Klasse COpenBuffer
COpenBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Eröffnungspreisdaten von Balken.
Beschreibung
Deklaration
class COpenBuffer: public CDoubleBuffer
Kopf
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Vererbungshierarchie
COpenBuffer
Gruppen der Klassenmethode
Datenaktualisierung
virtual Refresh
Aktualisiert den gesamten Puffer
virtual RefreshCurrent
Aktualisiert nur den aktuellen Wert
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Methoden geerbt von der Klasse CDoubleBuffer