durchschnittlichen Trends an. Er bildet auch Pivot-Zonen für die geschätzte Korrekturtiefe. Begleitend dazu werden die Schlüsselniveaus der Struktur für mehrere Zeitrahmen angezeigt. Für die Berechnung werden die klassischen Volatilitätsindikatoren ATR & ADX auf festen Zeitskalen verwendet. Die Berechnung berücksichtigt den Spread, und wenn der Markt leicht volatil ist, w
FREE
Indicator Z Vertical Lines
Clive Tyler
Indikatoren
Der einzige Volatilitätsrechner für JEDEN beliebigen Zeitraum. Platzieren Sie bis zu 5 vertikale Linien auf dem Chart zu den von Ihnen gewählten Startzeiten, um die durchschnittliche Volatilität / erwartete Kursbewegung in Punkten für jeden beliebigen Zeitraum zu ermitteln (z.B. ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihren Handel eröffnet haben oder ab dem Beginn einer Sitzung usw.). Nutzen Sie die durchschnittliche Volatilität, um erreichbare Take-Profit-Ziele für Ihre Trades festzulegen. Nutzen Sie auch
Pivot levels Auto V1
Hafis Mohamed Yacine
Indikatoren
Was ist ein Pivot-Punkt? Ein Pivot-Punkt ist ein Indikator für die technische Analyse oder eine Berechnung, mit der der Gesamttrend des Marktes über verschiedene Zeitrahmen hinweg bestimmt werden kann. Der Pivot-Punkt selbst ist einfach der Durchschnitt des Tageshochs, des Tagestiefs und des Schlusskurses des vorangegangenen Handelstages. Wird am Folgetag über dem Pivot-Punkt gehandelt, deutet dies auf eine anhaltende Aufwärtsstimmung hin, während ein Handel unter dem Pivot-Punkt auf eine Abwär
Open Momentum
Claus Dietrich
Indikatoren
Optimiert für Asien - London - USA - Open-Session die besten Features von MOMENTUM-SOLO echter Momentum - zeitbasierter Indikator er basiert auf einem selbstentwickelten Kerzenmuster, in Bezug auf die ATR Filter Tageszeit Wochentage Gleitende Durchschnitte Keltner-Kanal MACD Vorteile Optimiert für Asien- London- US Open-Session Wählen Sie Ihre persönlichen Handelszeiten - wählen Sie Daytime und Weekdays Keltner-Kanal => zur Reduzierung von Marktgeräuschen - Seitwärtsbewegungen werde
FIBO Trend PRO mt4
Evgenii Aksenov
5 (6)
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Trend anhand der Farbe und der FIBO-Ebenen sofort zu bestimmen. Höhere Zeitrahmen das Panel zeigt den aktuellen Trend der höheren Perioden, helfen, die Stärke des Trends zu bestimmen. Handeln Sie mit dem Trend, wenn sich die Farbe der Kerzen ändert, oder handeln Sie gegen den Trend, wenn der Preis die extremen Niveaus des FIBO Trend PRO Indikators erreicht. Vorteile des FIBO Trend PRO Der Indikator färbt sich nie neu und ändert seine Werte nicht
Pivot Point Multi Method
Zhilwan Hussein
Indikatoren
Pivot Point Multi Method ist ein vollautomatischer Pivot-Punkt-Indikator und zeigt Unterstützungen und Widerstände (S1,S2,S3,S4,R1,R2,R3,R4) auf der Grundlage von vier Methoden an, von denen Sie eine auswählen können Pivot-Punkt-Erkennung und Zeichnung von Unterstützungen und Widerständen Methoden (Classic, Camarilla, Woodie, Fibonacci) Die Pivot Point Multi Methode funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Währungspaaren sowie Gold, Silber und Kryptowährungen. Empfohlene Einstellung : Pivo
Effect
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Effekt-Indikator zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Einfache, visuelle und effiziente Trenderkennung. Fertiges Handelssystem. Der intelligente Algorithmus des Indikators bestimmt den Trend mit hoher Wahrscheinlichkeit. Benötigt nur einen Parameter für die Einstellungen. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert für alle Währungspaare und alle Zeitrahmen. Sie sollten bedenken, dass es ratsam ist, 2-3 Indikatoren für den Handel zu wählen, w
Auto AndrewFork
Noor Ghani Rahman
1 (1)
Indikatoren
Auto-Pitchfork-Indikator Der Indikator berechnet die Pitchfork für den Vortag (auswählbar) mit mehreren Unterstützungs- und Widerstandslinien aus dem Medianpreis, der als Magnet für den Preis fungiert. Wenn der Preis die Linien oberhalb der Warnung (1) oder unterhalb der Warnung (1) berührt und nicht nach oben oder unten kreuzt, gibt es maximale Möglichkeiten, dass er zur Medianlinie zurückkehrt und somit die Preisaktion in einem zyklischen Muster der Marktbewegung beibehält. Sie können auswähle
