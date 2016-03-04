Verbindung eines Expert-Systems mit ICQ in MQL5

Einleitung

ICQ ist ein zentraler Dienst zum sofortigen und rechnerunabhängigen Austausch von Textmitteilungen unter Verwendung des OSCAR-Protokolls. Ein Händler kann ICQ einerseits zur Anzeige aktueller Informationen sowie als Steuerpult nutzen. In diesem Beitrag wird ein Beispiel für die Ausführung einer ICQ-Instanz mit einem Minimum an Funktionen in einem Expert-System vorgestellt.

Als Grundlage wurde ein IcqMod-Entwurf mit offenem Quellcode verwendet und modifiziert. Das Protokoll für den Austausch mit dem ICQ-Server wird in dem DLL-Modul icq_mql5.dll bereitgestellt. Es ist in C++ geschrieben und verwendet ausschließlich die Bibliothek Winsock2 von Windows. Das kompilierte Modul und der Quellcode für Visual Studio 2005 befinden sich in der Anlage zu diesem Beitrag.

Besonderheiten und Beschränkungen dieser Umsetzung der Instanz sind:

die Höchstzahl gleichzeitig aktiver Nutzer ist theoretisch unbegrenzt;

der maximale Umfang eingehender Nachrichten beträgt 150 Zeichen. Der Empfang längerer Mitteilungen wird nicht unterstützt;

Unicode wird unterstützt;

es werden nur unmittelbare Verbindungen unterstützt. Über Proxy-Server (HTTP / SOCK4 / SOCK5) hergestellte Verbindungen dagegen nicht;

keine Verarbeitung von Mitteilungen ohne bestehende Verbindung.

Darstellung der Funktionen der Bibliothek

Eine Beschreibung der Konstanten und Funktionen des dll-Moduls befindet sich in der Datei icq_mql5.mqh in der Anlage zu diesem Beitrag.

Die Herstellung der Verbindung zum Server erfolgt mithilfe der Funktion ICQConnect:

uint ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl, string host, ushort port, string login, string pass )

Vorstellung der Ausgabewerte der Funktion ICQConnect:

Bezeichnung der Konstanten

Wert

Beschreibung

ICQ_CONNECT_STATUS_OK

0xFFFFFFFF Verbindung hergestellt

ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR

0xFFFFFFFE

Fehler beim Lesen der Daten

ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR

0xFFFFFFFD

Fehler beim Versenden der Daten

ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR

0xFFFFFFFC

Fehler bei der Verbindung mit dem Server

ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB Zugang verweigert: Ungültiges Passwort oder Überschreitung der Verbindungsobergrenze

Gerüst für die Speicherung der Verbindungsdaten:



struct ICQ_CLIENT ( uchar status; ushort sequence; uint sock; )

In der Praxis kommt zur Analyse des Verbindungszustands in diesem Gerüst nur die Variable „Status“ zum Einsatz, sie kann folgende Werte annehmen:

Bezeichnung der Konstanten

Wert

Beschreibung

ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01 Es ist eine Verbindung zum Server vorhanden

ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED

0x02 Es ist keine Verbindung zum Server vorhanden



Häufige Versuche zur Herstellung einer Verbindung mit dem Server können zu einer vorübergehenden Sperrung des Zugriffs auf die Berechnungsaufzeichnungen führen. In Anbetracht dessen muss zwischen den einzelnen Verbindungsversuchen eine Sperrzeit eingehalten werden.



Die empfohlene Sperrzeit beträgt 20 - 30 Sekunden.

Für den Abbruch der Verbindung mit dem Server sorgt die Funktion ICQClose:

void ICQClose ( ICQ_CLIENT & cl )

Die Funktion ICQ sendMsg wird verwendet, um Textmitteilungen zu senden:

uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string uin, string msg )

Wenn die Mitteilung erfolgreich verschickt wurde, ist der ausgegebene Wert 0x01, wenn ein Fehler vorliegt, dagegen 0x00.

Zur Prüfung des Vorhandenseins eingehender Nachrichten dient die Funktion ICQReadMsg:

uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string & Uin, string & Msg, uint & Len )

Bei Vorliegen eingehender Nachrichten lautet der ausgegebene Wert 0x01, wenn keine Nachrichten vorhanden sind, 0x00.





Die Klasse COscarClient

Zur Erleichterung der Arbeit mit ICQ in einer objektorientierten MQL5-Umgebung wurde die Klasse COscarClient entwickelt. Sie beinhaltet neben den oben dargestellten grundlegenden Funktionen einen Mechanismus zur automatischen Neuverbindung mit dem Server (wenn autocon = true) bei einem Abbruch der Verbindung nach Ablauf einer vorgegebenen Sperrzeit (die Variable „timeout“). Die Beschreibung der Klasse befindet sich in der Datei icq_mql5.mqh in der Anlage zu diesem Beitrag und folgt hier:



class COscarClient { private : ICQ_CLIENT client; uint connect; datetime timesave; datetime time_in; public : string uin; string msg; uint len; string login; string password; string server; uint port; uint timeout; bool autocon; COscarClient(); bool Connect( void ); void Disconnect( void ); bool SendMessage( string UIN, string msg); bool ReadMessage( string &UIN, string &msg, uint &len); };

Ein Expert-System auf der Grundlage der Klasse COscarClient



Der Mindestcode für ein Expert-System zur Arbeit mit ICQ mithilfe der Klasse COscarClient befindet sich in der Datei icq_demo.mq5 und hier:

#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; int OnInit () { printf ( "Start ICQ Client" ); client.login = "641848065" ; client.password = "password" ; client.server = "login.icq.com" ; client.port = 5190 ; client.Connect(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { client.Disconnect(); printf ( "Stop ICQ Client" ); } void OnTick () { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; while (client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf ( "Receive: %s, %s, %u" , client.uin, client.msg, client.len); if (( TimeCurrent ()-time_out)>= 30 ) { time_out = TimeCurrent (); SymbolInfoTick ( Symbol (), last_tick); text = Symbol ()+ " BID:" + DoubleToString (last_tick.bid, Digits ())+ " ASK:" + DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()); if (client.SendMessage( "266690424" , text)) printf ( "Send: " + text); } }

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines Expert-Systems, das den Austausch von Textmitteilungen mit einer ICQ-Instanz ermöglicht, dient Abbildung 1.

Abbildung 1. Austausch von Textmitteilungen zwischen MetaTrader5 und ICQ2Go



Erweiterung der Möglichkeiten



Wir machen es etwas schwieriger, indem wir sie der praktischen Anwendung annähern. Nehmen wir beispielsweise an, wir müssten die Arbeit unseres Expert-Systems aus der Ferne überwachen und die benötigten Informationen auf unserem Mobiltelefon oder einem fremden PC mit Internetverbindung empfangen. Dazu legen wir einen Satz von Befehlen zur Steuerung des zukünftigen Expert-Systems fest. Außerdem erweitern wir das Expert-System um eine Zergliederungsfunktion („Parsing“) zur Entschlüsselung der eingehenden Befehle.

Das allen Befehlen gemeinsame Format sieht folgendermaßen aus:



[? |!] [command] [parameter] [value],

mit ? als Hinweis auf einen Lesevorgang; und ! als Hinweis auf einen Schreibvorgang.

Eine Übersicht über die Befehle bietet folgende Tabelle:

help Lesen Ausgabe der Informationen zur Syntax und zum Verzeichnis der Befehle info Lesen Ausgabe der Angaben zum Kontostand symb Lesen Ausgabe des Marktpreises für das angegeben Währungspaar ords Lesen/Schreiben Verwaltung eröffneter Aufträge param Lesen/Schreiben Verwaltung der Parameter des Expert-Systems close Schreiben Beendigung der Arbeit des Expert-Systems und Schließen des Programms shdwn Schreiben Herunterfahren des Rechners

Das Expert-System zur Umsetzung der Verarbeitung dieser Befehle befindet sich in der Datei icq_power.mq5.

Abbildung 2 bietet eine anschauliche Darstellung seiner Arbeit. Die Steuerungsbefehle kommen von einem PDA mit installierter ICQ-Instanz (Abbildung 2a) sowie über den sicheren WAP-Server http://wap.ebuddy.com, über den die Arbeit mit ICQ abgewickelt wird (Abbildung 2b). Die zweite Möglichkeit ist besser für diejenigen geeignet, die sich nicht mit der Suche, Installation und Einrichtung der Programme für die Arbeit mit ICQ auf ihren Mobiltelefonen herumschlagen möchten.

Abbildung 2. Arbeiten mit einem Expert-System über eine ICQ-Instanz auf einem PDA (Abb. 2a) sowie über die WAP-Seite wap.ebuddy.com (Abb. 2b).

Die visuelle Komponente von ICQ

In diesem Abschnitt befassen wir uns kurz mit dem Skriptbeispielicq_visual.mq5, das den Teil umsetzt, dessen Erscheinungsbild in Abbildung 3 zu sehen ist.





Abbildung 3. Die visuelle Komponente von ICQ

Die Musterkomponente erinnert an die Fenster in Windows, sie besteht aus Datenfeldern mit Steuerelementen, wie Schaltflächen, Eingabefeldern und Beschriftungen.

Der Einfachheit halber wurde ein Steuerungselement zur Speicherung der Listen mit den Berechnungsaufzeichnungen und den Kontakten das Muster eingearbeitet. Die Auswahl der jeweiligen Listenwerte erfolgt über die entsprechenden Navigationsschaltflächen.

Zur Erstellung eines Fensters im Stil von ICQ 6.5 werden die Schaltflächen durch grafische Elemente ersetzt. Abbildung 4 zeigt das in dem Skript icq_visual_skin.mq5 angelegte Aussehen der Komponente. Wer eine eigene Komponente gestalten möchte, muss lediglich die für das Aussehen des Fensters verantwortliche Datei skin.bmp durch eine selbst entwickelte ersetzen.

Abbildung 4. Farbliche Gestaltung der visuellen Komponente von ICQ





Fazit

In diesem Beitrag wurde eines der einfachsten Verfahren zum Anlegen einer ICQ-Instanz für MetaTrader 5 mit den Mitteln der integrierten Programmiersprache vorgestellt.