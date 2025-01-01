Klasse CLowBuffer
CLowBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Tief-Preisen von Balken.
Beschreibung
Klasse CLowBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Tiefpreisdaten von Balken.
Deklaration
|
class CLowBuffer: public CDoubleBuffer
Kopf
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CLowBuffer
Gruppen der Klassenmethode
|
Datenaktualisierung
|
|
virtual Refresh
|
Aktualisiert den gesamten Puffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Aktualisiert nur den aktuellen Wert
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer