Klasse CTickVolumeBuffer

CTickVolumeBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Daten von Tick-Volumen von Balken.

Beschreibung

Klasse CTickVolumeBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Daten von Tick-Volumen von Balken.

Deklaration

class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong

Kopf

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CArray CArrayLong CTickVolumeBuffer

Gruppen der Klassenmethode

Attribute Size Setzt die Puffergröße Einstellungen SetSymbolPeriod Setzt das Arbeitssymbol und Periode Datenzugriff At Erhält ein Element des Puffers Datenaktualisierung virtual Refresh Aktualisiert den gesamten Puffer virtual RefreshCurrent Aktualisiert nur den aktuellen Wert