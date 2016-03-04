Orders.Erstellen aktiver MQL5-Bedienfelder für den Handel

Einleitung

Zweckdienlichkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Arbeit, insbesondere bei der Arbeit eines Börsenhändlers, bei der Schnelligkeit und Genauigkeit ausschlaggebend sein können. Bei der Vorbereitung des Arbeitsplatzes versucht jeder, ihn so einzurichten, dass er den eigenen Anforderungen am besten genügt, um Analysen in möglichst kurzer Zeit abzuschließen und in den Markt einzusteigen. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus, die Entwickler können nicht alle zufrieden stellen, und einige Funktionen lassen sich nicht bis ins Kleinste individuell einstellen.



So ist zum Beispiel für Spekulanten, die auf minimale Kursänderungen, Pips, setzen, jeder Sekundenbruchteil für die Betätigung der Schaltfläche „Neuer Auftrag“ ungemein wichtig, und die anschließende Einstellung aller Parameter kann sich als zeitlich entscheidend erweisen.

Wie gehen wir damit um? Die Lösung liegt in der Erstellung eigener Bedienfelder, denn in MetaTrader 5 gibt es so wunderbare Instrumente wie „Schaltflächen“, „Eingabefelder“ und „Grafische Symbole“. Damit wollen wir uns hier beschäftigen.





2. Steuerfunktionen

Zunächst müssen wir klären, mit welchen Funktionen unser Bedienfeld ausgestattet sein soll: Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Handel mithilfe unseres Bedienfeldes, weswegen es über folgende Funktionen verfügen muss:

Die Eröffnung einer Position



Die Platzierung eines bedingten Auftrages, einer „Pending Order“

Die Änderung einer Position/eines Auftrags

Das Schließen einer Position



Das Löschen einer Pending Order

Es würde ebenfalls nicht schaden, die Möglichkeit zur Einstellung des Farbmodells für das Pult sowie der Schriftgröße und der Speicherung der Parameter hinzuzufügen. Wir werden die Elemente unseres künftigen Bedienfeldes eingehend darstellen. Zunächst geben wir für jede seiner Funktionen die Bezeichnung des entsprechenden Objekts, seine Art und seine Zweckbestimmung an. Jede Objektbezeichnung beginnt mit der Zeichenfolge „ActP“, dabei handelt es sich um ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dieses Objekt zu dem Bedienfeld gehört.

2,1. Die Eröffnung einer Position



Hier werden die zur Eröffnung einer Position erforderlichen Parameter eingeführt, die Eröffnung selbst erfolgt durch Betätigung einer Schaltfläche. Zur Einrichtung der Stop Loss- und Take Profit-Grenzen benutzen wir Hilfslinien, die durch ein Kontrollkästchen aktiviert werden. Die Auswahl der Art der Ausführung erfolgt mithilfe einer Gruppe von Optionsschaltflächen.

Bezeichnung

Art

Beschreibung

ActP_buy_button1 Schaltfläche

Schaltfläche für einen Kaufvorgang ActP_sell_button1

Schaltfläche

Schaltfläche für einen Verkaufsvorgang ActP_DealLines_check1

Kontrollkästchen

Häkchen zum Setzen/Entfernen der Hilfslinien

ActP_Exe_radio1

Optionsschaltfläche

Gruppe von Optionsschaltflächen zur Auswahl der Art der Ausführung des Vorgangs

ActP_SL_edit1

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Stop Loss-Grenze

ActP_TP_edit1

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Take Profit-Grenze

ActP_Lots_edit1

Eingabefeld

Feld zur Eingabe des Umfangs

ActP_dev_edit1

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der zulässigen Abweichung bei der Eröffnung

ActP_mag_edit1

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der „magischen Zahl“

ActP_comm_edit1 Eingabefeld Feld zur Eingabe eines Kommentars

Tabelle 1 Übersicht über die Elemente des Bedienfeldes für die „Eröffnung eines Handelsvorgangs“



2.2 Platzieren einer Pending Order

Es folgen die zur Platzierung eines bedingten Auftrags erforderlichen Parameter, die Platzierung selbst erfolgt durch Betätigung einer Schaltfläche. Zur Einrichtung der Stop Loss-, Take Profit- und Stoplimit-Grenzen sowie der Ablaufzeit benutzen wir Hilfslinien, die durch Kontrollkästchen aktiviert werden. Die Auswahl der Art der Ausführung und der Art der Ablaufzeit erfolgt mithilfe einer Gruppe von Optionsschaltflächen.

Bezeichnung

Art

Beschreibung

ActP_buy_button2 Schaltfläche

Schaltfläche zur Platzierung eines Kaufauftrags

ActP_sell_button2

Schaltfläche

Schaltfläche zur Platzierung eines Verkaufsauftrags

ActP_DealLines_check2

Kontrollkästchen

Häkchen zum Setzen/Entfernen der Hilfslinien

ActP_lim_check2 Kontrollkästchen Häkchen zum Setzen/Entfernen eines Auftrags mit Stoplimit ActP_Exe_radio2

Optionsschaltfläche

Gruppe von Optionsschaltflächen zur Auswahl der Art der Ausführung des Vorgangs

ActP_exp_radio2 Optionsschaltfläche Gruppe von Optionsschaltflächen zur Auswahl der Art der Ablaufzeit für den Vorgang ActP_SL_edit2

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Stop Loss-Grenze

ActP_TP_edit2

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Take Profit-Grenze

ActP_Lots_edit2

Eingabefeld

Feld zur Eingabe des Umfangs

ActP_limpr_edit2

Eingabefeld Feld zur Eingabe des Kurses für einen Auftrag mit Stoplimit

ActP_mag_edit2

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der „magischen Zahl“

ActP_comm_edit2 Eingabefeld Feld zur Eingabe eines Kommentars ActP_exp_edit2 Eingabefeld Feld zur Eingabe der Ablaufzeit ActP_Pr_edit2 Eingabefeld Feld zur Eingabe des Kurses für die Ausführung des Auftrags

Tabelle 2 Übersicht über die Elemente des Bedienfeldes zur „Platzierung von Pending Orders“



2,3. Ändern/Schließen von Vorgängen

Hier haben wir die zum Ändern und Schließen von Vorgängen erforderlichen Parameter. Zur Einrichtung der Stop Loss- und Take Profit-Grenzen benutzen wir Hilfslinien, die durch ein Kontrollkästchen aktiviert werden. Die Auswahl der Handelsvorgänge erfolgt aus der entsprechenden aufklappenden Liste.

Bezeichnung

Art

Beschreibung

ActP_ord_button5 Aufklappende Liste Liste zur Auswahl eines Handelsvorgangs ActP_mod_button4 Schaltfläche

Schaltfläche zur Änderung des Vorgangs

ActP_del_button4

Schaltfläche

Schaltfläche zum Schließen des Vorgangs

ActP_DealLines_check4

Kontrollkästchen

Häkchen zum Setzen/Entfernen der Hilfslinien

ActP_SL_edit4

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Stop Loss-Grenze ActP_TP_edit4

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Take Profit-Grenze ActP_Lots_edit4

Eingabefeld

Feld zur Eingabe des Umfangs

ActP_dev_edit4

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der zulässigen Abweichung

ActP_mag_edit4

Eingabefeld

Feld zur Anzeige der „magischen Zahl“ (nur Lesezugriff)

ActP_Pr_edit4 Eingabefeld Feld zur Anzeige des Eröffnungskurses (nur Lesezugriff)

Tabelle 3. Übersicht über die Elemente des Bedienfeldes zum „Ändern/Schließen von Vorgängen“

2,4. Ändern/Entfernen von Aufträgen



Kommen wir jetzt zu den für die Änderung und Löschung von Aufträgen erforderlichen Parametern. Zur Einrichtung der Stop Loss-, Take Profit- und Stoplimit-Grenzen sowie der Ablaufzeit benutzen wir Hilfslinien, die durch Kontrollkästchen aktiviert werden. Die Auswahl der Art der Ablaufzeit erfolgt mithilfe einer Gruppe von Optionsschaltflächen. Die Auswahl der Aufträge erfolgt anhand der entsprechenden aufklappenden Liste.

Bezeichnung

Art

Beschreibung

ActP_ord_button5 Aufklappende Liste Liste zur Auswahl eines Auftrags ActP_mod_button3 Schaltfläche

Schaltfläche zur Änderung des Auftrags

ActP_del_button3

Schaltfläche

Schaltfläche zur Löschung des Auftrags

ActP_DealLines_check3

Kontrollkästchen

Häkchen zum Setzen/Entfernen der Hilfslinien

ActP_exp_radio3 Optionsschaltfläche Gruppe von Optionsschaltflächen zur Auswahl der Art des Ablaufzeit des Auftrags ActP_SL_edit3

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Stop Loss-Grenze ActP_TP_edit3

Eingabefeld

Feld zur Eingabe der Take Profit-Grenze

ActP_Lots_edit3

Eingabefeld

Feld zur Anzeige des Umfangs (nur Lesezugriff)

ActP_limpr_edit3

Eingabefeld Feld zur Eingabe des Kurses für einen Auftrag mit Stoplimit

ActP_mag_edit3

Eingabefeld

Feld zur Anzeige der „magischen Zahl“ (nur Lesezugriff)

ActP_comm_edit3 Eingabefeld Feld zur Eingabe eines Kommentars ActP_exp_edit3 Eingabefeld Feld zur Eingabe der Ablaufzeit ActP_Pr_edit3 Eingabefeld Feld zur Eingabe der Kurses für die Ausführung des Auftrags ActP_ticket_edit3 Eingabefeld Feld zur Anzeige des Händlerzettels zu dem Auftrag (nur Lesezugriff)

Tabelle 4. Übersicht über die Elemente des Bedienfeldes zum „Ändern/Entfernen von Aufträgen“

2.5 Einstellungen

Hier werden die Einstellungen für die Farbe der Schaltflächen, Beschriftungen sowie der Schrift der aufklappenden Liste und die Schriftgröße festgelegt.

Bezeichnung

Art

Beschreibung

ActP_col1_button6 Aufklappende Liste

Liste zur Auswahl der Schaltflächenfarbe

ActP_col2_button6

Aufklappende Liste

Liste zur Auswahl der Farbe der Beschriftungen

ActP_col3_button6

Aufklappende Liste

Liste zur Auswahl der Schriftfarbe

ActP_font_edit6

Eingabefeld

Feld zur Festlegung der Schriftgröße

Tabelle 5. Übersicht über die Elemente des Bedienfeldes „Einstellungen“

Außerdem fügen wir eine Schaltfläche hinzu, mit der das Bedienfeld verborgen werden kann, wenn es nicht benötigt wird. Sie werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass es hier das Werkzeug „Hilfslinien“ gibt. Aber worum handelt es sich dabei, und wozu werden sie gebraucht? Mithilfe dieser Linien können die Stop Loss- und die Take Profit-Grenze, den Kurs für die Auslösung einer Pending Order, den Kurs für den Auftrag mit Stoplimit (waagerechte Linien) sowie die Zeit bis zum Ablaufen eines bedingte Auftrags (einer Pending Order) (senkrechte Linie) festgelegt werden, indem man sie einfach mit der Maus auf den gewünschten Kurs/die gewünschte Zeit zieht.



Die bildliche Festlegung weniger aufwendig als die in Textform (bei der der Kurs/die Zeit von Hand in die entsprechenden Felder eingegeben werden müssen). Außerdem dienen uns diese Linien zum „Hervorheben“ der Parameter des ausgewählten Auftrags, denn wenn zahlreiche Aufträge vorhanden sind, können die in den üblichen Ausgabeprogrammen zur Darstellung der Kurse verwendeten gestrichelten Linien Verwirrung stiften.





3. Das allgemeine Vorgehen beim Anlegen einer Benutzeroberfläche

Das ist also das erklärte Ziel: die Schaffung eines grafischen Hilfsmittels für den Handel. Dafür benötigen wir eine möglichst leicht zu handhabende Benutzeroberfläche. Zunächst sei klargestellt, dass alle Steuerelemente (und davon gibt es viele) programmiert, das heißt, die Lage und Größe der Objekte im Voraus ermittelt werden müssen.



Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie hätten die Objektkoordinaten langwierig, mühsam und verbissen berechnet, damit sie einander nicht überlagern und gut sichtbar sind, und dann ergibt sich plötzlich die Notwendigkeit, ein weiteres Objekt hinzuzufügen, und unser ganzes schönes Modell ist für die Katz.



Wer sich mit schnellen Programmentwicklungsumgebungen (Delphi, C++ Builder usw.) auskennt, weiß wie schnell dort selbst die komplizierteste Benutzeroberfläche erstellt werden kann.



Wir versuchen, etwas Ähnliches in MQL5 umzusetzen. Zu Beginn platzieren wir die Steuerungsobjekte ganz einfach mit der Maus und passen ihre Größe an. Anschließend schreiben wir ein einfaches Skript, um die Eigenschaften aller Objekte in dem Diagramm auszulesen und in einer Datei zu speichern, sodass wir sie gegebenenfalls einfach abrufen und die Objekte in anderen Diagrammen vollständig wiederherstellen können.

Der Skriptcode kann etwa so aussehen:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int interfaceID= 1 ; void OnStart () { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); Alert ( "Done!" ); } }

Die Programmierung ist erkennbar simpel, alle Objekte werden auf das Diagramm übertragen und ihre Eigenschaften in eine binäre Datei geschrieben. Beim Auslesen der Datei kommt es da darauf an, dass die Reihenfolge der aufgezeichneten Eigenschaften beibehalten wird.

Damit ist das Skript fertig, und wir kommen zum Anlegen der Benutzeroberfläche.



Und wir beginnen wie beim Hauptmenü mit dem Aufbau anhand von Registerkarten. Weshalb brauchen wir die? Weil die Anzahl der Objekte groß ist, und es schwierig wäre, sie alle auf einmal anzuzeigen. Da die Objekte bereits ihrem jeweiligen Zweck entsprechend gruppiert wurden (s. die Tabellen oben), ist es umso einfacher jede Gruppe unter einer eigenen Registerkarte unterzubringen.

So legen wir im Menü der Anwendung auf dem Ausgabegerät unter Einfügen -> Objekte -> Grafische Objekte ganz oben im Diagramm fünf Schaltflächen an, die als unser Hauptmenü dienen werden.

Abb. 1 Registerkarten des Bedienfeldes

Vergessen Sie dabei nicht, dass die Objekte leicht zu kopieren sind, indem das benötigte ausgewählt und mit gedrückter Steuerungstaste (Strg bzw. Ctrl) mit der Maus an die gewünschte Stelle gezogen wird. Dort wird dann eine Kopie des gewünschten Objekts abgelegt.



Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Objektbezeichnungen, die, wie wir wissen, ausnahmslos mit „ActP“ beginnen müssen. Außerdem fügen wir der Bezeichnung ein „main“ hinzu, um deutlich zu machen, dass das Objekt zum Hauptmenü des Bedienfeldes gehört.

Abbildung 2. Objektverzeichnis (Registerkarten des Bedienfelds)



Auf ähnliche Weise „wenden“ wir auch den Inhalt der Registerkarten auf neue Bildelemente an. Der Inhalt der einzelnen Registerkarten muss jeweils in einem eigenem Bildelement untergebracht werden!

Registerkarte „Börse“:





Abbildung 3. Elemente der Registerkarte „Börse“







Abbildung 4. Elemente der Registerkarte „Pending“



Registerkarte „Einstellungen“:





Abbildung 5. Elemente der Registerkarte „Einstellungen“

Die Registerkarte „Ändern/Schließen“ ist anders, sie dient der Änderung/Schließung bedingter Aufträge sowie der Änderung/Schließung von Handelsvorgängen. Es ist sinnvoll, die Verarbeitung der Handelsvorgänge und der Aufträge auf zwei getrennte Unterregisterkarten zu verteilen. Zunächst legen wir eine Schaltfläche zum Aufklappen der Liste an, aus der wir den Auftrag oder Handelsvorgang zur Bearbeitung auswählen.

Abbildung6. Die Elemente der Registerkarte „Ändern/Schließen“

Danach legen wir die Unterregisterkarten an. Zur Verarbeitung von Handelsvorgängen:





Abbildung 7. Unterregisterkarte zur Verarbeitung von Handelsvorgängen;

Und zur Verarbeitung von Aufträgen:





Abbildung 8. Unterregisterkarte zur Verarbeitung von Aufträgen

Das wär‘s, die Benutzeroberfläche ist fertig.



Wir wenden das Skript auf jedes der Bildelemente an, um jede Registerkarte in einer gesonderten Datei zu speichern. Dazu muss der Eingangsparameter „interfaceID“ bei jeder Registerkarte ein anderer sein:



0 - Hauptmenü

1 - Börse

2 - Pending

3 - Schaltfläche zum Aufklappen der Auswahlliste für Handelsvorgänge/Aufträge



4 - Einstellungen

6 - Unterregisterkarte zur Verarbeitung von Handelsvorgängen

7 - Unterregisterkarte zur Verarbeitung von Aufträgen

Die Registerkarte 5 entspricht der Schaltfläche „Verbergen“ des Hauptmenüs, da sich unter dieser Registerkarte keine Objekte befinden, können wir sie übersprungen.

Nach diesen Umstellungen befinden sich unter „Programme -> MQL5 ->“ folgende Dateien im Dateiverzeichnis der Anwendung auf dem Ausgabegerät (Terminal):

Abbildung 9. Dateiverzeichnis der Bedienfeldmuster





4. Laden der Elemente der Benutzeroberfläche

Die Elemente der Benutzeroberfläche sind also in Dateien gespeichert und warten nur darauf, dass wir sie an die Arbeit lassen. Zunächst bestimmen wir die Stelle, an der unser Bedienfeld platziert werden soll. Wenn es unmittelbar im Hauptdiagramm angezeigt werden soll, verdeckt es das Kursdiagramm, was nicht besonders günstig ist. Deshalb ist es ratsamer, das Bedienfeld in einem Unterfenster des Hauptdiagramms anzulegen. Das Unterfenster kann von einem Indikator angelegt werden.



Wir stellen ihn zusammen:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AP" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { return (rates_total); }

Der Code ist überaus einfach, da die Grundfunktion dieses Indikators, die Erstellung von Unterfenstern keinerlei Berechnungen ausführen muss. Das Einzige, was zu tun ist, besteht in der Festlegung einer „Kurzbezeichnung“ für den Indikator, unter der wir ihn in dem Unterfenster finden können. Wenn wir ein Diagramm mit dem Indikator erstellen und aufrufen, erscheint sein Fenster.

Widmen wir uns jetzt dem Bedienfeld für ein Expert-System. Dazu legen wir ein neues Expert-System an.



Die Funktion OnInit() erhält folgende Operatoren:

double Bid,Ask; datetime time_current; int wnd=- 1 ; bool last_loaded=false; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); get_prices(); wnd= ChartWindowFind ( 0 , "AP" ); if (!last_loaded) create_interface(); return ( 0 ); }

Hier starten wir einen Zeitgeber (Timer) (weshalb, wird weiter unten erläutert), rufen die letzten Börsenkurse ab, finden mithilfe der Funktion ChartWindowFind das Indikatorfenster und speichern es in einer Variablen. Die Auszeichnung (Flag) „last_loaded“ weist aus, ob es sich um den ersten Aufruf des Expert-Systems handelt oder nicht. Dadurch das erneute Laden der Benutzeroberfläche bei einer wiederholten Bereitstellung vermieden.

Die Funktion create_interface() sieht folgendermaßen aus:

void create_interface() { if (Reset_Expert_Settings) { GlobalVariableDel ( "ActP_buttons_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_label_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_text_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_font_size" ); } ApplyScheme( 0 ); ApplyScheme( 1 ); Objects_Selectable( "ActP" ,false); ChartRedraw (); }

Vor allem anderen prüfen wir, ob der Eingangsparameter „Einstellungen zurücksetzen“ vorhanden ist, falls ja, löschen wir alle für die Einstellungen zuständigen globalen Variablen. Welche Auswirkungen das auf das Bedienfeld hat, sehen wir weiter unten. Des Weiteren erstellt die Funktion ApplyScheme() die Benutzeroberfläche aus einer Datei.

bool ApplyScheme( int ID) { string fname= "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; if (! FileIsExist (fname)) fname= "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; int handle= FileOpen (fname, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (handle)) { string obj_name= FileReadString (handle, 100 ); int _wnd=wnd; if ( StringFind (obj_name, "line" )>= 0 ) _wnd= 0 ; ENUM_OBJECT obj_type= FileReadInteger (handle); ObjectCreate ( 0 , obj_name, obj_type, _wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STYLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_WIDTH , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BACK , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTED , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTABLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_READONLY , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STATE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE , FileReadDouble (handle)); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_buttons_color" ) && obj_type== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_buttons_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_label_color" ) && obj_type== OBJ_LABEL ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_label_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_text_color" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_BUTTON )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_text_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_LABEL )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" )); if (obj_name== "ActP_font_edit6" && GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" )) ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" ))); } FileClose (handle); return (true); } return (false); }

Daran ist wieder nichts kompliziert. Die Funktion öffnet die erforderliche Datei mit der zuvor angelegten Musterbenutzeroberfläche und legt sie in dem angegebenen Fenster an, das wir zuvor festgelegt haben (das Indikatorfenster). Außerdem wählen wir aus den globalen Variablen der Anwendung auf dem Ausgabegerät die Farbe der Objekte und die Schriftgröße aus.

Die Funktion Objects_Selectable() sperrt mit Ausnahme der Hilfslinien alle Objekte, um die Schaltflächenanimation einzuschalten und nicht versehentlich irgendein Objekt zu löschen.

void Objects_Selectable( string IDstr, bool flag) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) { if (!flag) if ( StringFind (n, "line" )>- 1 ) continue ; ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_SELECTABLE ,flag); } } }

Kommen wir nun zu der Funktion OnTick(). Sie dient uns ausschließlich zum Bezug der aktuellen Börsenkurse.

void OnTick () { get_prices(); }

So sieht die Funktion get_prices() aus:

void get_prices() { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { Bid=tick.bid; Ask=tick.ask; time_current=tick.time; } }

Und nicht zu vergessen OnDeinit():

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ) { last_loaded=false; ObjectsDeleteAll_my( "ActP" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_1.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_2.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_3.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_4.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_5.bin" ); } else last_loaded=true; EventKillTimer (); }

Zunächst prüfen wir den Grund für die Bereinigung, wenn es sich dabei um einen Wechsel des Zeitraums und/oder des Kürzels handelt, werden die Bedienfeldelemente nicht gelöscht. In allen anderen Fällen wird mithilfe der Funktion ObjectsDeleteAll_my() alles gelöscht.



void ObjectsDeleteAll_my( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Nach dem Zusammenstellen und Starten des Expert-Systems erhalten wir folgendes Ergebnis:

Abbildung 10. Beispiel für ein Expert-System

Aber was nützt alle Schönheit, solange wir nicht versuchen, die Objekte dazu zu bringen, auf unsere Veränderungen an ihnen zu reagieren.





5. Die Verarbeitung von Ereignissen



Die Benutzeroberfläche ist fertig, jetzt müssen wir sie ans Laufen bringen. Alle Operationen mit Objekten erzeugen bestimmte Ereignisse. Die Funktion OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam) ist die Verarbeitungsroutine für die Ereignisgruppe ChartEvent . Von allen Ereignissen interessieren uns die folgenden:

CHARTEVENT_CLICK - Anklicken des Diagramms

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT - Abschluss der Bearbeitung des Eingabefeldes

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - Anklicken des grafischen Objekts

In unserem Beispiel verweist der Parameter der Funktion „id“ auf den Bezeichner des Ereignisses und „sparam“ auf die Bezeichnung des das Ereignis hervorrufenden Objektes, alle übrigen Parameter interessieren uns nicht.

Somit ist das erste Ereignis, mit dem wir uns befassen, das Anklicken einer Schaltfläche des Hauptmenüs.



5,1. Die Verarbeitung vor Ereignissen des Hauptmenüs



Ich erinnere daran, dass das Hauptmenü fünf Schaltflächen umfasst. Wird eine von ihnen angeklickt, wechselt sie in die „gedrückte“ Stellung, und die Benutzeroberfläche aus der entsprechenden Registerkarte wird geladen. Danach müssen alle übrigen Schaltflächen des Menüs anklickbar bleiben.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_main_1" ) {Main_controls_click( 1 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_2" ) {Main_controls_click( 2 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_3" ) {Main_controls_click( 3 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_4" ) {Main_controls_click( 4 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_5" ) {Main_controls_click( 5 ); ChartRedraw (); return ;} ... } ... }

Nach Anklicken einer Menüschaltfläche wird die Funktion Main_controls_click() ausgeführt. Das Diagramm wird mithilfe der Funktion ChartRedraw() neu gezeichnet und die Ausführung der Funktion abgeschlossen. Wir müssen die Ausführung der beenden, weil stets nur ein Objekt angeklickt werden kann, weswegen die weitere Ausführung der Funktion lediglich Prozessorkapazität verschwenden würde.

void Main_controls_click( int ID) { int loaded=ID; for ( int i= 1 ;i< 6 ;i++) { if (i!=ID) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE )== 1 ) loaded=i; ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE , 0 ); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (ID), OBJPROP_STATE , 1 ); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); SaveScheme(loaded); DeleteScheme( "ActP" ); ApplyScheme(ID); Objects_Selectable( "ActP" ,false); }

Die Funktionen Objects_Selectable() und ApplyScheme() haben wir bereits kennen gelernt, und auf die Funktion DeleteLists() kommen wir später noch zu sprechen.



Die Funktion SaveScheme() speichert die Benutzeroberfläche in eine Datei, damit die Objekte bei einem erneuten Laden noch dieselben Eigenschaften aufweisen:



void SaveScheme( int interfaceID) { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (name, "ActP" )< 0 ) continue ; if ( StringFind (name, "main" )>= 0 ) continue ; FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); } }

Mit der Funktion DeleteScheme() werden die Registerkartenobjekte entfernt.

void DeleteScheme( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Durch die Ausführung der Funktion Main_controls_click() entfernen wir als die „alte“ Registerkarte, nachdem wir sie zuvor gespeichert haben, und laden eine neue.

Nach dem Zusammenstellen des Expert-Systems werden wir die Ergebnisse sehen.



Jetzt laden wir mit einem Klick auf eine der Schaltflächen des Hauptmenüs neue Registerkarten, während wir den Zustand der alten speichern.



Abbildung 11. Die Elemente der Registerkarte „Pending“

Abbildung 12. Die Elemente der Registerkarte „Ändern/Schließen“





Abbildung 13. Elemente der Registerkarte „Einstellungen“

Damit kann die Verarbeitung von Ereignissen des Hauptmenüs abgeschlossen werden, da es seine Funktionen jetzt in vollem Umfang erfüllt.

5,2. Die Verarbeitung von Ereignissen der Kontrollkästchenkomponente



Die Festlegung der Hilfslinien und der Aufträge mit Stoplimit erfolgt mithilfe der Komponente „Kontrollkästchen“, aber eine solche ist in dem Verzeichnis der grafischen Objekte von MT5 nicht vorhanden, also müssen wir sie erstellen. Es gibt das Objekt „grafisches Symbol“, dabei handelt es sich faktisch um eine Abbildung, die den Zustand „Ein“ oder „Aus“ aufweisen kann. Der Zustand kann mit einem Klick auf das Objekt geändert werden. Jedem Zustand ist jeweils ein eigenes „Bild“ zuzuordnen. Wir entscheiden uns für folgende Abbildungen:

Ein

Aus

Jetzt legen wir diese Bildelemente in den Eigenschaften des Objektes an:

Abbildung 14. Festlegung der Eigenschaften des Elements „Kontrollkästchen“



Ich erinnere daran, dass sich die Bilder, um in dem Verzeichnis zugänglich zu sein, in dem Ordner „Programme -> MQL5-> Bilder“ befinden und die Erweiterung „.bmp“ aufweisen müssen.



Wir nehmen uns der Verarbeitung eines beim Anklicken eines Objektes eintretenden Ereignisses an. Dazu verwenden wir als Beispiel das für die Festlegung der Hilfslinien bei Eröffnung eines Geschäftsvorgangs zuständige Kontrollkästchen.

if (sparam== "ActP_DealLines_check1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string SL_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT ); string TP_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT ); double val_SL, val_TP; if (SL_txt!= "" ) val_SL= StringToDouble (SL_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_SL=pr_min+(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } if (TP_txt!= "" ) val_TP= StringToDouble (TP_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_TP=pr_max-(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , val_SL); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , val_TP); } else { ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; }

Auf ähnliche Weise wird auch mit den Kontrollkästchen zur Festlegung der Hilfslinien unter den Registerkarten zur „Platzierung einer Pending Order“ sowie zum „Ändern/Schließen eines Auftrags“ verfahren. Deshalb werden sie in diesem Beitrag nicht behandelt. Wer mag, kann sie sich im Programmcode des Expert-Systems ansehen.

Die Verarbeitungsroutine für das Kontrollkästchen zur Platzierung eines Auftrags mit Stoplimit unter der Registerkarte „Pending“ könnte etwa so aussehen:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_limit_check2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid, _Digits )); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , Bid); } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , "" ); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } } ... } ... }

Damit sind die Kontrollkästchen abgeschlossen. Kommen wir also zum nächsten selbst erstellten Objekt, der „Gruppe von Optionsschaltflächen“.



5,3. Die Verarbeitung von Ereignissen der „Gruppe von Optionsschaltflächen“



Mithilfe dieser Komponente können wir die Art der Abwicklung eines Handelsvorgangs sowie die Art der Ablaufzeit eines Auftrags auswählen. Wie bei den Kontrollkästchen verwenden wir grafische Elemente, jetzt jedoch mit anderen Abbildungen.

Ein

Aus

Aber hier ist es deshalb komplizierter, weil beim Anklicken einer der Schaltflächen alle übrigen ausgeschaltet werden müssen. Wir sehen uns das am Beispiel der Optionsschaltflächen zur Auswahl der

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_Exe1_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe2_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Die Optionsschaltflächen für die Art der Ablaufzeit unterscheiden sich nur dadurch, dass man bei Anklicken der dritten eine weitere Einstellung vornehmen muss und zwar die Eingabe eines neuen Datums in das Eingabefeld für die Ablaufzeit des Auftrags:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_exp3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (time_current)); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , time_current); ChartRedraw (); return ; } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , 0 ); } ChartRedraw (); return ; ... } ... }

Damit wären auch die Optionsschaltflächen erledigt.

5,4. Anlegen und Verarbeiten von Ereignissen für die aufklappenden Listen



Wir wählen den zu ändernden/schließenden/löschenden Auftrag/Vorgang sowie die Farben für das Bedienfeld in aufklappenden Listen aus. Wir fangen mit der Liste der Handelsvorgänge/Aufträge an.

Das Erste, was uns unter der Registerkarte „Ändern/Schließen“ begegnet, ist eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Auftrag auswählen -->“, sie dient uns auch als Schaltfläche zum Aufrufen unserer Liste. Durch Betätigung dieser Schaltfläche klappt sich die Liste auf, und, nachdem wir unsere Auswahl vorgenommen haben, verschwindet sie wieder. Sehen wir uns die Ereignisverarbeitungsroutine CHARTEVENT_OBJECT_CLICK dieser Schaltfläche etwas genauer an:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_ord_button5" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { DeleteScheme( "ActP" , true); string info[ 100 ]; int tickets[ 100 ]; ArrayInitialize (tickets, - 1 ); get_ord_info(info, tickets); create_list(info, tickets); } else { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Unsere vordringlichste Aufgabe besteht darin festzustellen, ob auf dem Markt Vorgänge/Aufträge vorhanden sind und, falls ja, ihnen die für die Abbildung in der Liste erforderlichen Informationen zu entnehmen. Das besorgt die Funktion get_ord_info():

void get_ord_info( string &info[], int &tickets[]) { int cnt= 0 ; string inf; if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int typ= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (typ== POSITION_TYPE_BUY ) inf+= "BUY " ; if (typ== POSITION_TYPE_SELL ) inf+= "SELL " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]= 0 ; cnt++; } for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { int ticket= OrderGetTicket (i); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { inf= "#" + IntegerToString (ticket)+ " " ; int typ= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double vol= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if (typ== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) inf+= "BUY LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) inf+= "SELL LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) inf+= "BUY STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) inf+= "SELL STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) inf+= "BUY STOP LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) inf+= "SELL STOP LIMIT " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]=ticket; cnt++; } } }

Sie speichert die Informationen und Händlerzettel der Aufträge und Handelsvorgänge in Datenfeldern (Arrays).



