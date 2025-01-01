Klasse CSpreadBuffer
CSpreadBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Spread-Daten.
Beschreibung
Klasse CSpreadBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Spread-Daten.
Deklaration
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
Kopf
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Setzt die Puffergröße
Einstellungen
Setzt das Arbeitssymbol und Periode
Datenzugriff
Erhält ein Element des Puffers
Datenaktualisierung
virtual Refresh
Aktualisiert den gesamten Puffer
virtual RefreshCurrent
Aktualisiert nur den aktuellen Wert
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayInt
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear