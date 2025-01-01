DokumentationKategorien
Datenstrukturen

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit verschiedenen Datenstrukturen (Arrays, verkettete Listen, etc.) und die Beschreibungen der Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von Datenstrukturen, sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von verschiedenen benutzerdefinierten Data-Warehouses (einschließlich Verbundwerkdatenstrukturen).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Datensätze) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Arrays.

 
Daten-Arrays

Mit den Klassen von dynamischen Daten-Arrays sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von verschiedenen benutzerdefinierten Data-Warehouses (mehrdimensionale Arrays).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Daten-Arrays) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Arrays.

Klasse

Beschreibung

CArray

Die Basisklasse des dynamischen Daten-Arrays

CArrayChar

Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ char oder uchar

CArrayShort

Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ short har oder ushort

CArrayInt

Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ int oder uint

CArrayLong

Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ long oder ulong

CArrayFloat

Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ float

CArrayDouble

Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ double

CArrayString

Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ string

Die Basisklasse der Objekten CArrayObj

Ein dynamisches Array von Zeigern CObject

Die Basisklasse der Liste CList

Bietet die Möglichkeit, mit einer Liste der Instanzen der CObject-Klasse und ihrer Nachfolger zu arbeiten

CTreeNode

Bietet die Möglichkeit, mit den Knoten eines binären Baums CTree zu arbeiten

CTree

Bietet die Möglichkeit, mit dem binären Baum der Instanzen der CTreeNode-Klasse und ihrer Nachfolger zu arbeiten