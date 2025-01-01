DokumentationKategorien
Klasse CSpreadBuffer

CSpreadBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Spread-Daten.

Beschreibung

Klasse CSpreadBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Spread-Daten.

Deklaration

   class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayInt

              CSpreadBuffer

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Size

Setzt die Puffergröße

Einstellungen

 

SetSymbolPeriod

Setzt das Arbeitssymbol und Periode

Datenzugriff

 

At

Erhält ein Element des Puffers

Datenaktualisierung

 

virtual Refresh

Aktualisiert den gesamten Puffer

virtual RefreshCurrent

Aktualisiert nur den aktuellen Wert

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayInt

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear