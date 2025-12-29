Die Arbeitslosenquote zeigt eine prozentuale Veränderung der Zahl der arbeitslosen Bürger im Verhältnis zur gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung Singapurs. Ein Anstieg der Arbeitslosenquote ist ein Indikator für einen Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung, was sich negativ auf die Kurse des Singapur-Dollars auswirken kann.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Arbeitslosenrate (Singapore Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.