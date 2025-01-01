- CArray
- CArrayChar
- CArrayShort
- CArrayInt
- CArrayLong
- CArrayFloat
- CArrayDouble
- CArrayString
- CArrayObj
- CList
- CTreeNode
- CTree
Datenstrukturen
Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit verschiedenen Datenstrukturen (Arrays, verkettete Listen, etc.) und die Beschreibungen der Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
Durch die Verwendung der Klassen von Datenstrukturen, sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von verschiedenen benutzerdefinierten Data-Warehouses (einschließlich Verbundwerkdatenstrukturen).
Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Datensätze) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Arrays.
Daten-Arrays
Mit den Klassen von dynamischen Daten-Arrays sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von verschiedenen benutzerdefinierten Data-Warehouses (mehrdimensionale Arrays).
Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf Daten-Arrays) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Arrays.
|
Klasse
|
Beschreibung
|
Die Basisklasse des dynamischen Daten-Arrays
|
Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ char oder uchar
|
Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ short har oder ushort
|
Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ int oder uint
|
Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ long oder ulong
|
Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ float
|
Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ double
|
Ein dynamisches Array von Variablen vom Typ string
|
Ein dynamisches Array von Zeigern CObject
|
Bietet die Möglichkeit, mit einer Liste der Instanzen der CObject-Klasse und ihrer Nachfolger zu arbeiten
|
Bietet die Möglichkeit, mit den Knoten eines binären Baums CTree zu arbeiten
|
Bietet die Möglichkeit, mit dem binären Baum der Instanzen der CTreeNode-Klasse und ihrer Nachfolger zu arbeiten