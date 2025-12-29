Die Handelsbilanz spiegelt die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen in Singapur für den Berichtsmonat wider. Ein positiver Saldo zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer ein Handelsdefizit. Über den Erwartungen liegende Werte können sich positiv auf die Kurse des Singapur-Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Handelsbilanz (Singapore Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.