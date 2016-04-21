Hier folgen einige Beispiele von Objekten implementiert um eine Tabelle mit Handelssymbolen zu erzeugen. Durch Drücken auf das Symbol auf graphic object Chart (OBJ_CHART) werden die Kursdaten des Symbols geladen. Jede Symbolfläche hat eine Farbe die den aktuellen Trend in der angegebenen Zeiteinheit zeigt. Die Farben sind:

Rote Farbe - Abwärtstrend (Wert von Stochastic > 80)

Grüne Farbe - Aufwärtstrend (Wert von Stochastic < 20)



Graue Farbe - trendlos (Wert von Stochastic zwischen 20 und 80)



Sand Farbe - keine Kursdaten für das Symbol verfügbar

Die Handelsfunktionen für die Schaltflächen Buy und Sell sind nicht implementiert. Sie können dies bei Bedarf selbst erledigen. Die Funktion für die Trendbestimmung GetColorOfSymbol () können Sie auch überschreiben wenn gewünscht. Der Code wurde vor langer Zeit geschrieben und sehr wahrscheinlich nicht optimiert (vor allem der Zugriff auf den Indikator und die Kursdaten). Alle verwendeten Klassen sind included, speichern Sie sie im selben Verzeichnis wie den TradePad_Sample.mq5 Experten.

Abbildung:

