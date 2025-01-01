Klasse CRealVolumeBuffer
CRealVolumeBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Daten von realen Balken-Volumen.
Beschreibung
Klasse CRealVolumeBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Daten von realen Balken-Volumen.
Deklaration
|
class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong
Kopf
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CRealVolumeBuffer
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Setzt die Puffergröße
|
Einstellungen
|
|
Setzt das Arbeitssymbol und Periode
|
Datenzugriff
|
|
Erhält ein Element des Puffers
|
Datenaktualisierung
|
|
virtual Refresh
|
Aktualisiert den gesamten Puffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Aktualisiert nur den aktuellen Wert
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear