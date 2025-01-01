DokumentationKategorien
Klasse CHighBuffer

CHighBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Hoch-Preisen von Balken.

Beschreibung

Klasse CHighBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Hochpreisdaten von Balken.

Deklaration

   class CHighBuffer: public CDoubleBuffer

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CHighBuffer

Gruppen der Klassenmethode

Datenaktualisierung

 

virtual Refresh

Aktualisiert den gesamten Puffer

virtual RefreshCurrent

Aktualisiert nur den aktuellen Wert

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod