CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

TradePad_Sample - Experte für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
2522
Rating:
(65)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\TradePad\
classcontrolbutton.mqh (5.68 KB) ansehen
classsymbolbutton.mqh (4.6 KB) ansehen
classtradepad.mqh (17.18 KB) ansehen
tradepad_sample.mq5 (4.05 KB) ansehen
classchart.mqh (11.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Hier folgen einige Beispiele von Objekten implementiert um eine Tabelle mit Handelssymbolen zu erzeugen. Durch Drücken auf das Symbol auf graphic object Chart (OBJ_CHART) werden die Kursdaten des Symbols geladen. Jede Symbolfläche hat eine Farbe die den aktuellen Trend in der angegebenen Zeiteinheit zeigt. Die Farben sind:

  • Rote Farbe - Abwärtstrend (Wert von Stochastic > 80)
  • Grüne Farbe - Aufwärtstrend (Wert von Stochastic < 20)
  • Graue Farbe - trendlos (Wert von Stochastic zwischen 20 und 80)
  • Sand Farbe - keine Kursdaten für das Symbol verfügbar

Die Handelsfunktionen für die Schaltflächen Buy und Sell sind nicht implementiert. Sie können dies bei Bedarf selbst erledigen. Die Funktion für die Trendbestimmung GetColorOfSymbol () können Sie auch überschreiben wenn gewünscht. Der Code wurde vor langer Zeit geschrieben und sehr wahrscheinlich nicht optimiert (vor allem der Zugriff auf den Indikator und die Kursdaten). Alle verwendeten Klassen sind included, speichern Sie sie im selben Verzeichnis wie den TradePad_Sample.mq5 Experten.

Abbildung:

TradePad

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/68

LoongMAx96 LoongMAx96

Zeichnet 96 Linien MAs mit nur 100 Codezeilen (verwendet die CMyBuffer Klasse).

Plombiers - Oszillator im Kanal. Plombiers - Oszillator im Kanal.

Manchmal ist es nützlich das Verhalten des Oszillators im Kanal zu beobachten. Vereinfacht die Einschätzung der Situation beträchtlich.

Reversal Bar Reversal Bar

Der Indikator hilft dabei die Umkehrkerze des Trends zu finden.

SphereSample SphereSample

Das Script veranschaulicht die Steuerung von grafischen Objekten durch die Benutzung der Klassen der Standard Library.