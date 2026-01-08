QuantumTrade Panel
- 指标
- Joas Da Silva Veiga
- 版本: 1.0
趋势,趋势分析,趋势跟随,交易信号,警报,交易面板,可视化面板,市场环境,剥头皮,日内交易,短线交易,波段交易,不重绘,无延迟,风险管理,风险回报,支撑阻力,供需区域,买卖压力,外汇,加密货币,多时间框架
QuantumTrade Panel 是一款为 MetaTrader 5 设计的高级指标，用于实时提供完整的市场环境信息，在一个可视化面板中整合趋势方向、平衡区域、买卖压力、累计风险以及交易预测。
该指标仅作为分析和决策辅助工具，不会自动执行交易。其目标是帮助交易者清晰、客观地理解当前市场状态。
面板基于内部时间周期的K线行为显示主要市场趋势，为日内交易提供可靠的方向参考。同时，系统会计算 Zero Gamma 水平（基于成交量加权的价格平衡点），并标示正负压力区域，帮助识别关键决策区域。
Delta Risk 是一种行为模拟，通过K线收盘价、振幅、波动率（ATR）和跳动成交量来衡量买卖压力。指标会记录 Delta 峰值并保存累计风险历史，即使切换时间周期也能保持数据一致性，从而识别潜在的衰竭或延续区域。
QuantumTrade Panel 还提供交易预测，包括入场价、止损、止盈以及风险回报比（R:R），所有计算均基于波动率并自动适配交易品种。这些预测会直接绘制在图表上，方便规划交易。
该指标兼容外汇、指数、大宗商品和加密货币，可根据交易品种自动调整参数。支持多语言、动态颜色和自动更新，适合高波动市场。
该指标不应单独使用，应结合价格行为、市场结构、支撑与阻力以及风险管理策略。
QuantumTrade Panel 非常适合需要清晰市场背景、风险控制和视觉决策支持的自主交易者、剥头皮交易者和日内交易者。