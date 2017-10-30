Automatische Suche nach Divergenzen und Konvergenzen

Inhalt

Einführung

Der Begriff "Divergenz" kommt vom lateinischen Wort "divergere" ("Abweichung erkennen"). Die Divergenz wird in der Regel als Abweichung zwischen den Indikatorenwerten und der Kursentwicklung definiert. Der antonyme Begriff ist "Konvergenz", der sich vom lateinischen Wort "Convergo" ("Ich bringe zusammen") ableitet. Es gibt weiter gefasste Klassifizierungssysteme für Divergenz und Konvergenz, einschließlich Definitionen wie "versteckte Divergenz","erweiterte Divergenz", Divergenzen der Klassen A, B und C usw.

In diesem Artikel befassen wir uns zunächst mit den Grundbegriffen Divergenz und Konvergenz. Dann werden wir uns mit anderen Methoden ihrer Klassifizierung beschäftigen, vergleichende Analyse durchführen sowie die Vor- und Nachteile identifizieren. Schließlich werden wir unsere eigene Klassifikation entwickeln, die vollständiger ist und keine offensichtlichen Nachteile hat, sowie einen universellen Indikator für die Suche und Anzeige von Konvergenzen/Divergenzen auf dem Chart.

Divergenz und Konvergenz (Begriffsbestimmung)

Divergenz ist also eine Diskrepanz zwischen den Indikatorenwerten und der Kursentwicklung. Wir haben auch den zweiten Begriff - die Konvergenz - mit der entgegengesetzten Bedeutung. Wenn Divergenz eine Diskrepanz zwischen den Indikatorenwerten und der Kursentwicklung ist, dann bedeutet Konvergenz eine Angleichung. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die Angleichung nicht mit Konvergenz gleichgesetzt werden kann.

Damit beide Begriffe - Divergenz und Konvergenz - eine genauere Bedeutung haben, brauchen sie engere Definitionen. Werfen wir einen Blick auf die Kurs- und Indikator-Charts. Wenn der Preis steigt, während der Indikator sinkt, haben wir eine Divergenz. Wenn sich der Kurs nach unten bewegt, während der Indikator steigt, haben wir eine Konvergenz (Abb. 1).



Abb. 1. Diskrepanz der Bewegung von Preis und Indikator. Links steigt der Preis

während der Indikator fällt — Divergenz. Rechts fällt der Preis, während der Indikator steigt — Konvergenz.

Wir sind es gewohnt, dass der Indikator in der Regel unterhalb des Kurscharts platziert wird, so dass diese Definition auf den ersten Blick akzeptabel erscheint. Kehrt man jedoch die Positionen von Indikator und Kurschart um, ändert sich alles radikal: Aus Divergenz wird eine Konvergenz und umgekehrt (Abb. 2).



Abb. 2. Diskrepanz der Bewegung von Preis und Indikator. Links steigt der Preis

während der Indikator fällt — Konvergenz. Rechts fällt der Preis, während der Indikator steigt — Divergenz

Schauen wir uns nun die Abbildungen 1 und 2 aus der Sicht der Wahl der Handelsrichtung an. Angenommen, der Preis bewegt sich nach oben, während der Indikator nach unten bewegt, so haben wir beschlossen, zu verkaufen. Entsprechend sollten wir verkaufen, wenn sich der Kurs nach unten bewegt, während der Indikator nach oben bewegt (Abb. 3).



Abb. 3. Links: Bedingung für Verkauf, Preis und Indikator laufen auseinander. Rechts: Bedingung

für Kauf (ähnlich dem Verkauf), Preis und Indikator laufen zusammen

Es stellt sich heraus, dass im Falle eines Verkaufs der Preis und der Indikator auseinander laufen, während sie beim Kauf zusammen kommen, obwohl die Kauf- und Verkaufskonditionen identisch sind, wenn auch entgegengesetzt. Das bedeutet, dass wir eine der Bedingungen als 'bearish' bezeichnen können, während die zweite 'bullish' ist. Dies bedeutet, dass die Position des Indikators unterhalb der Preise auf dem Chart nicht ausreicht, um Konvergenz und Divergenz zu definieren.

Alle angegebenen Definitionen haben mit der Verkaufsrichtung zu tun, während die Argumentation für den Kauf entgegengesetzt ist. Aber es gibt eine einfachere und präzisere Version der Definition, die auf dem Wesen der technischen Analyse beruht. Wenn wir die Annahme der weiteren Preisbewegung in die Definition von Divergenz und Konvergenz aufnehmen, wird es einfach und genau.



Die Divergenz ist ein Umkehrsignal für die Preise in Form einer unterschiedlichen Entwicklung der Indikatorwerte und der Preise.

Da dies ein Umkehrsignal ist, sollte der Preis für einen Kauf fallen und für einen Verkauf steigen. Damit diese Diskrepanz deutlich wird, sollte sich der Indikator nach oben bzw. unten bewegen. In dieser Definition wird der Verkauf als Referenzrichtung verwendet, während der Indikator unter dem Kurs-Chart platziert werden sollte. Dieser Definition folgt die in Abb. 3 gezeigte Abweichung.

Die Konvergenz verhält sich entgegengesetzt: der Preis sollte sich nach unten bewegen, während gleichzeitig der Indikator steigt. Die geschätzte Preisrichtung ändert sich nicht. Daher die folgende Definition der Konvergenz:

Die Konvergenz ist ein Signal für die Fortsetzung des Trends in Form einer unterschiedlichen Entwicklung der Indikatorwerte und der Preise.

Da dies ein Fortsetzungssignal ist, sollte sich der Preis für den Verkauf nach unten und für einen Kauf nach oben bewegen. Der Indikator sollte sich nach oben bzw. unten bewegen (Abb. 4).



Abb. 4. Konvergenzsignale

Natürlich kann man darüber streiten, ob die Divergenz ein Umkehrsignal ist, und Konvergenz ein Fortsetzungssignal. Aber das ist schon jetzt eine Frage der praktischen Anwendung der technischen Analyse.

Die Abb. 5 zeigt Divergenz- und Konvergenzsignale gleichzeitig, um die Terminologie zu verdeutlichen.



Abb. 5. Divergenz- und Konvergenzsignale

Methoden zur Bestimmung der Richtung der Preise und Indikatoren

Die Linen des Indikators und der Preise sind bisher gerade. Aber das ist eine Vereinfachung, die nichts mit realen Preisbewegung zu tun hat. Betrachten wir also die Methoden, mit denen sich die Richtung der Preise und des Indikators ermitteln und eine Divergenz erkennen lässt. Dann werden wir uns mit den Divergenzen in der Praxis beschäftigen.

Im Allgemeinen müssen wir zuerst die Preise oder die Hochs und Tiefs des Charts identifizieren, um dann die Werte zu vergleichen. Eine 'bullsche' Divergenz (Kaufsignal) wird durch die Tiefs erkannt: Ist ein Tief höher als das vorherige, zeigt der Indikator nach oben und umgekehrt. Die 'bearsche' Divergenz (Verkaufssignale) wird von den Hochs her erkannt. Es gibt drei Möglichkeiten die Extrema auf dem Chart zu erkennen.

Durch die Bars. Durch Überschreiten eines Schwellwertes aus dem letzten Hoch/Tief. Die Maxima/Minima liegt oberhalb/unterhalb der Mittellinie des Indikators. Erkennen der Hochs/Tief durch die Bars. Wir verwenden die Anzahl der Höchst-/Tiefstbars. Wenn der Parameter z. B. den Wert 2 hat, sollte der Indikatorwert der höchsten Bar die Werte von zwei Bars nach links und zwei nach rechts übersteigen. Entsprechend sollte der Wert der Tiefs niedriger sein als die der benachbarten Bars (Abb. 6).

Abb. 6. Definition der Hochs und Tiefs für zwei Bars. Links ist die Definition des Hochs. Die Bar mit dem Pfeil, wird erkannt

durch die Bar mit dem OK-Häkchen. Rechts ist die Definition eines Tiefs. Die benötigte Anzahl der Bars links und rechts des Hochs oder Tiefs kann variieren: z. B. 5 nach links und 2 nach rechts (Abb. 7).

Abb. 7. Das Hoch wird durch fünf Bars links und zwei Bars rechts definiert. Definieren der Hochs und Tiefs durch Schwellenwerte. Wenn der Indikator steigt, überprüft das System den Maximalwert. Bei Bars ohne neues Extrema wird der aktuelle Wert mit dem vorher ermittelten Hoch/Tief verglichen. Überschreitet die Differenz den durch einen externen Parameter eingestellten Schwellwert, wird angenommen, dass der Indikator die Richtung geändert hat, während die Bars, bei dem der Maximal-/Minimalwert erreicht wurde, als die Bar mit einem Hoch/Tief betrachtet wird (Abb. 8).

Abb. 8. Definition der Hochs und Tiefs mit einem Schwellenwert Der Schwellenwert wird in der linken oberen Ecke angezeigt.

Bis zur Bar 2 steigt der Indikator, das Maximum liegt auf der Bars 2, während auf der Bar 5 der Wert

um den Schwellwert verringert wird, d. h. der Indikator ändert seine Richtung. Ab der Bar 6 hat der Indikator

den Schwellwert wieder überschritten und seine Richtung geändert etc. Die Definition über die Bars ist am einfachsten, da sie überhaupt nicht vom Indikator abhängt. Der Wert des Schwellwertes ist dagegen abhängig vom Indikatortyp. Beim RSI mit dem Oszillationsbereich von 0-100 kann der Schwellwert z. B. etwa 5 betragen. Für ein Momentum wäre ein Schwellwert zwischen 0,1-1, da der Indikator leicht um den Wert von 100 schwankt. Außerdem hängt das Ausmaß dieser Schwankungen vom Zeitrahmen ab. Dies erschwert die Verwendung des Schwellenwertes zusätzlich.

Der Maximal-/Minimalwert liegt oberhalb/unterhalb der Mittellinie des Indikators. Diese Methode wird seltener als andere verwendet. Es hängt auch vom verwendeten Indikator ab, da nicht alle Indikatoren einen Mittelwert von 0 haben (z. B. der Mittelwert von RSI ist 50). Der Hauptnachteil ist jedoch seine starke Verzögerung (Abb. 9).

Abb. 9. Definition der Hochs und Tiefs durch das Kreuzen der Mittellinie. Wir kennen das Hoch 1

erst nachdem die Mittellinie von der Bar 2 gekreuzt wurde. Wir kennen das Tief 3

nach dem Kreuzen der Mittellinie durch die Bar 4.

Klassifizierungssysteme für Divergenzen Über die Divergenz finden Sie viele Artikel im Internet. Sie beschreiben eine Vielzahl von Ansätzen, die sich sowohl in der Terminologie als auch in den Prinzipien der Systematisierung von Divergenz und Konvergenz unterscheiden. Es gibt einfache, klassische, versteckte und erweiterte Divergenzen. Jemandem teilt sie in die Klassen A, B und C. Wir werden die primären Quellen in diesem Artikel nicht analysieren. Stattdessen werden wir einige der identifizierten Typen durchgehen.

Klassische Divergenz. Diese Art wurde oben bereits beschrieben und in Abb. 5 gezeigt. Versteckte Divergenz. Die versteckte Divergenz unterscheidet sich von der klassischen durch die Bewegungsrichtung der Preise und des Indikators. Mit anderen Worten, die versteckte Divergenz ähnelt der Konvergenz. Erweiterte Divergenz. Bisher haben wir nur die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Preise und des Indikators diskutiert. Wenn wir die horizontale Bewegung hinzufügen, erhöht sich die Anzahl der Optionen. Trotz der vielen Optionen, die wir durch die Kombination von drei Richtungen der Preisbewegung und drei Richtungen der Indikatorbewegung erreichen können, ist nur eine Version der erweiterten Divergenz herausgehoben worden: Horizontale Preisbewegung, der Indikator bewegt sich abwärts - erweiterte Abwärtsdivergenz (Verkaufssignal)

Horizontale Preisbewegung, der Indikator bewegt sich nach oben — erweiterte Aufwärtsivergenz (Kaufsignal).

Klassen: A, B, C. А Klasse ist eine klassische Divergenz, während B-und C-Klassen sind erweiterte Versionen der Divergenz.

Klasse B:

Horizontale Preisbewegung, der Indikator bewegt sich nach unten — 'bearish' (Verkaufssignal).



Horizontale Preisbewegung, der Indikator bewegt sich nach oben — 'bullish' (Kaufsignal).

Klasse С:

Der Preis steigt, die Hochs des Indikators sind auf einer Ebene — 'bearish' (Verkaufssignal).



Der Preis fällt, die Tiefs des Indikators sind auf einer Ebene — 'bullish' (Kaufsignal).

Wie wir sehen können, sind die Klassen B und С die Varianten der erweiterten Divergenz. Die Klasse B wiederholt komplett die obige Definition.

Die wichtigste Schlussfolgerung, die ich beim Durchsuchen des verfügbaren Materials zur Divergenz gezogen habe, ist das Fehlen einer klaren Terminologie und eine unvollständige Erfassung der möglichen Versionen. Daher analysieren wir die verschiedenen Optionen zur Kombination von Preis- und Indikatorrichtung und systematisieren sie. Komplette Systematisierung der Preis- und Indikatorbewegung Zunächst definieren wir zwei mögliche Preis und Indikator Bewegungsrichtungen.

Zwei Bewegungsrichtungen: nach oben und unten. Drei Bewegungsrichtungen: oben, unten und horizontal.

Der erste Fall bietet nur vier mögliche Kombinationen. Sehen wir sie uns am Beispiel eines Verkaufssignal an.

Preist steigt, Indikator steigt. Preis steigt, Indikator fällt (Divergenz). Preis fällt, Indikator steigt (Konvergenz). Preis fällt, Indikator fällt. Nachdem wir uns nun mit der Definition der Richtungen beschäftigt haben, lassen Sie uns diese Optionen darstellen (Abb. 10).



Abb. 10. Alle möglichen Kombinationen der Bewegungen von Preis und Indikator im Fall von zwei Richtungen Im Fall der drei Richtungen, gibt es jetzt neun Kombinationen. Preist steigt, Indikator steigt. Preis steigt, Indikator horizontal. Preis steigt, Indikator fällt (Divergenz). Preis horizontal, Indikator steigt. Preis horizontal, Indikator horizontal. Preis horizontal, Indikator fällt. Preis fällt, Indikator steigt (Konvergenz). Preis fällt, Indikator horizontal. Preis fällt, Indikator fällt. Alle diese Kombinationen zeigt Abb. 11.

Abb. 11. Alle möglichen Kombinationen der Bewegungen von Preis und Indikator im Fall von drei Richtungen Wenn Sie einen Indikator erstellen, der es Ihnen erlaubt, eine der betrachteten Optionen auszuwählen, können Sie die Divergenz, Konvergenz, versteckte oder erweiterte Divergenz, die Sie für richtig halten, auswählen. Mit anderen Worten, wir bekommen einen universellen Indikator, der auch für diejenigen nützlich ist, die mit der Systematisierung und den in diesem Artikel gegebenen Definitionen nicht einverstanden sind.



Dreifache Divergenz

Bisher wurde die Bewegungsrichtung der Preise, nach oben, unten und horizontal, und des Indikators durch zwei Werte bestimmt. Wir können den dritten Wert hinzufügen, um die Anzahl der möglichen Optionen für Preis- und Indikatorbewegungen zu erhöhen. Insgesamt gibt es neun Optionen:

Steigt, steigt. Steigt, horizontal. Steigt, fällt. Horizontal, steigt. Horizontal, horizontal. Horizontal, fällt. Fällt, Steigt. Fällt, horizontal. Fällt, fällt.

In diesem Fall wäre es korrekter von der Form der Bewegung zu sprechen als von der Richtung. Die Bewegungsarten, definiert durch drei Hochs, sind in Abb. 12 dargestellt.



Abb. 12. Verschiedenen möglichen Bewegungen, basiert auf drei Hochs

Die entsprechenden Bewegungen basierend auf den Tiefs sind dargestellt in Abb. 13.



Abb. 13. Verschiedenen möglichen Bewegungen basiert auf drei Tiefs

Durch die Kombination von 9 Typen der Preisbewegung mit den 9 Typen der Indikatorbewegung erhalten wir 81 Varianten der dreifachen Divergenz.

So können Sie die Bewegung mit beliebig viele Punkte bestimmen. Wenn wir den vierten Punkt hinzufügen, haben wir 81 Variationen der Bewegung der Preise und des Indikators und 6561 (81*81) mögliche Versionen ihrer Kombination. Natürlich, je mehr Möglichkeiten, desto unwahrscheinlicher sind sie. Vielleicht ist es nicht sinnvoll, den vierten Punkt zu übernehmen, aber der Indikator des aktuellen Artikel soll keine Einschränkung der Anzahl der Punkte enthalten, mit denen die Bewegungsart definiert wird.

Universalindikator zur Bestimmung der Divergenz

Nachdem wir uns mit der Theorie beschäftigt haben, beginnen wir mit der Entwicklung des Indikators.

Auswahl eines Oszillators. Um nicht durch einen einzigen Oszillator zur Definition der Divergenz begrenzt zu werden, verwenden wir den in diesem Artikel beschriebenen Universaloszillator. Beigefügt sind: iUniOsc (Universaloszillator) und iUniOscGUI (gleicher Oszillator mit der grafischen Oberfläche). Wir werden die Basisversion - iUniOsc - verwenden.

Erstellen eines neuen Indikators. Erstellen wir den Indikator iDivergence im MetaEditor. Wir verwenden die Funktion OnCalculate(). Die Funktion OnTimer() wird nicht benötigt. Markieren Sie das Ankreuzkästchen "Indikator im separaten Fenster". Wir erstellen drei Puffer: eine Linie für die Oszillatoranzeige Linie, und zwei Puffer mit Pfeilen für das Auftreten einer Divergenz. Nachdem eine neue Datei im Editor geöffnet wurde, ändern Sie die Puffernamen: 1 - buf_osc, 2 - buf_buy, 3 - buf_sell. Die Namen sollten dort geändert werden, wo die Arrays deklariert werden und in der Funktion OnInit(). Wir können auch die Puffereigenschaften anpassen: Indikator_label1, Indikator_label2, Indikator_label3 - die Werte dieser Eigenschaften werden im Tooltip angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die Linie oder den Namen des Indikators fahren, sowie im Datenfenster. Nennen wir sie "osc", "buy" und "sell".

Anwenden des Universaloszillators. Fügen Sie alle externen Parameter des Indikators iUniOsc ein. Die Parameter ColorLine1, ColorLine2 und ColorHisto werden im Fenster der Eigenschaften nicht benötigt. Wir werden Sie zu verbergen. Der Parameter 'Type' hat den benutzerdefinierten Typ OscUni_RSI, der in der Datei UniOsc/UniOscDefines.mqh deklariert ist. Wir laden diese Datei. Standardmäßig ist der Parameter 'Typ' auf OscUni_ATR — dem Indikator ATR — gesetzt. Der ATR ist jedoch nicht von der Bewegungsrichtung der Preise abhängig, d. h. er eignet sich nicht für die Definition von Divergenzen. Setzen Sie daher den Indikator OscUni_RSI — der Indikator RSI — als Standard:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh> input EOscUniType Type = OscUni_RSI; input int Period1 = 14 ; input int Period2 = 14 ; input int Period3 = 14 ; input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ; input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ; color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ; color ColorLine2 = clrRed ; color ColorHisto = clrGray ;

Deklarieren der Handle des Universaloszillators unter den externen Variablen:

int h;

Laden Sie den Universaloszillator zu Beginn der Funktion OnInit():

h= iCustom ( Symbol (), Period (), "iUniOsc" , Type, Period1, Period2, Period3, MaMethod, Price, Volume , StPrice, ColorLine1, ColorLine2, ColorHisto); if (h== INVALID_HANDLE ){ Alert ( "Can't load indicator" ); return ( INIT_FAILED ); }

In der Funktion OnCalculate() kopieren Sie die Daten des Universaloszillators in den Puffer buf_osc:

int cnt; if (prev_calculated== 0 ){ cnt=rates_total; } else { cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ; } if ( CopyBuffer (h, 0 , 0 ,cnt,buf_osc)<= 0 ){ return ( 0 ); }

In diesem Stadium können wir die Korrektheit der durchgeführten Aktionen überprüfen, indem wir den Indikator iDivergence auf den Chart ziehen. Wenn alles richtig gemacht wurde, sehen Sie im Subfenster die Linie des Oszillators.

Definition der Extrema des Oszillators. Wir haben bereits drei Möglichkeiten zur Definition von Extrema in Betracht gezogen. Wir nehmen sie in den Indikator auf und bieten die Möglichkeit, jede von ihnen auszuwählen (externe Variable mit einer Dropdown-Liste). Im Verzeichnis Include erstellen wir das Verzeichnis UniDiver, in dem sich alle weiteren Dateien mit dem Code befinden sollen. Erstellen Sie die Datei UniDiver/UniDiverDefines.mqh und schreiben Sie die Enumeration EExtrType in diese Datei:

enum EExtrType{ ExtrBars, ExtrThreshold, ExtrMiddle };

Enumeration:

ExtrBars — mit Bars;

— mit Bars; ExtrThreshold — mit einem Schwellenwert vom letzten Hoch/Tief;

— mit einem Schwellenwert vom letzten Hoch/Tief; ExtrMiddle — Maximum oder Minimum, wenn der Indikator über oder unter seiner Mittellinie ist.

Legen Sie im Indikator den externen Parameter ExtremumType an und fügen Sie ihn vor alle anderen externen Parameter ein. Bei der Definition der Extrema durch Bars benötigen wir zwei Parameter - Anzahl der Bars links und rechts vom Extremum, während wir bei der Definition durch Schwellwert den Parameter für die Berechnung des Schwellenwertes benötigen:

input EExtrType ExtremumType = ExtrBars; input int LeftBars = 2 ; input int RightBars = - 1 ; input double MinMaxThreshold = 5 ;

Implementieren wir die Möglichkeit, einen Parameter, RightBars oder LeftBars, zu verwenden, zusätzlich zur gleichzeitigen Verwendung von zwei. RightBars ist standardmäßig gleich -1. Das bedeutet, dass er nicht verwendet wird und ihm der Wert des zweiten Parameters zugewiesen werden soll.

Klassen für die Definition der Extrema. Eine Änderung der Methode für die Definition der Extrema ist während der Laufzeit des Indikators nicht notwendig, daher wäre es sinnvoller, OOP anstelle der Operatoren 'if' und 'switch' zu verwenden. Legen Sie die Basisklasse und drei abgeleitete Klassen für drei Methoden zur Definition eines Extremas an. Eine dieser abgeleiteten Klassen soll beim Start des Kennzeichens ausgewählt werden. Diese Klassen sind sowohl für die Definition der Extremas als auch für die Durchführung aller notwendigen Arbeiten zur Auffindung einer Divergenz zu verwenden. Sie unterscheiden sich nur in der Definition von Extremas, während die Definition der Konvergenz in allen Fällen völlig identisch ist. Daher soll die Funktion mit der Definition der Divergenz in der Basisklasse liegen und von abgeleiteten Klassen aufgerufen werden. Aber zuerst müssen wir einen einfachen Zugang zu allen Extrema der Indikatoren ermöglichen (wie es bei den Hochs der ZigZags im Artikel "Wolfe Wellen" der Fall war).

Die Struktur SExtremum wird dient der Speicherung der Daten eines Extremums. Die Beschreibung der Struktur befindet sich in UniDiverDefines:

struct SExtremum{ int SignalBar; int ExtremumBar; datetime ExtremumTime; double IndicatorValue; double PriceValue; };

Die Felder der Struktur:

SignalBar — Bar, für die eine gültige Formation eines Extremums erkannt worden ist

— Bar, für die eine gültige Formation eines Extremums erkannt worden ist ExtremumBar — Bar mit einem Extremum

— Bar mit einem Extremum ExtremumTime — Zeitstempel der Bar mit einem Extremum

— Zeitstempel der Bar mit einem Extremum IndicatorValue — Indikatorwert der Bar des Extremums

— Indikatorwert der Bar des Extremums PriceValue — Preis der Bar mit einem Extremum des Indikators

