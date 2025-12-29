Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y von Singapur zeigt die Veränderungen der Geldwerte aller in Singapur produzierten Waren und Dienstleistungen im jeweiligen Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Die Indikatorwerte sind nicht saisonbereinigt. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Notierungen des Singapur-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.