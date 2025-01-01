Klasse CDoubleBuffer
CDoubleBuffer ist eine Basisklasse für den vereinfachten Zugriff auf double-Pufferdaten.
Beschreibung
Klasse CDoubleBuffer bietet ihre abgeleitete Klasse die Möglichkeit des vereinfachten Zugriffs auf double-Pufferdaten.
Deklaration
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Kopf
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Vererbungshierarchie
CDoubleBuffer
Direkte Ableitungen
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Setzt die Puffergröße
Einstellungen
Setzt das Arbeitssymbol und Periode
Datenzugriff
Erhält ein Element des Puffers
Datenaktualisierung
virtual Refresh
Aktualisiert den gesamten Puffer
virtual RefreshCurrent
Aktualisiert nur den aktuellen Wert
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear