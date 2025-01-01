DokumentationKategorien
Operator der Objektenfernung delete 

Operator delete enfernt das vom Operator new geschaffene Objekt, ruft Destruktor entsprechender Klasse und befreit den vom Objekt bestzten Speicherplatz. Als Operand wird der gueltiger Beschreiber des wirklichen Objektes verwendet. Nach der Operationsdurchführung delete  wird der Objektdescriptor ungueltig.

Beispiel:

      //--- entfernen wir die liegende Figur
      delete m_shape;
      m_shape=NULL;
      //--- erzeugen wir die neue Figur 
      NewShape();

