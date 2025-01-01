Klasse CHighBuffer
CHighBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Hoch-Preisen von Balken.
Beschreibung
Klasse CHighBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Hochpreisdaten von Balken.
Deklaration
|
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
Kopf
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CHighBuffer
Gruppen der Klassenmethode
|
Datenaktualisierung
|
|
virtual Refresh
|
Aktualisiert den gesamten Puffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Aktualisiert nur den aktuellen Wert
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer