TrendBands Momentum Ultra

  • 指标
  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    你好，我来自巴西。我独立开发自己的 MT5 工具和指标，基于我的需求以及日内交易的学习与研究。我是 MQL5 的新用户，在这里分享我自己使用并开发的工具和指标，有免费的，也有付费的。如果你能通过购买我的付费工具或指标来支持我继续这项工作，我会非常感激，并且能够在这里发布更多免费的工具。感谢你的关注。
    11 产品
  • 版本: 1.1
  • 更新: 12 六月 2026
  • 激活: 20

趋势 指标, 动量 指标, 市场 流量 指标, 动态 波段, MT5 指标, 剥头皮 交易, 日内 交易, 波段 交易, 百分比 距离, 无 重绘, 实时 警报, 多 时间 框架, 动量 直方图, EMA 趋势, 趋势 强度


TrendBands Momentum Ultra 是一款趋势与动量指标，旨在帮助交易者可视化市场方向、行情强度以及价格相对于趋势的距离。

该指标基于两条内部指数移动平均线计算。中间的核心线称为 Gamma Zero，代表趋势基准。正向与负向“成交量带”会根据价格动量动态扩展。Dist 参数用于显示当前价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，从而提供对市场强度的客观衡量。

功能

用于识别主要趋势、衡量行情强度，并标示可能的回调或延续区域。同时显示价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，并在趋势方向发生变化时可触发提示。

工作原理

该指标基于价格、Gamma Zero 与上下波动带之间的关系进行分析。

当价格位于 Gamma Zero 上方时，市场偏向多头；当价格位于其下方时，市场偏向空头。随着动量增强，波动带会扩张；当市场走弱时，波动带会收缩。

Dist 用于表示价格偏离趋势的百分比。数值越大，说明行情越强或可能出现过度延伸。

实战使用方法

当正向和负向波动带远离 Gamma Zero 时，应重点观察 Dist 的百分比，并结合你所交易品种的历史表现进行分析。

距离越大，说明价格偏离趋势基准越远。在这种情况下，价格通常会有回归 Gamma Zero 区域的倾向。一般会出现三种情况。

第一种情况是价格回调至 Gamma Zero 后继续原趋势。
第二种情况是在 Gamma Zero 附近形成震荡，多空双方博弈，形成横盘通道。
第三种情况是突破 Gamma Zero，可能意味着趋势反转。

当波动带接近 Gamma Zero 但没有交叉时，通常表示市场处于震荡状态，方向性较弱。

当波动带接近 Gamma Zero 并发生交叉时，可能表示方向变化或中轴区域被突破。这类情况通常伴随更快的价格波动。此时应关注 Dist 的正负值，以及之前的价格运行方向。

在强趋势行情中，价格可能接近但不会触及 Gamma Zero，这可能是趋势中的一次小幅回调，然后继续原有趋势。如果出现强势突破 Gamma Zero，则可能表示当前趋势减弱或发生反转。

当价格突破波动带时，常见假突破情况。价格可能短暂突破后迅速回归。在这种情况下，这些波动带可以作为动态支撑和阻力，尤其是在突破后没有延续的情况下。

Dist

Dist 表示当前价格与 Gamma Zero 之间的百分比距离。

正值表示价格位于趋势之上。
负值表示价格位于趋势之下。
数值越大，说明偏离程度越高。

该数据有助于识别行情强度、过度延伸以及价格可能回归的区域。

使用方法

将指标添加到图表后，观察价格相对于 Gamma Zero、波动带以及 Dist 的位置关系。

如果价格远离 Gamma Zero，应考虑可能的回调。
如果接近但未交叉，可能为震荡行情。
如果在 Gamma Zero 附近发生交叉，应关注可能的方向变化。

建议

在不同时间周期下测试该指标，以找到最适合你所交易品种的使用方式。不要单独依赖该指标，应将其作为辅助工具结合整体市场分析使用。

实战建议

短线快速波动可使用1分钟图。
中长周期行情建议使用5分钟或以上周期。

不具备的功能

该指标不会自动开仓。
不保证盈利。
不提供确定性的市场预测。
不能替代分析、风险管理和交易纪律。

适用人群

适用于希望顺势交易、理解市场强度、识别潜在反转，并获得清晰动量判断的交易者。

可用于剥头皮交易、日内交易和波段交易。

风险提示

金融市场交易存在风险。请在真实交易前先在模拟账户中测试。本指标仅作为辅助工具，历史表现不代表未来结果。

推荐产品
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
指标
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
指标
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of corrections of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always "U
Trend Master V2
Oratile Pitsoane
指标
What Is Trend Master Pro? Trend Master Pro   is a professional-grade trend trading indicator built for MetaTrader 5. It was designed with one goal in mind — to keep you on the right side of the market at all times by combining three powerful technical tools into a single, clean, easy-to-read display directly on your price chart. Instead of cluttering your screen with multiple separate indicators, Trend Master Pro fuses an   EMA Ribbon trend filter , a   ZigZag swing point engine , and a   breako
RBreaker
Zhong Long Wu
指标
RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
ATrend
Zaha Feiz
4.83 (18)
指标
ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
指标
江恩箱（或江恩方）是一种基于 W.D. Gann 的“市场预测的数学公式”文章的市场分析方法。 该指标可以绘制三种正方形模型：90、52(104)、144。有六种网格变体和两种弧形变体。 您可以在一张图表上同时绘制多个方块. 参数 Square — 江恩方格模型的选择: 90 — 90 的平方（或 9 的平方）； 52 (104) — 52（或 104）的平方； 144 — 144的万能平方； 144 (full) — 正方形的“完整”版本，结合了其他正方形的线条。 据我们所知，W.D.江恩并没有这样的加价； for Arcs — 圆弧的简化正方形； Grid — 网格的变体： 4x4 (52) — 4 x 4 网格，52 个标记； 5x5 (40); 8x8 (90); 8x8 (104); 8x8 (144); 16x16 (144); 36x36 (144); disable — 禁用网格； Arcs — 弧线的变体： 4x4; 5x5; disable — 禁用弧； 开始时的方形参数： Length of Square, Bars (X-axis) — 正方形的长度（以条
Terra Infinity
Ivan Simonika
指标
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
指标
123模式 是最受欢迎，功能强大和灵活的图表模式之一。该模式由三个价格点组成：底部，峰值或谷值以及38.2％至71.8％之间的斐波纳契回撤位。当价格突破最后一个峰值或谷值时，该形态被认为是有效的，此时指标绘制箭头，发出警报并可以进行交易。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 清除交易信号 可自定义的颜色和尺寸 实施绩效统计 可定制的斐波那契回撤水平 显示适当的止损和获利水平 该指标可用于查找连续或反转形态 它是不可重涂和不可重涂的 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 123模式 可以表现为连续或反转模式。为了简化操作，该指标使您可以选择要寻找哪种类型的形态，使其成为趋势或反转交易者的绝佳工具。 设置 将指标加载到任何图表时，将显示一组选项作为输入参数。如果您认为它们太多，请不要感到失望，因为参数被分组为不言自明的块。这就是每个参数块的作用。 幅度-幅度表示替代价格点之间的最小柱线量。要找到大图案，请增加幅度参数。要查找较小的模式，请减小幅度参数。 闵。回撤-形态中所需的最小斐波那契回撤。设置为零不对其进行评估。 最大。回撤-形态中可能的最大斐
Harmonic Pattern Hunter
Shingidzano Lesetedi
5 (1)
指标
Harmonic Pattern Hunter Harmonic Pattern Hunter is a technical indicator for MetaTrader 5 that automatically identifies and draws high-probability harmonic patterns directly on the chart. It is designed to assist traders who use harmonic analysis as part of their trading methodology. How It Works The indicator scans historical and live price data for completed XABCD harmonic structures using Fibonacci ratio validation. When a valid pattern is detected, it draws the full pattern geometry, marks t
Multi Timeframe Smc Bias Finder
George Thuo Njanga
指标
Multi Timeframe Smc Bias Finder Trading in alignment with higher timeframe structure is one of the most consistently profitable habits a trader can build. The difficulty has always been execution: switching between timeframes, manually reading structure, and keeping track of whether the Daily, 4-Hour and 1-Hour are all pointing in the same direction before committing to a position. Multi Timeframe Smc Bias Finder resolves that entirely. Three tools in one indicator: A live multi-timeframe bias d
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
指标
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
Provided Trend
Nadiya Mirosh
指标
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
Has rsi signal
Evgenii Savinov
指标
HAS RSI Signal — 带有止损/止盈计算的专业趋势指标 HAS RSI Signal 是一款强大的交易工具，结合了经典指标与现代噪声过滤算法。该指标通过 Heiken Ashi Smoothed (HAS) 平滑蜡烛图和 RSI 震荡指标进行市场分析，在趋势反转或价格退出超买/超卖区域时，为交易者提供清晰的人场信号。 主要优势： 双重过滤： 使用 Heiken Ashi Smoothed 算法消除市场“噪音”，同时通过 RSI 确认动能强度。 自动计算点位： 指标不仅提供信号，还会根据当前市场波动率 (ATR) 自动计算 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 点位。 视觉直观： 信号以彩色蜡烛图的形式直接显示在主图表上，保持交易界面的整洁有序。 多维度通知： 内置终端弹窗警报、声音提示以及手机推送通知 (Push)，确保您不会错过任何交易机会。 核心原理： 指标持续监控 RSI 的极端区域。当价格离开临界区且 HAS 算法确认方向转变时，即生成交易信号。ATR 参数允许止损和止盈根据市场当前的波动性进行动态调整。 核心参数设置： InpPeri
Level Volume Pro
John Samfel Bucton Josol
指标
HAT IT DOES   MONTHLY HIGH & LOW — AUTO-DRAWN EVERY MONTH Draws the High and Low of every month for the current year (or any year you set). Each level extends as a horizontal ray into the future so you always see where price is reacting to historical monthly extremes. Color-coded (blue = high, red = low), labeled (JAN HIGH, FEB LOW etc.), fully customizable width and style. Toggle individual months on or off.   WEEKLY HIGH & LOW
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trade history
Andriy Konovalov
5 (2)
指标
The indicator plots charts of profit taken at the Close of candles for closed (or partially closed) long and short positions individually. The indicator allows to filter deals by the current symbol, specified expert ID (magic number) and the presence (absence) of a substring in a deal comment, to set the start time and the periodicity of profit reset (daily, weekly or monthly) to calculate the profit chart. The indicator also displays the floating (not fixed) profit of the opened positions at th
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
指标
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
OBVstrengAlertArrow
Long Vu Duc
指标
Chỉ báo này sẽ thông báo cho bạn nếu cấu hình xu hướng thành công. Tín hiệu theo xu hướng không nên được tăng theo, nhưng tín hiệu mua ở mức giá thấp theo mô hình giao dịch thông thường của bạn, hoặc tín hiệu bán ở mức giá tốt, là một lựa chọn rất tốt. Hãy thiết lập nó trên khung thời gian lớn hơn và theo dõi các khung thời gian nhỏ hơn, bám sát các xu hướng chính. Tôi thường thiết lập ba khung thời gian gần nhau nhất và không bao giờ đi ngược tín hiệu của INdicator này. INdicator   này không có
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
指标
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
指标
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
指标
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
指标
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Price Magnets M5
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
指标
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
作者的更多信息
QuantumTrade Panel
Joas Da Silva Veiga
5 (2)
指标
趋势,趋势分析,趋势跟随,交易信号,警报,交易面板,可视化面板,市场环境,剥头皮,日内交易,短线交易,波段交易,不重绘,无延迟,风险管理,风险回报,支撑阻力,供需区域,买卖压力,外汇,加密货币,多时间框架 该面板是一种高级市场分析工具，可将价格和成交量数据转化为清晰的趋势信号、买卖压力以及客观的交易预测——所有信息都集中显示在图表中的一个面板上。 它结合了市场行为的动态分析、风险管理以及自动交易投影，实时展示诸如 Gamma Zero、成交量、趋势、Delta Risk 和累计风险等指标。 此外，该指标具备智能数据持久化功能，会自动保存关键数据，例如买卖峰值和累计风险，即使在切换时间周期或重启终端后也能保持数据连续性。 通过可配置的提醒（声音、推送和电子邮件）以及对不同资产类型的自动适配，该面板为交易决策提供了统一且实用的视图。 为什么使用？ 该面板可以帮助您快速判断市场当前由谁主导（买方或卖方），无需手动计算即可确定入场、止损和目标位置，同时通过简洁有序的界面减少图表噪音。 它还可以自动分析趋势和市场压力，在终端重启后依然保持数据连续性，并将所有关键信息集中在一个位置。 面板显示
FREE
Trading Panel Prime
Joas Da Silva Veiga
实用工具
交易面板,手动交易,订单管理,风险管理,交易管理器,交易助手,一键交易,止损,止盈,移动止损 重要说明 为了使 JoPanel Prime 正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用“Algo Trading（算法交易）”选项。否则，交易面板将无法正常工作。 JoPanel Prime 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业手动交易面板，可帮助交易者快速执行订单并高效管理持仓。它使用现代化的图表交易面板取代 MT5 的默认交易界面，让交易操作更加便捷。 主要功能 • 一键执行市价买入（Buy）和卖出（Sell）订单。 • 支持挂单预览（Shift 创建买入挂单，Alt 创建卖出挂单）。 • 热键（Hotkeys）：X（全部平仓）、I（反向持仓）、M（最小化面板）。 • 独立设置 Take Profit（止盈）和 Stop Loss（止损）。 • 支持 OCO（One-Cancels-Other，一单成交另一单自动取消）挂单。 • 实时统计：浮动盈亏、当日盈亏和手续费。 • 通过输入框或预设按钮调整手数（Lot Size）。 • 支持英语和葡萄牙语界面。 •
FREE
Smart Top Bottom Finder
Joas Da Silva Veiga
指标
top finder, bottom finder, market structure, price action, trend reversal, trend continuation, support resistance, swing high, swing low, frequency analysis, price projection, breakout detection, pullback trading, swing trading, market turning points EXPERIMENTAL VERSION – UNDER ACTIVE DEVELOPMENT Smart Top Bottom Finder is a market structure and frequency analysis indicator designed to identify potential tops and bottoms based on recurring price movement patterns. The indicator does not rely
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势,趋势指标,动量,振荡器,直方图,趋势强度,市场流动,趋势确认,看涨,看跌,技术分析 Trend Flow Oscillator 是一个市场流动性与动量指标，旨在帮助交易者清晰、简洁、快速地识别价格走势的强度和方向。 在 M5 时间周期中效果尤为显著，因为该周期中市场流动变化更加频繁。 功能 识别买卖力量的变化与延续 显示价格运动的加速与减速 帮助确认顺势入场 以独立柱状图形式展示市场流动 作为方向性动量振荡指标使用 适用人群 主观交易者 短线和日内交易者（特别是 M5） 寻求流动性确认而非自动信号的交易者 趋势及回调交易者 喜欢简洁直观指标的用户 使用方法 推荐使用时间周期：M5 柱状图解读： 正值柱表示买方力量增强 负值柱表示卖方力量增强 柱体越大，动量越强 该指标可用于： 确认顺势交易入场 避免逆势交易 验证突破及趋势延续 建议结合以下方法使用： Price Action 支撑与阻力 市场结构 说明：该指标为确认工具，不应作为单一入场信号使用。 限制 不是交易机器人 不会自动开仓或平仓 不预测市场走势 不替代风险管理 不保证盈利 风险提示 金融市场交易具有高风险。 历史表
FREE
Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
实用工具
委托单, 交易面板, 风险管理, 手动交易, 跟踪止损, 订单管理, 快速执行 — JoOrderTrade Pro — MetaTrader 5 执行面板 JoOrderTrade Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的完整图形化面板，用于手动订单执行和高级风险管理。它以简洁、响应迅速且性能优化的界面取代平台原生交易窗口，为交易操作提供更高的精确度和控制力。 本产品不是自动交易机器人。所有进场和出场决策仍由交易者自行决定。该面板仅自动执行交易操作和持仓保护管理。 该面板支持 Netting 和 Hedge 账户，提供可配置界面、可自定义热键以及高级交易管理工具。 主要功能 快速订单执行 一键执行市价买入和市价卖出订单。 直接在图表上放置挂单。 使用 Shift 预览买入挂单，使用 AltGr（Alt）预览卖出挂单。 根据当前价格位置自动选择挂单类型。 专用 Buy BID 和 Sell ASK 按钮。 批量取消挂单。 Pos 字段 Pos 字段用于定义在执行买入或卖出订单时同时开立多少个相同的仓位。 配置 默认值：1 允许范围：1 至 100 个仓位 使用 + 和 -
RSI Trend Color
Joas Da Silva Veiga
指标
RSI 彩色蜡烛 , 蜡烛颜色 指标 , 视图 指标 , RSI 颜色 功能介绍 RSI Trend Color 是一款智能可视化指标，可将 RSI 数值直接转换为K线颜色显示： 蓝色 ：RSI 超卖 橙色 ：RSI 超买 白色 ：RSI 中性 附加功能： RSI 关键水平声音和视觉提醒 回调信号提醒 简单可自定义参数设置 适合人群 偏好视觉分析的交易者 RSI 初学者 专业交易者 MetaTrader 5 用户 使用方法 在 MetaTrader 5 中安装指标 自动显示在图表中 自定义设置： RSI 周期（默认：4） 启用或关闭提醒 观察颜色变化： 蓝色K线：可能的买入机会 橙色K线：可能的卖出机会 专业建议：   与   RSI Zone Memory Reative   搭配使用可提高分析准确率。 不具备的功能 不自动交易 不保证盈利 不替代风险管理 仅适用于 MT5 不是交易机器人 风险提示 交易存在资金亏损风险。本指标仅作为辅助分析工具，不保证盈利。 建议： 先在模拟账户测试 使用合理的风险管理 不投入超过可承受损失的资金 持续学习交易知识 技术信息 平台：MetaTra
FREE
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
5 (1)
指标
趋势, 回调, 趋势指标, 波动率, atr, 移动平均线, ema, 动量, 振荡器, 订单流, 德尔塔, 趋势交易, 剥头皮, 日内交易 该指标用于趋势分析、回调识别以及对市场环境的客观判断。它结合了移动平均线和波动性来构建动态区域，从而更清晰地判断价格方向。 其主要目标是帮助交易者顺应市场主导趋势进行交易，减少低概率入场，并提升在剥头皮、日内交易和波段交易中的决策质量。 主要功能 基于移动平均线识别趋势方向 基于波动性的动态回调区域 判断市场买卖压力（多头或空头主导） 过滤顺应趋势方向的交易机会 简洁、清晰且易于理解的可视化结构 使用方法 当价格位于买入区域（绿色线）上方时，市场通常以多头为主。在这种情况下，应优先考虑做多，尤其是在价格回调接近买入区域时，将该区域作为入场参考。 当价格位于卖出区域（红色线）下方时，市场通常以空头为主。在这种情况下，应优先考虑做空，尤其是在价格回调接近卖出区域时，将该区域作为入场参考。 这些区域在趋势中充当回调位置。理想情况下，应等待价格接近区域并获得确认后再执行交易。 在强趋势市场中，价格可能不会精确回到区域，而是在接近区域时发生反应并继续原
Quantum Pulse Force
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势指标, 市场动量, 价格行为, 外汇指标, 买卖信号, 趋势反转, 波动率指标, 技术分析, MT5指标, 剥头皮交易, 市场强度, 交易信号, 算法交易, 价格通道, 统计分析 Quantum Pulse Force 是一款用于 MetaTrader 5 的技术指标，旨在分析价格运动的加速度，识别趋势与横盘阶段，并基于多重定量过滤器突出关键市场位置。 与传统仅显示方向的指标不同，其核心在于衡量行情的强度及其变化过程，从而在价格走势尚未明显表现之前提供更精确的市场行为判断。 流动百分比（Flow Percentage） 该指标的核心是计算两条移动平均线之间差值的百分比变化。 该计算反映两条均线之间距离的扩大或缩小，从而表示行情的加速或减速。 解释： 正值表示向上加速 负值表示向下加速 接近零的数值表示动能减弱或市场进入横盘 这种方式可以在价格尚未明显变化前提前发现趋势变化。 K线颜色 指标会根据当前市场状态自动改变K线颜色。 颜色含义如下： 深蓝：强势上涨 深红：强势下跌 浅蓝：弱势上涨 浅红：弱势下跌 绿色：可能向上反转 橙色：可能向下反转 深绿色：可能出现买入资金流向反转。
MasterForce Pattern Panel
Joas Da Silva Veiga
实用工具
mt5指标, 动量指标, 趋势指标, 剥头皮策略, 买卖信号, 技术分析, 振荡器, 支撑阻力, 价格行为, 突破交易, 外汇策略, 波段交易, 图表形态, 市场动量, 交易信号 什么是 MasterForce Pattern Panel MasterForce Pattern Panel 是一款用于 MetaTrader 5 的高级工具，它将原始市场数据转换为可执行的买卖模式信号。 该工具监控价格行为的四个关键维度： PFRE（Power Flow Real Estate）用于逐笔衡量买方与卖方的力量差异。正值表示买方占优，负值表示卖方占优。 Flow 表示市场走势的加速度，用于判断趋势是在增强还是在减弱。 RSI 用于识别超买与超卖状态，并对近期价格波动具有较高敏感性。 综合 Score 将核心数据整合为 -100 到 +100 的数值，用于概括当前市场状态。 该工具的核心优势在于识别重复模式。当某个指标达到关键水平时，会生成一个模式（例如 P+、F-），并记录随后价格的走势。随着时间推移，工具会积累统计数据，从而基于重复性与概率进行分析。 重要提示： 为了工具正常运行，必须启
Market Sentry
Joas Da Silva Veiga
指标
Market Analysis, Market Structure, Price Action, Trend Analysis, Bullish, Bearish, Range Market, Directional Bias, Market Dashboard, Trading Dashboard, Trend Detection, Market Scanner, Market Context, Breakout Analysis, Consolidation Analysis, Trend Filter, Technical Analysis, Real Time Analysis This indicator analyzes price behavior in real time and classifies market conditions into Bullish , Bearish , Range , and Neutral scenarios. Price is continuously evaluated relative to a dynamic referen
筛选:
无评论
回复评论