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TrendBands Momentum Ultra 是一款趋势与动量指标，旨在帮助交易者可视化市场方向、行情强度以及价格相对于趋势的距离。

该指标基于两条内部指数移动平均线计算。中间的核心线称为 Gamma Zero，代表趋势基准。正向与负向“成交量带”会根据价格动量动态扩展。Dist 参数用于显示当前价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，从而提供对市场强度的客观衡量。

功能

用于识别主要趋势、衡量行情强度，并标示可能的回调或延续区域。同时显示价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，并在趋势方向发生变化时可触发提示。

工作原理

该指标基于价格、Gamma Zero 与上下波动带之间的关系进行分析。

当价格位于 Gamma Zero 上方时，市场偏向多头；当价格位于其下方时，市场偏向空头。随着动量增强，波动带会扩张；当市场走弱时，波动带会收缩。

Dist 用于表示价格偏离趋势的百分比。数值越大，说明行情越强或可能出现过度延伸。

实战使用方法

当正向和负向波动带远离 Gamma Zero 时，应重点观察 Dist 的百分比，并结合你所交易品种的历史表现进行分析。

距离越大，说明价格偏离趋势基准越远。在这种情况下，价格通常会有回归 Gamma Zero 区域的倾向。一般会出现三种情况。

第一种情况是价格回调至 Gamma Zero 后继续原趋势。

第二种情况是在 Gamma Zero 附近形成震荡，多空双方博弈，形成横盘通道。

第三种情况是突破 Gamma Zero，可能意味着趋势反转。

当波动带接近 Gamma Zero 但没有交叉时，通常表示市场处于震荡状态，方向性较弱。

当波动带接近 Gamma Zero 并发生交叉时，可能表示方向变化或中轴区域被突破。这类情况通常伴随更快的价格波动。此时应关注 Dist 的正负值，以及之前的价格运行方向。

在强趋势行情中，价格可能接近但不会触及 Gamma Zero，这可能是趋势中的一次小幅回调，然后继续原有趋势。如果出现强势突破 Gamma Zero，则可能表示当前趋势减弱或发生反转。

当价格突破波动带时，常见假突破情况。价格可能短暂突破后迅速回归。在这种情况下，这些波动带可以作为动态支撑和阻力，尤其是在突破后没有延续的情况下。

Dist

Dist 表示当前价格与 Gamma Zero 之间的百分比距离。

正值表示价格位于趋势之上。

负值表示价格位于趋势之下。

数值越大，说明偏离程度越高。

该数据有助于识别行情强度、过度延伸以及价格可能回归的区域。

使用方法

将指标添加到图表后，观察价格相对于 Gamma Zero、波动带以及 Dist 的位置关系。

如果价格远离 Gamma Zero，应考虑可能的回调。

如果接近但未交叉，可能为震荡行情。

如果在 Gamma Zero 附近发生交叉，应关注可能的方向变化。

建议

在不同时间周期下测试该指标，以找到最适合你所交易品种的使用方式。不要单独依赖该指标，应将其作为辅助工具结合整体市场分析使用。

实战建议

短线快速波动可使用1分钟图。

中长周期行情建议使用5分钟或以上周期。

不具备的功能

该指标不会自动开仓。

不保证盈利。

不提供确定性的市场预测。

不能替代分析、风险管理和交易纪律。

适用人群

适用于希望顺势交易、理解市场强度、识别潜在反转，并获得清晰动量判断的交易者。

可用于剥头皮交易、日内交易和波段交易。

风险提示

金融市场交易存在风险。请在真实交易前先在模拟账户中测试。本指标仅作为辅助工具，历史表现不代表未来结果。