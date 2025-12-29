Der Verbraucherpreisindex (VPI) y/y spiegelt die durchschnittlichen prozentualen Preisänderungen eines unveränderlichen Korbs von Konsumgütern und Dienstleistungen wider, die die Bevölkerung Singapurs im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres gekauft hat. Der Index gilt als Maß für die Inflation der Verbraucherpreise. Das VPI-Wachstum kann als positiv für die Kurse des Hongkong-Dollar angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Singapurs Verbraucherpreisindex (CPI) y/y (Singapore Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.