Urban Pulse

4
没有花哨的技巧。没有失信的承诺。 Urban Pulse 专为关注一件事的交易者设计：一致性。无论您是在通过一个道具挑战逐步提升，还是管理客户资金，这个EA 都在限制范围内运作——并且兑现承诺。

在单个图表上运行： 附加到 GBPUSD 的时间框架 H1。就这样。一个图表。一件武器。

重要： 此版本以 折扣价 提供。最终价格：$399。提前访问即将结束。

频道 链接 = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583 

核心优势

  • 自动风险逻辑： 根据您的账户规模和止损距离计算手数
  • 支持手动或固定手数： 您控制模式——保守或激进
  • 回撤守护： 当浮动亏损超过您预设的百分比时自动关闭
  • 单图表设计： 内部管理多个符号——无需拥挤您的平台


策略执行

多趋势模型： 在考虑任何进入之前，协调多个时间框架的趋势方向。

 

设置清单

参数
图表 GBPUSD
时间框架 H1
管理的符号 GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



购买后： 直接联系我们以接收您的Telegram访问。私密更新、设置文件和独家技巧仅与经过验证的客户分享。

评分 3
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

