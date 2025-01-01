Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheOperatorenOperator der Objektenfernung delete
- Operator der Objektenfernung delete
Operator delete enfernt das vom Operator new geschaffene Objekt, ruft Destruktor entsprechender Klasse und befreit den vom Objekt bestzten Speicherplatz. Als Operand wird der gueltiger Beschreiber des wirklichen Objektes verwendet. Nach der Operationsdurchführung delete wird der Objektdescriptor ungueltig.
//--- entfernen wir die liegende Figur
