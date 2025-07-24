Urban Pulse
- 专家
- Fajar Dicky Firmansyah
- 版本: 4.80
- 更新: 13 十二月 2025
- 激活: 20
在单个图表上运行： 附加到 GBPUSD 的时间框架 H1。就这样。一个图表。一件武器。
核心优势
- 自动风险逻辑： 根据您的账户规模和止损距离计算手数
- 支持手动或固定手数： 您控制模式——保守或激进
- 回撤守护： 当浮动亏损超过您预设的百分比时自动关闭
- 单图表设计： 内部管理多个符号——无需拥挤您的平台
策略执行
多趋势模型： 在考虑任何进入之前，协调多个时间框架的趋势方向。
设置清单
|参数
|值
|图表
|GBPUSD
|时间框架
|H1
|管理的符号
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!