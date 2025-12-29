KalenderKategorien

Singapurs Arbeitslosenrate (Singapore Unemployment Rate)

Land:
Singapur
SGD, Singapur-Dollar
Quelle:
Arbeitsministerium (Ministry of Manpower)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 2.0%
2.0%
Letzte Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
2.0%
2.0%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Die Arbeitslosenquote zeigt eine prozentuale Veränderung der Zahl der arbeitslosen Bürger im Verhältnis zur gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung Singapurs. Ein Anstieg der Arbeitslosenquote ist ein Indikator für einen Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung, was sich negativ auf die Kurse des Singapur-Dollars auswirken kann.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Arbeitslosenrate (Singapore Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2025 vorl.
2.0%
2.1%
2.0%
2 Q 2025
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2025 vorl.
2.1%
2.2%
2.0%
1 Q 2025
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2025 vorl.
2.1%
1.9%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
1.9%
1.9%
4 Q 2024 vorl.
1.9%
1.8%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 vorl.
1.8%
2.0%
2.0%
2 Q 2024
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2024 vorl.
2.0%
2.1%
2.1%
1 Q 2024
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2024 vorl.
2.1%
2.0%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2023 vorl.
2.0%
1.8%
2.0%
3 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2023 vorl.
2.0%
1.9%
1.9%
2 Q 2023
1.9%
1.9%
1.9%
2 Q 2023 vorl.
1.9%
1.8%
1.8%
1 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
1 Q 2023 vorl.
1.8%
2.0%
2.0%
4 Q 2022
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2022 vorl.
2.0%
2.1%
2.1%
3 Q 2022
2.1%
2.0%
2.0%
3 Q 2022 vorl.
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2022
2.1%
2.1%
2.1%
2 Q 2022 vorl.
2.1%
2.2%
2.2%
1 Q 2022
2.2%
2.2%
2.2%
1 Q 2022 vorl.
2.2%
2.4%
2.4%
4 Q 2021
2.4%
2.4%
2.4%
4 Q 2021 vorl.
2.4%
2.6%
2.6%
3 Q 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 Q 2021 vorl.
2.6%
2.7%
2.7%
2 Q 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 Q 2021 vorl.
2.7%
2.9%
2.9%
1 Q 2021
2.9%
2.9%
2.9%
1 Q 2021 vorl.
2.9%
3.3%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.2%
3.2%
4 Q 2020 vorl.
3.2%
3.9%
3.6%
3 Q 2020
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2020 vorl.
3.6%
2.9%
2.8%
2 Q 2020
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2020 vorl.
2.9%
2.4%
2.4%
1 Q 2020
2.4%
2.4%
2.4%
1 Q 2020 vorl.
2.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
4 Q 2019 vorl.
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019 vorl.
2.3%
2.2%
2.2%
