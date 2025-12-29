Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y spiegelt die prozentuale Änderung der Warenwerte wider, die in Singapur produziert oder abgeholt und im Berichtsmonat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres exportiert wurden. Ölprodukte werden in die Berechnung nicht einbezogen. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Notierungen des Singapur-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs heimische Ausfuhren ohne Öl y/y (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.