Der URA Property Price Index q/q zeigt die prozentuale Veränderung des Immobilienpreises pro Quadratmeter in Singapur im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal. Die Daten werden für Privatgrundstücke, Büros und Gewerbeimmobilien, Lager- und Fabrikgebäude bereitgestellt. Das Indikatorwachstum ist in der Regel mit einem Anstieg der Immobiliennachfrage verbunden, was auf eine Stärkung der Wirtschaft hindeutet, so dass sich dies positiv auf die Kurse des Singapur-Dollars auswirken kann.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "URA Singapurs Immobilienpreisindex q/q (URA Singapore Property Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.