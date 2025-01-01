DokumentationKategorien
Klasse CTimeBuffer

CTimeBuffer ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die historischen Eröffnungszeitdaten von Balken.

Beschreibung

Klasse CTimeBuffer bietet den vereinfachten Zugriff auf die historischen Eröffnungszeitdaten von Balken.

Deklaration

   class CTimeBuffer: public CArrayLong

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTimeBuffer

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Size

Setzt die Puffergröße

Einstellungen

 

SetSymbolPeriod

Setzt das Arbeitssymbol und Periode

Datenzugriff

 

At

Erhält ein Element des Puffers

Datenaktualisierung

 

virtual Refresh

Aktualisiert den gesamten Puffer

virtual RefreshCurrent

Aktualisiert nur den aktuellen Wert

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear