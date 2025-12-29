Die Darlehen der Singapore Bank spiegeln den Gesamtwert der aktuellen Kreditmittel wider, die sich im Berichtsmonat im Besitz von Bürgern und Unternehmen in Singapur befanden. Über den Erwartungen liegende Werte können sich positiv auf die Kurse des Singapur-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Bankdarlehen (Singapore Bank Loans)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.