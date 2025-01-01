Klasse CCloseBuffer
CCloseBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Schlusspreisdaten von Balken.
Beschreibung
Klasse CCloseBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Schlusspreisdaten von Balken.
Deklaration
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Kopf
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Vererbungshierarchie
CCloseBuffer
Gruppen der Klassenmethode
Datenaktualisierung
virtual Refresh
Aktualisiert den gesamten Puffer
virtual RefreshCurrent
Aktualisiert nur den aktuellen Wert
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer