Nachschlagewerk MQL5 

Klasse COpenBuffer

COpenBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Eröffnungspreisdaten von Balken.

Beschreibung

Klasse COpenBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Eröffnungspreisdaten von Balken.

Deklaration

   class COpenBuffer: public CDoubleBuffer

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  COpenBuffer

Gruppen der Klassenmethode

Datenaktualisierung

 

virtual Refresh

Aktualisiert den gesamten Puffer

virtual RefreshCurrent

Aktualisiert nur den aktuellen Wert

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod