Verbindung eines Expert-Systems mit ICQ in MQL5
Einleitung
ICQ ist ein zentraler Dienst zum sofortigen und rechnerunabhängigen Austausch von Textmitteilungen unter Verwendung des OSCAR-Protokolls. Ein Händler kann ICQ einerseits zur Anzeige aktueller Informationen sowie als Steuerpult nutzen. In diesem Beitrag wird ein Beispiel für die Ausführung einer ICQ-Instanz mit einem Minimum an Funktionen in einem Expert-System vorgestellt.
Als Grundlage wurde ein IcqMod-Entwurf mit offenem Quellcode verwendet und modifiziert. Das Protokoll für den Austausch mit dem ICQ-Server wird in dem DLL-Modul icq_mql5.dll bereitgestellt. Es ist in C++ geschrieben und verwendet ausschließlich die Bibliothek Winsock2 von Windows. Das kompilierte Modul und der Quellcode für Visual Studio 2005 befinden sich in der Anlage zu diesem Beitrag.
Besonderheiten und Beschränkungen dieser Umsetzung der Instanz sind:
- die Höchstzahl gleichzeitig aktiver Nutzer ist theoretisch unbegrenzt;
- der maximale Umfang eingehender Nachrichten beträgt 150 Zeichen. Der Empfang längerer Mitteilungen wird nicht unterstützt;
- Unicode wird unterstützt;
- es werden nur unmittelbare Verbindungen unterstützt. Über Proxy-Server (HTTP / SOCK4 / SOCK5) hergestellte Verbindungen dagegen nicht;
- keine Verarbeitung von Mitteilungen ohne bestehende Verbindung.
Darstellung der Funktionen der Bibliothek
Eine Beschreibung der Konstanten und Funktionen des dll-Moduls befindet sich in der Datei icq_mql5.mqh in der Anlage zu diesem Beitrag.
Die Herstellung der Verbindung zum Server erfolgt mithilfe der Funktion ICQConnect:
uint ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl, // Variable for storing data about the connection string host, // Server name, such as login.icq.com ushort port, // Server port, eg 5190 string login, // Account Number (UIN) string pass // Account password for)
Vorstellung der Ausgabewerte der Funktion ICQConnect:
|Bezeichnung der Konstanten
| Wert
|Beschreibung
| ICQ_CONNECT_STATUS_OK
|0xFFFFFFFF
| Verbindung hergestellt
| ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR
|0xFFFFFFFE
| Fehler beim Lesen der Daten
| ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR
|0xFFFFFFFD
| Fehler beim Versenden der Daten
| ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR
|0xFFFFFFFC
| Fehler bei der Verbindung mit dem Server
|ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR
|0xFFFFFFFB
|Zugang verweigert: Ungültiges Passwort oder Überschreitung der Verbindungsobergrenze
Gerüst für die Speicherung der Verbindungsdaten:
struct ICQ_CLIENT ( uchar status; // connection status code ushort sequence; // sequence meter uint sock; // socket number )
In der Praxis kommt zur Analyse des Verbindungszustands in diesem Gerüst nur die Variable „Status“ zum Einsatz, sie kann folgende Werte annehmen:
|Bezeichnung der Konstanten
|Wert
|Beschreibung
|ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED
|0x01
| Es ist eine Verbindung zum Server vorhanden
| ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED
|0x02
| Es ist keine Verbindung zum Server vorhanden
Häufige Versuche zur Herstellung einer Verbindung mit dem Server können zu einer vorübergehenden Sperrung des Zugriffs auf die Berechnungsaufzeichnungen führen. In Anbetracht dessen muss zwischen den einzelnen Verbindungsversuchen eine Sperrzeit eingehalten werden.
Die empfohlene Sperrzeit beträgt 20 - 30 Sekunden.
Für den Abbruch der Verbindung mit dem Server sorgt die Funktion ICQClose:
void ICQClose ( ICQ_CLIENT & cl // Variable for storing connection data)
Die Funktion ICQ sendMsg wird verwendet, um Textmitteilungen zu senden:
uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT & cl, // Variable to store data about the connection. string uin, // Account number of the recipient string msg // Message)
Wenn die Mitteilung erfolgreich verschickt wurde, ist der ausgegebene Wert 0x01, wenn ein Fehler vorliegt, dagegen 0x00.
Zur Prüfung des Vorhandenseins eingehender Nachrichten dient die Funktion ICQReadMsg:
uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT & cl, // Variable for storing connection data string & Uin, // Account number of the sender string & Msg, // Message uint & Len // Number of received symbols in the message)
Bei Vorliegen eingehender Nachrichten lautet der ausgegebene Wert 0x01, wenn keine Nachrichten vorhanden sind, 0x00.
Die Klasse COscarClient
Zur Erleichterung der Arbeit mit ICQ in einer objektorientierten MQL5-Umgebung wurde die Klasse COscarClient entwickelt. Sie beinhaltet neben den oben dargestellten grundlegenden Funktionen einen Mechanismus zur automatischen Neuverbindung mit dem Server (wenn autocon = true) bei einem Abbruch der Verbindung nach Ablauf einer vorgegebenen Sperrzeit (die Variable „timeout“). Die Beschreibung der Klasse befindet sich in der Datei icq_mql5.mqh in der Anlage zu diesem Beitrag und folgt hier:
//+------------------------------------------------------------------+ class COscarClient //+------------------------------------------------------------------+ { private: ICQ_CLIENT client; // storing connection data uint connect; // flag of status connection datetime timesave; // the time of last connection to the server datetime time_in; // the time of last reading of messages public: string uin; // buffer for the storage of the uin of the sender for a received message string msg; // buffer for the storage of text for a received message uint len; // the number of symbols in the received message string login; // number of the sender's account (UIN) string password; // password for UIN string server; // name of the server uint port; // network port uint timeout; // timeout tasks (in seconds) between attempts to reconnect to the server bool autocon; // automatic connection resume COscarClient(); // constructor for initialization of variable classes bool Connect(void); // establishment of a connection with a server void Disconnect(void); // breaking a connection with a server bool SendMessage(string UIN, string msg); // sending a message bool ReadMessage(string &UIN, string &msg, uint &len); // receiving a message };
Ein Expert-System auf der Grundlage der Klasse COscarClient
Der Mindestcode für ein Expert-System zur Arbeit mit ICQ mithilfe der Klasse COscarClient befindet sich in der Datei icq_demo.mq5 und hier:
#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() //+------------------------------------------------------------------+ { printf("Start ICQ Client"); client.login = "641848065"; //<- login client.password = "password"; //<- password client.server = "login.icq.com"; client.port = 5190; client.Connect(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) //+------------------------------------------------------------------+ { client.Disconnect(); printf("Stop ICQ Client"); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() //+------------------------------------------------------------------+ { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; // reading the messages while(client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf("Receive: %s, %s, %u", client.uin, client.msg, client.len); // transmission of quotes every 30 seconds if((TimeCurrent()-time_out)>=30) { time_out = TimeCurrent(); SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick); text = Symbol()+" BID:"+DoubleToString(last_tick.bid, Digits())+ " ASK:"+DoubleToString(last_tick.ask, Digits()); if (client.SendMessage("266690424", //<- number of the recipient text)) //<- message text printf("Send: " + text); } } //+------------------------------------------------------------------+
Zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines Expert-Systems, das den Austausch von Textmitteilungen mit einer ICQ-Instanz ermöglicht, dient Abbildung 1.
Abbildung 1. Austausch von Textmitteilungen zwischen MetaTrader5 und ICQ2Go
Erweiterung der Möglichkeiten
Wir machen es etwas schwieriger, indem wir sie der praktischen Anwendung annähern. Nehmen wir beispielsweise an, wir müssten die Arbeit unseres Expert-Systems aus der Ferne überwachen und die benötigten Informationen auf unserem Mobiltelefon oder einem fremden PC mit Internetverbindung empfangen. Dazu legen wir einen Satz von Befehlen zur Steuerung des zukünftigen Expert-Systems fest. Außerdem erweitern wir das Expert-System um eine Zergliederungsfunktion („Parsing“) zur Entschlüsselung der eingehenden Befehle.
Das allen Befehlen gemeinsame Format sieht folgendermaßen aus:
[? |!] [command] [parameter] [value],
mit ? als Hinweis auf einen Lesevorgang; und ! als Hinweis auf einen Schreibvorgang.
Eine Übersicht über die Befehle bietet folgende Tabelle:
|help
|Lesen
|Ausgabe der Informationen zur Syntax und zum Verzeichnis der Befehle
|info
|Lesen
|Ausgabe der Angaben zum Kontostand
|symb
|Lesen
|Ausgabe des Marktpreises für das angegeben Währungspaar
|ords
|Lesen/Schreiben
|Verwaltung eröffneter Aufträge
|param
|Lesen/Schreiben
|Verwaltung der Parameter des Expert-Systems
|close
|Schreiben
|Beendigung der Arbeit des Expert-Systems und Schließen des Programms
|shdwn
|Schreiben
|Herunterfahren des Rechners
Das Expert-System zur Umsetzung der Verarbeitung dieser Befehle befindet sich in der Datei icq_power.mq5.
Abbildung 2 bietet eine anschauliche Darstellung seiner Arbeit. Die Steuerungsbefehle kommen von einem PDA mit installierter ICQ-Instanz (Abbildung 2a) sowie über den sicheren WAP-Server http://wap.ebuddy.com, über den die Arbeit mit ICQ abgewickelt wird (Abbildung 2b). Die zweite Möglichkeit ist besser für diejenigen geeignet, die sich nicht mit der Suche, Installation und Einrichtung der Programme für die Arbeit mit ICQ auf ihren Mobiltelefonen herumschlagen möchten.
Abbildung 2. Arbeiten mit einem Expert-System über eine ICQ-Instanz auf einem PDA (Abb. 2a) sowie über die WAP-Seite wap.ebuddy.com (Abb. 2b).
Die visuelle Komponente von ICQ
In diesem Abschnitt befassen wir uns kurz mit dem Skriptbeispielicq_visual.mq5, das den Teil umsetzt, dessen Erscheinungsbild in Abbildung 3 zu sehen ist.
Abbildung 3. Die visuelle Komponente von ICQ
Die Musterkomponente erinnert an die Fenster in Windows, sie besteht aus Datenfeldern mit Steuerelementen, wie Schaltflächen, Eingabefeldern und Beschriftungen.
Der Einfachheit halber wurde ein Steuerungselement zur Speicherung der Listen mit den Berechnungsaufzeichnungen und den Kontakten das Muster eingearbeitet. Die Auswahl der jeweiligen Listenwerte erfolgt über die entsprechenden Navigationsschaltflächen.
Zur Erstellung eines Fensters im Stil von ICQ 6.5 werden die Schaltflächen durch grafische Elemente ersetzt. Abbildung 4 zeigt das in dem Skript icq_visual_skin.mq5 angelegte Aussehen der Komponente. Wer eine eigene Komponente gestalten möchte, muss lediglich die für das Aussehen des Fensters verantwortliche Datei skin.bmp durch eine selbst entwickelte ersetzen.
Abbildung 4. Farbliche Gestaltung der visuellen Komponente von ICQ
Fazit
In diesem Beitrag wurde eines der einfachsten Verfahren zum Anlegen einer ICQ-Instanz für MetaTrader 5 mit den Mitteln der integrierten Programmiersprache vorgestellt.