Anschließend legt die Funktion create_list() auf der Grundlage dieser Informationen eine Liste an:

void create_list( string &info[], int &tickets[]) { int x= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_COLOR ); color bgcol= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_BGCOLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) { if (tickets[i]==- 1 ) break ; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height) {x+= 300 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_orders_list_" + IntegerToString (i)+ " $" + IntegerToString (tickets[i]); create_button(name,info[i],x,y_pos, 300 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Und schließlich löscht die Funktion DeleteLists() alle Elemente der Liste:

void DeleteLists( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Jetzt erfolgt also bei Betätigung der Aktivierungsschaltfläche die Erstellung einer Liste. Wir werden sie zwingen, etwas zu tun, denn beim Anklicken der Listenelemente sollen ja bestimmte Vorgänge ausgeführt werden. Und zwar: das Laden der Benutzeroberfläche für die Bearbeitung eines Auftrags sowie deren Füllung mit den entsprechenden Angaben.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_orders_list_" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); int ticket= StringToInteger ( StringSubstr (sparam, StringFind (sparam, "$" )+ 1 )); SetScheme(ticket); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

Hier müssen wir clever sein. Weil wir vorher weder den Umfang der Liste noch die Bezeichnungen ihrer Objekte kennen, müssen wir diese Informationen zunächst ermitteln, indem wir die Bezeichnungen der Listenelemente untersuchen. Die Funktion SetScheme() richtet die benötigte Benutzeroberfläche ein, entweder zur Verarbeitung eines Geschäftsvorgangs oder eines bedingten Auftrags, einer Pending Order:

void SetScheme( int t) { if (t== 0 ) { if (PositionSelect(Symbol())) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 6 ); SetPositionParams(); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } if (t> 0 ) { if (OrderSelect(t)) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 7 ); SetOrderParams(t); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } }

Die Funktionen SetPositionParams() und SetOrderParams() übernehmen die Einstellung der erforderlichen Eigenschaften der geladenen Benutzeroberfläche:

void SetPositionParams() { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double mag= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't open position for " + Symbol ()); } void SetOrderParams( int ticket) { if ( OrderSelect (ticket) && OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { double pr= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double lots= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); double sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); double mag= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); double lim= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); datetime expir= OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ENUM_ORDER_TYPE type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); if (type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (lim, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,false); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,true); } switch (expir_type) { case ORDER_TIME_GTC : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_DAY : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_SPECIFIED : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (expir)); break ; } } ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ticket_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (ticket)); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't an order with ticket " + IntegerToString (ticket)+ " for " + Symbol ()); }

Und zu guter Letzt müssen die Listen beim Anklicken des Diagramms gelöscht werden, dazu dient das Ereignis CHARTEVENT_CLICK:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); return ; } ... }

Im Ergebnis erhalten wir diese sympathisch aussehende Liste:

Abbildung15. Beispiel einer aufklappenden Liste im Bedienfeld „Ändern/Schließen“

Bleibt noch die Erstellung einer Liste zur Auswahl der Farbe unter der Registerkarte „Einstellungen“.

Sehen wir uns die Verarbeitungsroutinen der Aktivierungsschaltflächen an:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_col1_button6" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { create_color_list( 100 , "ActP_col1_button6" , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_2" ); DeleteLists( "ActP_color_list_3" ); } else { DeleteLists( "ActP_color_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Wir gehen hierbei ganz ähnlich vor wie bei der Liste zur Auswahl des Auftrags.



Die Funktion zur Erstellung der Liste unterscheidet sich etwas:

void create_color_list( int y_max, string ID, int num) { int x= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_COLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); y_max+=y; int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 132 ;i++) { color bgcol=colors[i]; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height || y_pos+ 20 >y_max) {x+= 20 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_color_list_" + IntegerToString (num)+ID+ IntegerToString (i); create_button(name, "" ,x,y_pos, 20 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Außerdem bearbeiten wir das Anklicken eines Listenelements:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_color_list_1" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { color col= ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_BGCOLOR ); SetButtonsColor(col); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

Die Funktion SetButtonsColor() legt die Farbe der Schaltflächen fest:

void SetButtonsColor( color col) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n, "ActP" )>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_TYPE )== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_BGCOLOR ,col); } GlobalVariableSet ( "ActP_buttons_color" ,col); }

Werten wir das Ergebnis aus:

Abbildung16. Festlegung der Schaltflächenfarbe

Die Listen zur Auswahl der Farbe für die Beschriftung und der Schriftfarbe funktionieren ähnlich. Im Ergebnis lässt sich das Bedienfeld mit ein paar Mausklicks ganz leicht einfärben:

Abbildung 17. Geänderte Farben des Bedienfelds, der Schaltflächen und der Schrift



Jetzt haben wir auch die Listen erledigt. Machen wir also mit den Eingabefeldern weiter.

5,5. Die Verarbeitung von Eingabefeldereignissen



Eingabefelder erzeugen ein CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT-Ereignis, das bei Abschluss der Bearbeitung des Texts in dem Feld erscheint. Der einzige Grund, aus dem wir dieses Ereignis verarbeiten müssen, ist die Einrichtung der Hilfslinien für die Kurse, die denen der Eingabefelder entsprechen.



Sehen wir uns als Beispiel die Festlegung einer Stoplinie an:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { ... if (sparam== "ActP_SL_edit1" ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_val= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , sl_val); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Die Bearbeitung der übrigen Eingabefelder verläuft ähnlich.

5.6 Die Verarbeitung von Zeitgeberereignissen



Der Zeitgeber (Timer) dient zur Überwachung der Hilfslinien, damit bei einer Verschiebung der Linien die Werte der Kurse, für die sie festgelegt wurden, automatisch in das Eingabefeld übertragen werden. Bei jeder Änderung des Zeitgebers wird die Funktion OnTimer() ausgeführt.



Wir sehen uns als Beispiel die Einrichtung der Überwachung der Stop Loss- und Take Profit-Linien unter der Registerkarte „Börse“ an:

void OnTimer () { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_pr, _Digits )); double tp_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_pr, _Digits )); } } ... ChartRedraw (); }

Die Überwachung der anderen Linien wird ähnlich eingerichtet.





6. Ausführung von Handelsoperationen



So, alle erforderlichen Eingabefelder sind ausgefüllt und die Kontrollkästchen, Linien und Optionsschaltflächen sind angelegt. Jetzt ist es höchste Zeit, auf der Grundlage dieser Daten zu handeln.



6,1. Die Eröffnung eines Handelsvorgangs



Unter der Registerkarte „Börse“ haben wir die Schaltflächen „Buy“ (Kaufen) und „Sell“ (Verkaufen). Wenn alle Felder korrekt ausgefüllt sind, wird der Abschluss beim Anklicken der entsprechenden Schaltfläche ausgeführt.



Werfen wir einen Blick auf die Verarbeitungsroutinen dieser Schaltflächen:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_BUY ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_SELL ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Wie wir sehen, wird die Funktion deal() ausgeführt:

int deal( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Dev_edit1" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit1" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price=Ask; req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.deviation=dev; req.type=typ; req.type_filling=filling; req.magic=mag; req.comment=comm; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Da ist nichts Übersinnliches. Wir lesen zunächst die erforderlichen Daten aus den Objekten aus und erstellen auf ihrer Grundlage eine Handelsanfrage.

Schauen wir uns an, was wir getan haben:





Abbildung 18. Handelsoperationen - Ergebnis des Abschlusses eines Kaufvorgangs



Und siehe da, der Kaufvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.



6,2. Platzieren einer Pending Order



Mit den Schaltflächen „Buy“ und „Sell“ der Registerkarte „Pending“ lassen sich bedingte Aufträge (Pending Orders) platzieren.



Wir sehen uns die Verarbeitungsroutinen an:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Ask>pr) typ= ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Bid<pr) typ= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Hier erfolgt die Bestimmung der Art des künftigen Auftrages aufgrund der Lage des aktuellen Kurses relativ zu dem festgelegten Kurs, nach dessen Erreichen die Funktion order() den Auftrag platziert:

int order( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit2" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit2" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit2" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_RETURN ; ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_PENDING ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type=typ; req.type_filling=filling; req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; req.comment=comm; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Schauen wir uns an, was wir getan haben:





Abbildung 19. Handelsoperationen - Ergebnis der Platzierung einer Pending Order

Der Auftrag mit Buy Stoplimit wurde erfolgreich platziert.

6,3. Ändern eines Vorgangs



Die Schaltfläche „Ändern“ unter der Registerkarte „Ändern/Schließen“ dient zur Vornahme der Änderungen an dem ausgewählten Vorgang:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { modify_pos(); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme( 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Unmittelbar verantwortlich für die Änderung ist die Funktion modify_pos():

int modify_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_SLTP ; req.symbol= Symbol (); req.sl= NormalizeDouble (SL, _Digits ); req.tp= NormalizeDouble (TP, _Digits ); req.deviation=dev; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Ergebnis:





Abbildung20. Handelsoperationen - Ergebnis der Änderung der Eigenschaften eines Handelsvorgangs (Festlegen der Take Profit- und Stop Loss-Grenzen)





Die Stop Loss- und Take Profit-Grenzen wurden erfolgreich geändert.



6,4. Schließen eines Vorgangs



Die Schaltfläche „Schließen“ unter der Registerkarte „Ändern/Schließen“ dient zum (möglicherweise teilweisen) Schließen dieses Vorgangs:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { int retcode=close_pos(); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Die Funktion close_pos() ist für die Änderung zuständig:

int close_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT )); if (lots> PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { req.price=Bid; req.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else { req.price=Ask; req.type= ORDER_TYPE_BUY ; } req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.sl= 0 ; req.tp= 0 ; req.deviation=dev; req.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Das Ergebnis: geschlossen wurden 1,5 von drei Posten des ausgewählten Geschäftsvorgangs:

Abbildung21. Handelsoperationen - Teilschließung einer Position



6,5. Änderung einer „Pending Order“



Die Schaltfläche „Ändern“ unter der Registerkarte „Ändern/Schließen“ dient zur Vornahme der Änderungen an dem ausgewählten Auftrag:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); modify_order(ticket); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme(ticket); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Verantwortlich für die Änderung ist die Funktion modify_order():

int modify_order( int ticket) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit3" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT )); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; req.order=ticket; req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Hier sehen wir das Ergebnis - der Auftrag wurde erfolgreich geändert:

Abbildung 21. Änderung einer „Pending Order“

6,6. Das Löschen einer Pending Order



Die Schaltfläche „Löschen“ unter der Registerkarte „Ändern/Schließen“ dient zum Löschen des ausgewählten Auftrags:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); int retcode=del_order(ticket); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select an order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Die Funktion del_pos() ist verantwortlich für die Löschung des Auftrags:

int del_order( int ticket) { MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; req.order=ticket; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Schauen wir uns das Ergebnis an - der Auftrag wurde gelöscht:





Abb. 23 Handelsoperationen - Löschen einer Pending Order



Fazit

Es wurden alle Funktionen des Bedienfeldes geprüft und für gut befunden.



Ich hoffe, dass die Kenntnisse, die Ihnen die Lektüre dieses Artikels vermittelt hat, Ihnen bei der Entwicklung aktiver Bedienfelder als unersetzliche Helfer bei der Arbeit an der Börse nützlich sein werden.