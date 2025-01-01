Datenstrukturen

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit verschiedenen Datenstrukturen (Arrays, verkettete Listen, etc.) und die Beschreibungen der Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von Datenstrukturen, sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von verschiedenen benutzerdefinierten Data-Warehouses (einschließlich Verbundwerkdatenstrukturen).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Datensätze) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Arrays.



Daten-Arrays

Mit den Klassen von dynamischen Daten-Arrays sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von verschiedenen benutzerdefinierten Data-Warehouses (mehrdimensionale Arrays).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Daten-Arrays) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Arrays.