Pivot Trend
Harun Celik
5 (2)
Indikatoren
Der Pivot-Trendindikator ist ein Trendindikator, der die Standard-Pivot-Berechnung und einige Indikatoren verwendet. Der Zweck des Indikators besteht darin, die möglichen Trends anhand des Pivot-Punkts zu berechnen. Außerdem soll er dem Benutzer eine Vorstellung von der Trendrichtung vermitteln. Sie können diese Anzeige als reinen Trendindikator verwenden. Oder mit anderen Indikatoren, die für Ihre Strategie geeignet sind. Merkmale Der grüne Balken zeigt den Aufwärtstrend an. Der rote Balken st
Up down v8
Guner Koca
Indikatoren
Nach oben unten v8 Indikator ist kein repaint Zähler Trend Indikator . es versuchen, Markt bis unten Punkte zu finden. es funktioniert alle timeframes und alle Paare. geeignet für Anfänger und erfahrene Trader. Es gibt Welle und c-Werte, um Standardwerte einzustellen. Minimum verarbeitet Wert cnt kann gleich sein, um Welle Wert. Händler können sie geeignet bis unten Punkte auf verschiedenen Zeitrahmen ändern. Indikator verwenden gleitende Durchschnitte Histogramme und volatilty Trigger. Wenn das
Acromaachin
Hong Ling Mu
Experten
<LOGIC> EA platziert den Auftrag basierend auf der ursprünglichen Logik. Dieser EA sollte mit Take Profit und Stoploss arbeiten. Standard TP ist 50pips und SL ist 50pips. Wenn die Order mit Stoploss geschlossen wurde, wird EA an diesem Tag stoppen. Am nächsten Tag wird der EA neu starten und den Handel mit steigender Lotgröße fortsetzen. Lotgröße und Volumenmultiplikator sind in den Parametern veränderbar. <Beste Paare und TF> EURUSD und GBPUSD TF H1 <Standardeinstellung> Bereits optimiert TP
FREE
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
Indikatoren
Fibonacci-Wellenbänder-Indikator Der Fibonacci Wave Bands Indikator nutzt Fibonacci-Verhältnisse, um dynamische Bänder um einen zentralen gleitenden Durchschnitt zu erstellen. Diese Bänder werden von wichtigen Fibonacci-Verhältnissen abgeleitet (typischerweise 38,2 %, 50 %, 61,8 %) und passen sich an die Marktvolatilität an und bieten Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen. Hauptmerkmale: Fibonacci-Levels: Der Indikator stellt mehrere Bänder über und unter einem zentralen
Auto Fibonachi Levels
Semion Tremsin
Indikatoren
Legen Sie den Indikator einfach auf dem Chart ab und die Fibonacci-Levels werden automatisch angezeigt! Der Indikator wurde für das automatische Zeichnen von Fibonacci-Levels auf dem Chart entwickelt. Er bietet die Fähigkeiten zu: Auswahl der anzuzeigenden Standard-Fibonacci-Levels Hinzufügen von benutzerdefinierten Niveaus Zeichnen des Indikators auf anderen Zeitrahmen als dem aktuellen. Zum Beispiel wird der Indikator für die wöchentliche Periode (W1) berechnet und für die monatliche Periode (
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
Royal Wave ist ein Trend-Power-Oszillator, der so programmiert wurde, dass er risikoarme Ein- und Ausstiegszonen findet und signalisiert. Sein Kernalgorithmus analysiert den Markt statistisch und erzeugt Handelssignale für überkaufte, überverkaufte und wenig volatile Bereiche. Durch den Einsatz eines gut durchdachten Warnsystems erleichtert dieser Indikator die Entscheidung, wo man einsteigen und wo man aussteigen sollte. Merkmale Trend-Power-Algorithmus Einstiegs- und Ausstiegszonen mit geringe
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indikatoren
Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min
Weitere Produkte dieses Autors
Flash Trend
Grigoriy Malychenko
Indikatoren
Flash Trend ist ein Trendindikator , der einem gleitenden Durchschnitt ähnelt, aber mit einer adaptiven Formel, die es Ihnen ermöglicht, Trendänderungen viel schneller zu erkennen als herkömmliche gleitende Durchschnitte. Merkmale: Der Indikator wurde für trendorientierte Trader entwickelt und hilft, Trendänderungen auf jedem Zeitrahmen schnell zu erkennen. Für eine höhere Effizienz können Sie eine zweite Linie auf dem Diagramm mit einer Periode, die 5-10 Mal länger ist als die erste, anwenden
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension