Übertragung von MQL4-Indikatoren nach MQL5

Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

In diesem Beitrag möchte ich Ihnen einen Algorithmus zur Übertragung elementarer Kursberechnungen aus MQL4 nach MQL5 vorstellen. In Anbetracht der Unterschiede zwischen MQL5 und MQL4 wurde die Funktionsbibliothek mql4_2_mql5.mqh hinzugefügt, deren Verwendung wir in diesem Beitrag kennenlernen werden.

1. Vorbereiten des Indikators für die Übertragung

In diesem Artikel befassen wir uns ausschließlich mit der Übertragung der Indikatorberechnungen. Wenn uns in einem Indikator grafische Elemente oder komplexere Kursberechnungen begegnen, kann es schwierig werden.

Zunächst muss der MQL4-Code für die Übertragung vorbereitet werden. Sehen wir uns an, was dazu zu tun ist.



Wir öffnen das Bearbeitungsprogramm MetaEditor 4 mit dem benötigten Indikator, zum Beispiel MACD, und fangen mit der Bearbeitung der Eingangsparameter an:



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];

Wir müssen das alles in folgende Form bringen:



double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA

Am Anfang der Zeile stehen die Indikatorpuffer mit dem ergänzten „&“ vor der Pufferbezeichnung, da wir die Verknüpfungen in das Datenfeld übertragen müssen, in dem alle Änderungen vor sich gehen, jedoch nicht das Datenfeld selbst.

Es folgen die Eingangsparameter. In unserem MQL4-Indikator ersetzen wir die folgende Zeile:

int start()

durch



int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA)

Wie wir sehen, wurden 2 weitere Pflichtelemente ergänzt:

int rates_total, int prev_calculated,

Der nächste Teil ist die unsere zuvor formulierte Zeile.

Jetzt kopieren wir den gesamten Block bis zum letzten Zeichen.



int start( int rates_total , int prev_calculated , double &MacdBuffer[] , double &SignalBuffer[] , int FastEMA , int SlowEMA , int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

2. Erstellen einer MQL5-Schablone für MQL4-Programme



Jetzt muss die Umgebung für unseren Block vorbereitet werden.



Dazu wählen wir in dem Bearbeitungsprogramm MetaEditor 5 den Menüpunkt „Erstellen“ und anschließend „Benutzerdefinierter Indikator“.



Die Eingangsparameter (Abb. 1) werden analog zu denjenigen des MQL4-Indikators angelegt:



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ;





Abbildung 1. Eingangsparameter des Indikators MACD



Danach legen wir die Indikatorpuffer (Abb. 2) entsprechend den Aufzeichnungen zu ihnen in dem MQL4-Programm:



double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];





Abbildung 2. Die Puffer des Indikators MACD



Damit haben wir eine Schablone, ein Template, für unseren neuen Indikator angelegt.

Wir müssen daran einige Änderungen vornehmen: die Zeilen mit den Eingangsparametern von oben ergänzen

#include <mql4_2_mql5.mqh>

in die Funktion:



int OnInit ()

die Zeile



InitMql4();

int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);

einfügen und den Hauptteil des Programms um eine Zeile ergänzen, die auf den Start der Umgebung für das MQL4-Programm reagiert.

Wie wir sehen, gibt diese Funktion die Anzahl der der MQL4-Umgebung zugänglichen Balken aus, und es zeigt sich eine neue Variable:

int CountedMQL4;

sie entspricht der MQL5-Variablen



prev_calculated,

Die Variable CountedMQL4 wird in der eingebetteten Include-Datei deklariert und überträgt die Anzahl der berechneten Daten.

Anschließend fügen wir den von uns bearbeiteten MQL4-Block hinter dem letzten Zeichen in die angelegte MQL5-Schablone ein.

Jetzt müssen wir unseren Indikator aufrufen.



Dazu muss der Hauptteil des Programms um folgende Zeile erweitert werden:

Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA);

Wie zu sehen überträgt diese Zeile die für unser MQL4-Programm erforderlichen Daten sowie Verknüpfungen zu den resultierenden Puffern, deren Bezeichnungen wir unserer in MQL5 erstellten Schablone entnehmen.



Dabei müsste Folgendes herauskommen:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Dabei handelt es sich erst um den ersten Teil der Übertragung, es folgt die Überprüfung des Indikators.

3. Besonderheiten der Arbeit mit Indikatorpuffern in MQL5



Da zahlreiche der voreingestellten Variablen in MQL4 mit den Bezeichnungen der voreingestellten MQL5-Variablen übereinstimmen, müssen an dem zu übertragenden MQL4-Block folgende Änderungen vorgenommen werden:

MQL4

MQL5

IndicatorCounted()

prev_calculated

Bars rates_total iMA( iMAMql4( iMAOnArray( iMAOnArrayMql4(

Bezüglich der Besonderheiten der Organisation der Datenspeicherung in MQL5 heißt es in der Hilfe zu dem SetIndexBuffer():

Hinweis Nach der Einbindung weist das dynamische Datenfeld buffer[] dieselbe Kennziffernfolge auf wie gewöhnliche Datenfelder, selbst wenn für das einzubindende Datenfeld im Vorfeld eine Kennziffernfolge wie bei Zeitreihen eingerichtet worden ist. Wenn die Reihenfolge des Zugriffs auf die Elemente des Indikatordatenfeldes geändert werden muss, ist nach mithilfe der Funktion SetIndexBuffer() erfolgter Einbindung die Funktion ArraySetAsSeries() zu verwenden.

Das heißt, die ursprüngliche Strategie für den Zugriff auf die Indikatorpuffer entspricht jetzt der Arbeit mit gewöhnlichen Datenfeldern, weswegen stets folgendes Codebündel angelegt werden muss:

ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true);

Als Ergebnis erhalten wir folgenden Code:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=prev_calculated; if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit=rates_total-counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=iMAMql4( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) -iMAMql4( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for ( int i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MacdBuffer,rates_total,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Das Ergebnis seiner Ausführung zeigt Abbildung 3:

Abbildung 3. Vergleich des umgeschriebenen MQL4-Indikators MACD mit dem Standardindikator MACD in MQL5.







4. Beispiel für die Übertragung des Indikators Stochastik

Wir legen in MetaEditor 5 (Abb. 4 - 5) eine neue Schablone für unseren Indikator an:







Abbildung 4. Eingangsparameter







Abbildung 5. Puffer



Während der Überprüfung hat sich gezeigt, dass einige Berechnungen aus der MQL4-Funktion „OnInit“ durch schlichtes Kopieren in die Funktion „start“ übertragen werden müssen:

int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;

#property indicator_plots 2

Des Weiteren muss die Anzahl der Puffer für die grafische Darstellung geändert werden, da in unserem MQL4-Programm 2 Puffer für interne Berechnungen und 2 für die grafische Darstellung verwendet werden.

Sowie der Status der von unserem MQL4-Programm für interne Berechnungen verwendeten Puffer.



SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MainBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int Kperiod= 14 ; input int Dperiod= 5 ; input int Slowing= 5 ; double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double HighesBuffer[]; double LowesBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MainBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); ArraySetAsSeries (HighesBuffer,true); ArraySetAsSeries (LowesBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); start(bars, CountedMQL4, MainBuffer, SignalBuffer, HighesBuffer, LowesBuffer, Kperiod, Dperiod, Slowing); return (rates_total); } int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MainBuffer[], double &SignalBuffer[], double &HighesBuffer[], double &LowesBuffer[], int KPeriod, int DPeriod, int Slowing) { int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod; int i,k; int counted_bars=prev_calculated; double price; if (rates_total<=draw_begin2) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) { for (i= 1 ;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[rates_total-i]= 0 ; for (i= 1 ;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[rates_total-i]= 0 ; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double min= 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=Low[k]; if (min>price) min=price; k--; } LowesBuffer[i]=min; i--; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double max=- 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=High[k]; if (max<price) max=price; k--; } HighesBuffer[i]=max; i--; } i=rates_total-draw_begin1; if (counted_bars>draw_begin1) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumlow= 0.0 ; double sumhigh= 0.0 ; for (k=(i+Slowing- 1 );k>=i;k--) { sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]; sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]; } if (sumhigh== 0.0 ) MainBuffer[i]= 100.0 ; else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh* 100 ; i--; } if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit=rates_total-counted_bars; for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MainBuffer,rates_total,DPeriod, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Wir nehmen die erforderlichen Änderungen vor:

Als Ergebnis erhalten wir einen vollwertigen „Stochastik“ in MQL5 mit MQL4-Kursgerüst.



Das Ergebnis seiner Arbeit zeigt Abbildung 6:





Abbildung 6. Vergleich des umgeschriebenen MQL4-Indikators Stochastik mit dem Standardindikator Stochastik in MQL5.

5. Beispiel für die Übertragung des Indikators RSI

extern int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[];

Wir stellen zunächst die Informationen zu unserem Indikator zusammen:

Anschließend legen wir in MetaEditor 5 (Abb. 7 - 8) eine Schablone für ihn an:







Abbildung 7. Eingangsparameter des Indikators RSI







Abbildung 8. Puffer des Indikators RSI

Die Gesamtzahl der Puffer beträgt 3:



#property indicator_buffers 3

Die Anzahl der abzubildenden Puffer ist 1:



#property indicator_plots 1

Wir stellen den Status der Puffer für die Berechnungen ein:



SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS )

dann stellen wir ihn zusammen und nehmen die erforderlichen Änderungen vor:



#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RSIBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "PosBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "NegBuffer" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 Red #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RSIBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(3); ArraySetAsSeries (RSIBuffer,true); ArraySetAsSeries (PosBuffer,true); ArraySetAsSeries (NegBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); RSImql4(bars, CountedMQL4, RSIBuffer, PosBuffer, NegBuffer, RSIPeriod); return (rates_total); } int RSImql4( int rates_total, int prev_calculated, double &RSIBuffer[], double &PosBuffer[], double &NegBuffer[], int RSIPeriod) { int i,counted_bars=prev_calculated; double rel,negative,positive; if (rates_total<=RSIPeriod) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) for (i= 1 ;i<=RSIPeriod;i++) RSIBuffer[rates_total-i]= 0.0 ; i=rates_total-RSIPeriod- 1 ; if (counted_bars>=RSIPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumn= 0.0 ,sump= 0.0 ; if (i==rates_total-RSIPeriod- 1 ) { int k=rates_total- 2 ; while (k>=i) { rel=Close[k]-Close[k+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump+=rel; else sumn-=rel; k--; } positive=sump/RSIPeriod; negative=sumn/RSIPeriod; } else { rel=Close[i]-Close[i+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump=rel; else sumn=-rel; positive=(PosBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sump)/RSIPeriod; negative=(NegBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sumn)/RSIPeriod; } PosBuffer[i]=positive; NegBuffer[i]=negative; if (negative== 0.0 ) RSIBuffer[i]= 0.0 ; else RSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +positive/negative); i--; } return ( 0 ); }

Hier wurde anders als bei dem vorhergehenden Indikator die Bezeichnung geändert: anstelle der in MQL4 üblichen Funktion „int Start()“:

int start() {

wird in MQL5



int RSImql4(

verwendet. Umbenannt wurden im Hauptteil des MQL5-Programms sowohl die Funktion selbst als auch die Zeile, mittels derer sie aufgerufen wird.



Das Ergebnis er Arbeit der Bibliothek ist in Abbildung 9 dargestellt:







Abbildung 9. Vergleich des umgeschriebenen MQL4-Indikators RSIc mit dem Standardindikator RSI in MQL5.

6. Einrichtung

Zur Einrichtung dieses Moduls muss die Datei mql4_2_mql5.mqh in den Ordner MQL5\Include\ verschoben oder kopiert werden.

Die Testdateien gehören in den Ordner MQL5\Indicators.

7. Erweiterung

Auf Wunsch kann der Funktionsumfang des Moduls durch Einbindung der Bibliothek aus dem Beitrag Der Übergang von MQL4 zu MQL5 erweitert werden. Fügen Sie die Datei InitMQL4.mqh aus dem Beitrag in das Verzeichnis MQL5\Include ein und setzen sie folgende Zeilen vor die Eingangsparameter:



#include <InitMQL4.mqh>

Eine Aufstellung der erforderlichen Änderungen liefert der Beitrag Der Übergang von MQL4 zu MQL5.

Fazit

In diesem Beitrag wurde ein Algorithmus für die Übertragung elementaren Kursgerüste aus MQL4 in eine MQL5-Umgebung mithilfe der besonderen Bibliothek mql4_2_mql5.mqh vorgestellt.



Bei der Prüfung kann es zu geringfügigen Schwierigkeiten kommen, aber für jemanden, der sich mit MQL4 auskennt, bedeutet deren Behebung keine besondere Anstrengung.



In Anbetracht der Besonderheit des Datenzugriffs in MQL5-Umgebungen kann die Neuberechnung der Indikatoren einige Zeit in Anspruch nehmen, da die für die Programme erforderlichen Daten angelegt oder aus der MQL4-Umgebung neu berechnet werden müssen. Zur vollständigen Übertragung eines Indikators in eine MQL5-Umgebung muss er unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Speicherung der Daten sowie des Zugriffs auf sie in dieser Umgebung umgeschrieben werden.

Nachtrag



Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte auf folgende Aussage: „In Anbetracht der Besonderheit des Datenzugriffs in MQL5-Umgebungen kann die Neuberechnung der Indikatoren einige Zeit in Anspruch nehmen, da die für die Programme erforderlichen Daten angelegt oder aus der MQL4-Umgebung neu berechnet werden müssen.“ Manchmal kann diese Wartezeit mehrere Sekunden betragen (siehe Abb. 10 - 11):



Abbildung 10. Keine Daten berechnet Abbildung 11. Daten verfügbar

Das ist mit einer Besonderheit der Anwendungsinstanz von MetaTrader 5 auf dem Ausgabegerät (Terminal) verbunden, die darin besteht, dass bei der Erstellung des Handles für den Indikator im Zwischenspeicher des Ausgabegerätes der Berechnungsteil nur einmal angelegt wird. Wenn dieser Indikator (mit diesen Eingangsparametern) im Zwischenspeicher des Ausgabegerätes noch nicht vorhanden ist, erstellt der Aufruf der Funktion

iMA (Symb,TimFram,iMAPeriod,ma_shift,ma_method,applied_price);

einen MA-Indikator für gleitende Durchschnittswerte, ebenfalls nur einmal.

Beim nächsten Mal gibt das Ausgabegerät bei dem Versuch, den bereits vorhandenen Indikator anzulegen, einfach dessen Handle.



Entsprechend erfolgt die Berechnung des Indikators nur ein einziges Mal und zwar kurz nach der Erstellung seines Handles.