CIndicatorBuffer Klasse

Die CIndicatorBuffer Klasse ist eine Klasse für einen vereinfachten Zugang zu Pufferdaten eines technischen Indikators.

Beschreibung

Die CIndicatorBuffer Klasse ermöglicht einen vereinfachten Zugang zu Pufferdaten eines technischen Indikators.

Deklaration

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Titel

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

Methoden der Klasse nach Gruppen

Attribute

 

Offset

Erhält/setzt Buffer-Offset

Name

Erhält/setzt Buffer-Bezeichnung

Datenzugriff

 

At

Erhält das Element des Buffers

Datenaktualisierung

 

Refresh

Aktualisiert den ganzen Buffer

RefreshCurrent

Aktualisiert nur den laufenden Wert

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod