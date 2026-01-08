QuantumTrade Panel

추세,추세 분석,추세 추종,신호,알림,트레이딩 패널,대시보드,시장 컨텍스트,스캘핑,일중 거래,단타,스윙 트레이딩,리페인트 없음,지연 없음,위험 관리,리스크 보상,지지 저항,수요 공급 구역,매수 압력,매도 압력,외환,암호화폐







QuantumTrade Panel은 MetaTrader 5용 고급 지표로, 추세 방향, 균형 영역, 매수·매도 압력, 누적 리스크 및 거래 예측을 하나의 시각적 패널에서 실시간으로 제공합니다.



이 지표는 분석 및 의사결정 보조 도구로만 사용되며 자동 매매를 실행하지 않습니다. 시장 상황을 명확하고 객관적으로 이해하도록 돕는 것이 목적입니다.



내부 타임프레임의 캔들 움직임을 기반으로 주요 추세를 표시하며, Zero Gamma(거래량 가중 가격 균형)와 매수·매도 압력 구간을 계산합니다.



Delta Risk는 캔들 종가, 범위, 변동성(ATR), 틱 거래량을 기반으로 한 행동 시뮬레이션입니다. 델타 피크와 누적 리스크 기록을 유지하여 타임프레임 변경 시에도 일관성을 유지합니다.



QuantumTrade Panel은 진입가, 손절, 목표가, 리스크 대비 수익 비율(R:R)을 제공하며 차트에 직접 표시합니다.



Forex, 지수, 원자재, 암호화폐를 지원하며 자동 조정, 다국어, 동적 색상 및 자동 업데이트를 제공합니다.



본 지표는 단독으로 사용하지 말고 가격 행동, 시장 구조, 지지·저항 및 리스크 관리와 함께 사용해야 합니다.



QuantumTrade Panel은 재량 트레이더, 스캘퍼, 데이 트레이더에게 적합합니다.

