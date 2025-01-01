DokumentationKategorien
Klasse CDoubleBuffer

CDoubleBuffer ist eine Basisklasse für den vereinfachten Zugriff auf double-Pufferdaten.

Beschreibung

Klasse CDoubleBuffer bietet ihre abgeleitete Klasse die Möglichkeit des vereinfachten Zugriffs auf double-Pufferdaten.

Deklaration

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

Direkte Ableitungen

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Size

Setzt die Puffergröße

Einstellungen

 

SetSymbolPeriod

Setzt das Arbeitssymbol und Periode

Datenzugriff

 

At

Erhält ein Element des Puffers

Datenaktualisierung

 

virtual Refresh

Aktualisiert den gesamten Puffer

virtual RefreshCurrent

Aktualisiert nur den aktuellen Wert

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear