Universeller Trend mit grafischem Interface

Einführung

Zwei frühere Artikel beschreiben wie man einen universellen Oszillator mit einem grafischen Interface erstellt, und wie man auf dieser Basis einen universellen Kanal entwickelt.



Ein universeller Trendindikator kann auch auf Basis des universellen Oszillators erstellt werden. Um aber Wiederholungen zu vermeiden, verwenden wir einen etwas anderen Weg. Einige finden vielleicht Gefallen an diesem, neuen Weg.



Für den universellen Oszillator und den universellen Kanal wurden alle Elemente als Klassen über automatische Pointer erstellt, und die Sichtbarkeit und Positionierung durch weitere Klassen gehandhabt. Jetzt erstellen wir ein universelles, mehrteiliges Bedienelement nach den Prinzipien, wie sie in der Serie "Benutzerdefinierte grafische Bedienelemente" (Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3) beschrieben werden. Es werden jedoch nur die Methoden entwickelt, die für diesen Artikel benötigt werden.

Indikatortypen

Wir werden uns nicht nur auf die Indikatoren beschränken, die traditionell als Trendindikatoren erachtet werden. Jeder Indikator, der auf der Preisrichtung beruht (gleitende Durchschnitte, der RSI und andere) kann für die Bestimmung sowohl der Positionseröffnung wie der Trendrichtung verwendet werden. Ist der Preis zum Beispiel über dem gleitenden Durchschnitt, können wir einen Aufwärtstrend annehmen und umgekehrt (Fig. 1).



Fig. 1. Preis und gleitender Durchschnitt zur Trendbestimmung. Blaue Aufwärtspfeile deuten auf Kaufgelegenheiten

(der Preis ist über dem MA), rote Abwärtspfeile auf Verkaufsgelegenheiten (der Preis ist unter dem MA).

Die Steigung eines MA kann auf ähnliche Weise verwendet werden: steigend — Aufwärtstrend, fallend — Abwärtstrend (Fig. 2).



Fig. 2. Die Steigung als Trendindikator. Blaue Aufwärtspfeile deuten auf Kaufgelegenheiten

(der MA steigt), rote Abwärtspfeile auf Verkaufsgelegenheiten (der MA fällt)

Wurde eine Bar ermittelt, die den MA kreuzt (Der Schlusskurs einer Bar ist unter dem MA, der der nächsten über ihm), entsteht so durch den gleitende Durchschnitt eine Eröffungsgelegenheit. In diesem Fall existiert das Handelssignal für die Dauer der Bar (Fig. 3).



Fig. 3. Der gleitenden Durchschnitt zur Bestimmung der Positionseröffnung. Blaue Aufwärtspfeile zeigen Kaufgelegenheiten

(der Preis einer Bar ist unter dem MA, der der nächsten darüber), rote Abwärtspfeile zeigen

Verkaufsgelegenheiten (der Preis der einen Bar ist über dem MA, der der nächsten darunter)

Die Steigung des MA kann ähnlich genutzt werden: Bars mit einer Umkehr der Steigung sind Einstiegspunkte (Fig. 4).



Fig. 4. Die Steigung eines gleitenden Durchschnitts zur Bestimmung der Positionseröffnung. Blaue Aufwärtspfeile zeigen Kaufgelegenheiten

(lokales Minimum des MA), rote Abwärtspfeile ´zeigen Verkaufsgelegenheiten (lokales Maximum des MA)

In diesem Artikel befassen wir uns mit den Möglichkeiten, einen Trend zu bestimmen (siehe Fig. 1 und Fig. 2). Das Ermitteln von Einstigsgelegenheiten sind hier nur zum besseren Verständnis und der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Auch Oszillatoren werden zum Bestimmen von Einstiegspunkten verwendet, meistens durch das Kreuzen bestimmter Level, z.B. RSI (Fig. 5). Es gibt mindesten zwei Möglichkeiten, den Stochastik Oszillator für Einstiegspunkte zu verwenden: Das Kreuzen eines Levels oder das Kreuzen der Hauptlinie mit einer Signallinie.



Fig. 5. Einstiegspunkte auf Basis des RSI Indikators. Blaue Pfeile zeigen Kaufsignale (Kreuzen des Levels von

70 aufwärts), rote Pfeile zeigen Verkaufssignale (Kreuzen des Levels von 30 nach unten)

Fragen wir uns, wie Oszillatoren einen Trend identifizieren können. Die Antwort ist für die Stochastik eindeutig: Auf Basis der Lage von Haupt- und Signallinie, und zwar ist die Hauptlinie über der Signallinie, kann man kaufen, ist sie darunter — verkaufen (Fig. 6).



Fig. 6. Die Lage von Haupt- und Signallinie des Stochastik Oszillators zur Trendbestimmung. Die blauen Pfeile zeigen

einen Aufwärtstrend (Hauptlinie über der Signallinie), rote Pfeile einen Abwärtstrend (Hauptlinie unter der Signallinie)

Ähnlich die Verwendung von Level: Ist der Oszillator über einem bestimmten Level, kaufen, ist sie darunter — verkaufen (Fig. 7).



Fig. 7. Die Verwendung des RSI-Oszillators mittels Levels zur Trendbestimmung. Blaue Pfeile zeigen den Aufwärtstrend

(RSI über 60), rote Pfeile einen Abwärtstrend (RSI unter 40)

Trendanzeige

Finden wir den bequemsten Weg, einen Trend anzuzeigen. Die allererste Idee ist einfach eine Linie zu zeichnen, deren Farbe mit dem Trend wechselt. Betrachten wir die Trendbestimmung durch RSI und die Level von 60 und 40. Ist die Linie des RSI über 60, können wir kaufen, ist sie unter 40, verkaufen (Fig. 7). Im Falle, dass der der RSI zwischen 40 und 60 ist, können wir weder kaufen noch verkaufen. Vertauschen wir nun beide Level: Der Level für Kaufen ist nun 40 (wir können kaufen, wenn die Werte größer 40 sind), und der Verkaufslevel ist nun 60 (verkaufen, wenn unter 60). In diesem Fall könnten wir, wenn die Werte zwischen 40 und 60 liegen, sowohl kaufen wie verkaufen (Fig. 8).



Fig. 8. Trendbestimmung mittels des RSI-Oszillators. Der Kauflevel steht auf 40, der für Verkauf auf 60.

Jetzt gibt es eine Zone, in der ge- und verkauft werden kann (es existieren blaue und rote Pfeile).

Daraus folgt, dass der Trend in zwei unabhängigen Datengruppen angezeigt werden müssten. Wir verwenden zwei Indikatorpuffer: einer ist etwas nach oben geschoben worden, der andere etwas nach unten (so können beide Puffer zugleich angezeigt werden). Da die Puffer nicht ständig Daten anzeigen, ist es besser Icons oder eine Histogramm zu verwenden. Wählen wir zunächst die Icons. In diesem Fall können wir, zusätzlich zu den unterschiedlichen Farben für die Puffer, verschiedene Icons verwenden. Fig. 9 zeigt wie der Indikator jetzt aussieht.



Fig. 9. Ein bequemer Weg, einen Trend anzuzeigen

Diese Methode zur Trenddarstellung erhöht die Anzahl der darstellbaren Indikatoren. So können zum Beispiel Indikatoren angezeigt werden, die nicht von der Trendrichtung abhängen, sondern nur in bestimmtem Zeitspannen das Handeln erlauben oder verbieten. So können wir zum Beispiel den ATRoder STD verwenden. Sind ihre Werte über einem jeweiligen Schwellwert, werden beide Pfeile (auf- und abwärts) angezeigt. So wird der universelle Indikator noch universeller.

Verwendete Indikatoren

Bevor wir aber mit dem Erstellen des universellen Trendindikators beginnen, definieren wir die Liste der Indikatoren für die Bestimmung des Trends. Damit ergeben sich auch die die externen Parameter (Werte und Typen der Variablen). Natürlich können nicht alle Möglichkeiten durch einen Indikator erfasst werden — es wären einfach zu viele. Selbst ein gleitender Durchschnitt kann auf zwei Arten verwendet werden. Mehr noch, es könnten zwei gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Es muss daher eine einfache Möglichkeit angeboten werden, die Daten der Initialisierung anzupassen.

Einige Indikatoren verwenden identische Optionen, obwohl das auf den ersten Blick nicht immer so aussieht. Wenn Sie zum Beispiel zur Trendbestimmung zwei MAs verwenden (schnell und langsam), wird eine Trendbestimmung auf Basis von MA und Preis überflüssig. Setzen wir die Periodenlänge des schnellen MA auf 1, dann entspricht der MA dem Preis. Daher sollte jeder Indikator individuell behandelt werden. Darüber hinaus ist es notwendig, jede Variante von jedem Indikator zu berücksichtigen.

iAC (Accelerator Oscillator)

Der Indikator hat keine eigenen Parameter, er ist identisch mit dem OsMA mit bestimmten Parametern, wir werden ihn daher übergehen.

iAD (Accumulation/Distribution)

Ein sehr spezifischer Indikator. Die Breite der Indikatorwerte ist nicht festgelegt, seine Linie ist nicht kontinuierlich und er eignet sich ohne zusätzliche Maßnahmen (z.B. Glättung) nicht zur Trendbestimmung. Er wird nicht verwendet.

iADX (Average Directional Index)

Variante 1. Die Lage der Linien von PDI und MDI. PDI über MDI — Abwärtstrend, PDI unter MDI — Abwärtstrend.

Parameter: int adx_period.

Variante 2. Ist Richtungsunabhängig. Die Linie des ADX relativ zur Lage einen bestimmten Levels. ADX über dem Level — Kauf und Verkauf ist erlaubt. Zusätzlich zu den Parametern des Indikators, benötigen wir einen weiteren zur Angabe des Levels.

Parameter: int adx_period — Periodenlänge; double level — Wert des Levels.

iADXWilder (Average Directional Index by Welles Wilder)

Ähnlich dem ADX.

iAlligator (Alligator)

Der Indikator besteht aus drei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Periodenlängen und Versatz. Es gibt viele Möglichkeiten, diesem Indikator zu verwenden. Wir verwenden allerdings nur eine.

Variante 1. Die schnelle Linie (Lippen) ist über der mittleren (Zähne), die mittlere über der langsamen (Kinn) — Aufwärtstrend, liegen die Linien in einer umgekehrten Reihenfolge vor, — Abwärtstrend.

Parameter:

int jaw_period — Periodenlänge der Linie des Kinns; int jaw_shift — Versatz der Linie des Kinns; int teeth_period — Periodenlänge der Linie der Zähne; int teeth_shift — Versatz der Linie der Zähne; int lips_period — Periodenlänge der Linie der Lippen; int lips_shift — Versatz der Linie der Lippen; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp.

iAMA (Adaptive Moving Average)

Der Indikator ist ein gleitender Durchschnitt. Wir werden zwei Varianten der Anwendung für alle MAs.

Variante 1. Steigung der Linie. Zusätzlich zu den Standardparametern der Indikatoren, benötigen wir einen weiteren Parameter, der einen zweiten Bezugspunkt des Indikators zur Bestimmung der Steigung festlegt.

Parameter:

int ama_period — AMA Periodenlänge; int fast_ma_period — Periodenlänge des schnellen, gleitenden Durchschnitts; int slow_ma_period — Periodenlänge des langsamen, gleitenden Durchschnitts; int ama_shift — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp;

int shift2 — Abstand des Punktes zur Bestimmung der Steigung.

Variante 2. Zwei Linien: schnell und langsam. Ist die erste Linie über der langsamen — Aufwärtstrend, die schnell unter der langsamen — Abwärtstrend. Zwei identische Sätze von Parametern werden benötigt. Parameter: int ama_period1 — AMA Periodenlänge; int fast_ma_period1 — Periodenlänge des schnellen, gleitenden Durchschnitts; int slow_ma_period1 — Periodenlänge des langsamen, gleitenden Durchschnitts; int ama_shift1 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price1 — Preistyp; int ama_period2 — AMA Periodenlänge; int fast_ma_period2 — Periodenlänge des schnellen, gleitenden Durchschnitts; int slow_ma_period2 — Periodenlänge des langsamen, gleitenden Durchschnitts; int ama_shift2 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price2 — Preistyp.

Hinweis: Variablen der schnellen Linie enden mit 1, die der langsamen mit 2.



Der Indikator hat keine Parameter, er ist identisch mit dem MACD-Indikator mit bestimmten Parametern, er wird nicht verwendet.

iATR (Average True Range)

Dieser Indikator hängt nicht von einer Richtung ab, wir verwenden eine Variante.

Variante 1: Richtungsunabhängig. Die Lage der Linie des ATR relativ zu einem Level. ATR über dem Level — kaufen und verkaufen sind erlaubt. Zusätzlich zu den Parametern des Indikators, benötigen wir einen weiteren zur Angabe des Levels.

Parameter: int ma_period — Periodenlänge; double level — Wert des Levels.

iBearsPower (Bears Power) und iBullsPower (Bulls Power)

Die Indikatoren BearsPower und BullsPower sind nicht symmetrisch, d.h. sie müssen beide verwendet werden: einer für die Kaufsignale, der andere für die zum Verkaufen. Wir verwenden BullsPower für den Aufwärtstrend und BearsPower für den Abwärtstrend. Wir verwenden zwei Varianten: die relative Lage des Indikators zu einem Level und die Steigung.

Variante 1. Ist BullsPower über dem Level — ist Kaufen erlaubt, ist BearsPower unter demselben Level — ist Verkaufen erlaubt. Zusätzlich zu den Standardparametern benötigen wir den Wert des Levels.

Parameter:

int ma_period — Periodenlänge; double level — Wert des Levels.



Variante 2. Die Richtung des Indikators. Für diese Variante benötigen wir einen weiteren Parameter, der einen zweiten Bezugspunkt des Indikators zur Bestimmung der Steigung festlegt.

Parameter:

int ma_period — Periodenlänge; int shift2 — Abstand des zweiten Punktes.

iBands (Bollinger Bands)

Dieser bildet einen Kanal.

Variante 1. Kreuzt der Preis die obere Linie nach oben, beginnt ein Aufwärtstrend; kreuzt der Preis die Mittellinie nach unten ist der Aufwärtstrend beendet. Der Indikator funktioniert ähnlich in die andere Richtung mit der unteren Linie und dem Abwärtstrend.

Parameter:

int bands_period — Periodenlänge der Mittellinie; int bands_shift — horizontaler Versatz des Indikators; double — Zahl der Standardabweichungen; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp.

iCCI (Commodity Channel Index)



Der Indikator ist ein Oszillator in einem eigenen Fenster. Die Linie des Indikators ist stark unterbrochen, selbst bei längeren Periodenlängen, wir verwenden ihn daher ohne seine Steigung.

Variante 1. Position relativ zum Level. Ist der Indikatorwert über dem Level — Aufwärtstrend, ist er kleiner als der negative Werte des Levels — Abwärtstrend.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp oder handle; double level — Wert des Levels.

iChaikin (Chaikin Oscillator)

Der Indikator ist ähnlich dem CCI.

Variante 1. Position relativ zum Level. Ist der Indikatorwert über dem Level — Aufwärtstrend, ist er kleiner als der negative Werte des Levels — Abwärtstrend.

Parameter:

int fast_ma_period — schnelle Periodenlänge; int ow_ma_period — langsame Periodenlänge; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume — verwendetes Volumen; double level — Wert des Levels.

iDEMA (Double Exponential Moving Average)

Der Indikator ist ein gleitender Durchschnitt und wird ähnlich dem oben beschriebenen AMA verwendet.



Variante 1. Steigung der Linie.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp; int ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators; int shift2 — Abstand des Punktes zur Bestimmung der Steigung.

Variante 2. Zwei Linien: schnell und langsam. Parameter: int ma_period1 — Glättungslänge; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price1 — Preistyp; int ma_shift1 — horizontaler Versatz des Indikators; int ma_period2 — Glättungslänge; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price2 — Preistyp; int ma_shift2 — horizontaler Versatz des Indikators.

Hinweis: Variablen der schnellen Linie enden mit 1, die der langsamen mit 2.

iDeMarker (DeMarker)

Der Indikator ist ein Oszillator in einem eigenen Fenster mit einem Bereich zwischen 0 und 1. Der Neutralwert des Indikators liegt bei 0,5. Die Linie des Indikators ist sehr unruhig, so dass dessen Steigung nicht verwendbar ist.

Variante 1. Position relativ zum Level. Das Verkaufslevel wird über die Parameter gesetzt, das Kauflevel wird dazu symmetrisch zum Wert von 0,5 berechnet.

Parameter: int ma_period — Glättungslänge; double level — Verkaufslevel.

iEnvelopes (Envelopes)

Der Indikator bildet einen Kanal ähnlich den Bollinger Bänder, nur ist seine Verwendung einfacher.

Variante 1. Ist der Preis höher als die Obergrenze des Kanals, ist Kaufen erlaubt. Ist er unter der Untergrenze, ist Verkaufen erlaubt.

Parameter: int ma_period — Periodenlänge der Mittellinie; int ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp; double deviation — Abweichung der Kanalgrenzen von der Mittellinie.

iForce (Force Index)

Der Indikator ist ein Oszillator in einem eigenen Fenster mit einem Bereich um 0. Der Indikator ist ähnlich dem CCI.

Variante 1. Position relativ zum Level.

Parameter: int ma_period — Glättungslänge; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume — Volumenstyp für die Berechnung; double level — Wert des Levels.

iFractals (Fractals)

Der Indikator hat keine Parameter.

Variante 1. Verwendung erfolgt auf Grund des letzten Fraktals. War das letzte Fraktal ein Maximum, ist Verkaufen erlaubt. Ist es ein Minimum — Kaufen ist erlaubt.

iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average)

Der Indikator ist ein gleitender Durchschnitt. Seine Verwendung ist ähnlich der des AMA.

Variante 1. Steigung der Linie.

Parameter: int ma_period — Glättungslänge; int ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp; int shift2 — Abstand des Punktes zur Bestimmung der Steigung.

Variante 2. Zwei Linien: schnell und langsam.

Parameter:

int ma_period1 — Glättungslänge; int ma_shift1 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price1 — Preistyp; int ma_period2 — Glättungslänge; int ma_shift2 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price2 — Preistyp.

Hinweis: Variablen der schnellen Linie enden mit 1, die der langsamen mit 2.

iGator (Gator Oscillator)

Der Indikator berechnet sich auf Basis des Alligator-Indikators. Die Information dieses Indikators kann auch über den Alligator erhalten werden, wir werden ihn daher nicht einbeziehen.

iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo)

Die folgenden Linien des Indikators könnten interessant sein: Tenkan — Kijun und die Wolke. In der Wolke können wir zwei Linie mit wechselnden Positionen definieren (mal ist die eine oben, mal die andere). Es gibt zwei Varianten des Indikators.

Variante 1. Die Position der Linien von Tenkan und Kijun. Ist die Linie des Tenkan (rot) über der Linie des Kijun (blau), haben wir einen Aufwärtstrend. Ist der Tenkan unter dem Kijun — gibt es einen Abwärtstrend.

Parameter:

int tenkan_sen — Periodenlänge der Tenkan-sen-Linie; int kijun_sen — Periodenlänge der Kijun-sen-Linie; int senkou_span_b — Periodenlänge des Senkou Span B.

Variante 2. Auf Basis der Richtung der Wolke. Die Wolke wird duch zwei Linie definiert: SpanA und SpanB. Ist SpanA über SpanB — Aufwärtstrend, anders herum — Abwärtstrend.

Parameter: int tenkan_sen — Periodenlänge der Tenkan-sen-Linie; int kijun_sen — Periodenlänge der Kijun-sen-Linie; int senkou_span_b — Periodenlänge des Senkou Span B.

Wir werden diesen Indikator nicht verwenden, da er sehr spezifisch ist.

iMomentum (Momentum)

Der Indikator ist ein Oszillator in einem eigenen Fenster. Die Linie des Indikators ist sehr unruhig, so dass dessen Steigung nicht verwendbar ist. Es wird aber die Version mit Level verwendet.

Variante 1. Level. Neutraler Level: 100. Zusätzlich zu den Standardparametern benötigen wir den Wert eines Verkaufslevels. Der Kauflevel berechnet sich symmetrisch zum neutralen Level von 100.

Parameter:

int mom_period — Glättungslänge; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp oder handle; double level — Verkaufslevel.

iMFI (Money Flow Index)

Der Indikator ist ein Oszillator in einem eigenen Fenster mit einem Bereich zwischen 0 und 100. Neutraler Level: 50. Die Linie des Indikators ist sehr unruhig, so dass dessen Steigung nicht verwendbar ist.

Variante 1. Mit Level. Zusätzlich zu den Standardparametern benötigen wir den Wert eines Verkaufslevels. Der Kauflevel berechnet sich symmetrisch zum neutralen Level von 50. Ist die Indikatorlinie über dem Kauflevel — Aufwärtstrend, ist sie unter dem Verkaufslevel — Abwärtstrend.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume — Volumenstyp für die Berechnung; double level — Verkaufslevel.

iMA (Moving Average)

Das ist eine einfacher, gleitender Durchschnitt.

Variante 1. Steigung der Linie.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; int ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp; int shift2 — Abstand des Punktes zur Bestimmung der Steigung.

Variante 2. Zwei Linien: schnell und langsam. Parameter: int ma_period1 — Glättungslänge; int ma_shift1 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_MA_METHOD ma_method1 — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price1 — Preistyp; int ma_period2 — Glättungslänge; int ma_shift2 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_MA_METHOD ma_method2 — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price2 — Preistyp.

Hinweis: Variablen der schnellen Linie enden mit 1, die der langsamen mit 2.



iOsMA (Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

Der OsMA Oszillator ist ein Histogramm in einem eigenen Fenster. Zwei Varianten sind möglich: Auf Basis von Level und Richtung.

Variante 1. Mit Level. Ist das Histogramm über dem Level, ist Kaufen erlaubt, ist es unter dem negativen Wert dieses Levels — ist Verkaufen erlaubt.

Parameter: int fast_ema_period — Periodenlänge des schnellen, gleitenden Durchschnitts; int slow_ema_period — Periodenlänge des langsamen, gleitenden Durchschnitts; int signal_period — Glättungslänge der Signallinie; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp oder handle; double level — Wert des Levels.

Variante 2. Auf Basis der Richtung. Ist die Richtung des Histogramms aufwärts, ist Kaufen erlaubt; ist sie abwärts — ist Verkaufen erlaubt. Wir benötigen einen weiteren Parameter, der einen zweiten Bezugspunkt des Indikators zur Bestimmung der Steigung festlegt.

Parameter: int fast_ema_period — Periodenlänge des schnellen, gleitenden Durchschnitts; int slow_ema_period — Periodenlänge des langsamen, gleitenden Durchschnitts; int signal_period — Glättungslänge der Signallinie; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp oder handle; int shift2 — Abstand des zweiten Punktes zur Bestimmung der Richtung.

iMACD (Moving Averages Convergence-Divergence)

Das Histogramm des MACD wird mit der Signallinie im eigenen Fester gezeichnet. Es gibt drei Wege diesen Indikator zu verwenden: Auf Basis des Verhältnisses des Histogramms zum Level, die Richtung des Histogramms und dessenb Position relativ zur Signallinie. Das Letzte ist jedoch ein Sonderfall der Wertung des OsMA gegen den Level (wenn dessen Level 0 beträgt), und er wird daher nicht verwendet.

Variante 1. Mit Level. Ist das Histogramm über dem Level, ist Kaufen erlaubt, ist es unter dem negativen Wert dieses Levels — ist Verkaufen erlaubt.

Parameter: int fast_ema_period — Periodenlänge des schnellen, gleitenden Durchschnitts; int slow_ema_period — Periodenlänge des langsamen, gleitenden Durchschnitts; int signal_period — Glättungslänge der Signallinie; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp oder handle; double level — Wert des Levels.

Variante 2. Auf Basis der Richtung. Bewegt sich das Histogramm aufwärts — Kaufen; wenn abwärts — Verkaufen. Wir benötigen einen weiteren Parameter, der einen zweiten Bezugspunkt des Indikators zur Bestimmung der Steigung festlegt.

Parameter: int fast_ema_period — Periodenlänge des schnellen, gleitenden Durchschnitts; int slow_ema_period — Periodenlänge des langsamen, gleitenden Durchschnitts; int signal_period — Glättungslänge der Signallinie; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp oder handle; int shift2 — Abstand des zweiten Punktes zur Bestimmung der Richtung.

iOBV (On Balance Volume)

So wie der AD hat dieser Indikator keinen bestimmten Wertebereich und ist sehr unruhig. Er wird nicht verwendet.

iSAR (Parabolic Stop And Reverse System)

Der Indikator wird auf dem Chart in Form von Punktelinien gezeichnet. Abhängig vom der Richtung der Preisbewegung liegt die Linie darüber oder darunter.

Variante 1. Position relativ zum Preis. Preis ist über dem Indikator — Aufwärtstrend, Preis liegt unter dem Indikator — Abwärtstrend.

Parameter: double step — Schrittweite der Preisänderungen — Beschleunigungsfaktor; Doppel-Maximum — maximale Schrittweite.

iRSI (Relative Strength Index)

Ein Oszillator im eigenen Fenster. Eine Anwendungsvariante ähnlich zum MFI.

Variante 1. Mit Level.

Parameter: int ma_period — Glättungslänge; ENUM_APPLIED_PRICE price — Preistyp; double level — Verkaufslevel.

iRVI (Relative Vigor Index)

Ein Oszillator im eigenen Fenster mit einer Signallinie. Die Werte schwanken um Null.

Variante 1. Mit Level. Über dem Level — kaufen, unter den Negativen des Levels — verkaufen.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; double level — Wert des Levels.

Variante 2. Die Haupt- und Signallinie. Parameter: int ma_period — Glättungslänge.

iStdDev (Standard Deviation)

Dieser Indikator hängt nicht von einer Richtung ab. Ähnlich den ATR.

Variante 1. Mit Level.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; int ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp; double level — Wert des Levels.

iStochastic (Stochastic Oscillator)

Ein Oszillator im eigenen Fenster mit Haupt- und Signallinie.

Variante 1. Die Steigung der Hauptlinie.

Parameter:

int Kperiod — K-Periodenlänge; int Dperiod — D-Periodenlänge; int slowing — abschließende Glättungslänge; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_STO_PRICE price_field — Preistyp; int shift2 — Abstand des zweiten Punktes zur Bestimmung der Richtung der Steigung.

Variante 2. Mit Level. Die Indikatorwerte variieren im Bereich von 0 bis +100, der neutrale Level liegt bei 50. Ein zusätzlicher Parameter wird für den Verkaufslevel benötigt, der Kauflevel wird errechnet.

Parameter:

int Kperiod — K-Periodenlänge; int Dperiod — D-Periodenlänge; int slowing — abschließende Glättungslänge; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_STO_PRICE price_field — Preistyp; double level — Wert des Levels.

Variante 3. Die Position von Haupt- und Signallinie.

Parameter:

int Kperiod — K-Periodenlänge; int Dperiod — D-Periodenlänge; int slowing — abschließende Glättungslänge; ENUM_MA_METHOD ma_method — Typ der Glättung; ENUM_STO_PRICE price_field — Preistyp.

iTEMA (Triple Exponential Moving Average)

Ein weiterer gleitenden Durchschnitt.

Variante 1. Steigung der Linie.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; int ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp; int shift2 — Abstand des Punktes zur Bestimmung der Steigung.

Variante 2. Zwei Linien: schnell und langsam. Parameter: int ma_period1 — Glättungslänge; int ma_shift1 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price1 — Preistyp; int ma_period2 — Glättungslänge; int ma_shift2 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price2 — Preistyp.

Anmerkung. Die Variablen für die schnelle Linie endend mit 1, die der langsamen mit 2.

iTriX (Triple Exponential Moving Averages Oscillator)

Ein Oszillator im eigenen Fenster. Eine Variante — Steigung der Linie. Wir versuchen eine zweite Variante mit zwei Linien: schnell und langsam

Variante 1. Steigung der Linie.

Parameter:

int ma_period — Glättungslänge; int ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp; int shift2 — Abstand des Punktes zur Bestimmung der Steigung.

Hinweis: Die iTriX-Funktion hat keinen Parameter ma_shift, dennoch kann der Indikator verschoben werden. Das Verschieben geschieht nicht über einen Versatz-Parameter (er ist für alle Indikatoren auf 0 gesetzt), sondern durch die Berechnung des Index der Bar.

Variante 2. Zwei Linien: schnell und langsam. Parameter: int ma_period1 — Glättungslänge; int ma_shift1 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price1 — Preistyp; int ma_period2 — Glättungslänge; int ma_shift2 — horizontaler Versatz des Indikators; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price2 — Preistyp.

Anmerkung. Die Variablen für die schnelle Linie endend mit 1, die der langsamen mit 2.

iWPR (Williams' Percent Range)

Der Indikator ist identisch mit der Linie der Stochastik mit einer Verzögerung (slowing) von 1, nur in umgekehrter Darstellung. Er wird nicht verwendet.

iVIDyA (Variable Index Dynamic Average)

Ein weiterer gleitenden Durchschnitt.

Variante 1. Steigung der Linie.

Parameter: int cmo_period — CMO period ema_period — Glättungslänge ma_shift — horizontaler Versatz des Indikators ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — Preistyp int shift2 — Abstand des Punktes zur Bestimmung der Steigung.