CIndicatorBuffer Klasse
Die CIndicatorBuffer Klasse ist eine Klasse für einen vereinfachten Zugang zu Pufferdaten eines technischen Indikators.
Beschreibung
Die CIndicatorBuffer Klasse ermöglicht einen vereinfachten Zugang zu Pufferdaten eines technischen Indikators.
Deklaration
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Titel
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Vererbungshierarchie
CIndicatorBuffer
Methoden der Klasse nach Gruppen
Attribute
Erhält/setzt Buffer-Offset
Erhält/setzt Buffer-Bezeichnung
Datenzugriff
Erhält das Element des Buffers
Datenaktualisierung
Aktualisiert den ganzen Buffer
Aktualisiert nur den laufenden Wert
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer