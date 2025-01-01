Operator der Objektenfernung delete

Operator delete enfernt das vom Operator new geschaffene Objekt, ruft Destruktor entsprechender Klasse und befreit den vom Objekt bestzten Speicherplatz. Als Operand wird der gueltiger Beschreiber des wirklichen Objektes verwendet. Nach der Operationsdurchführung delete wird der Objektdescriptor ungueltig.

Beispiel:

//--- entfernen wir die liegende Figur

delete m_shape;

m_shape=NULL;

//--- erzeugen wir die neue Figur

NewShape();

