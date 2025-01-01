Loop-Operator while

Operator while besteht aus einem geprüften Ausdruck und einem Operator, der erfüllt werden muss.

while(Ausdruck)

Operator;

Wenn der Ausdruck richtig ist, wird der Operator durchgeführt, bis der Ausdruck falsch wird. Wenn der Ausdruck falsch ist, wird die Steuerung des nächsten folgenden Operators gegeben. Ausdruckswert wird vor der Operatorsdurchführung berechnet. So wenn der Ausdruck vom Anfang an falsch ist, wird der Operator nicht durchgeführt.

Hinweis

Wenn voraussichtlich eine große Anzahl von Iterationen in einem Zyklus behandelt wird, ist es ratsam, dass Sie die Tatsache der erzwungenen Beendigung des Programms mit der Funktion IsStopped() überprüfen.

Beispiel:

while(k<n && !IsStopped())

{

y=y*x;

k++;

}

Sehen Sie auch

Initialisierung der Variablen, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte