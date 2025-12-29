Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q von Singapur zeigt die Veränderungen in den Geldwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen in Japan im laufenden Quartal im Vergleich zu den vorherigen. Die Indikatorwerte sind saisonbereinigt. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Notierungen des Singapur-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Singapore Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.