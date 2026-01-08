tendenza,analisi di tendenza,segnali,allarmi,pannello di trading,cruscotto,contesto di mercato,scalping,intraday,day trading,swing trading,no repaint,senzarepaint,gestione del rischio,rischio rendimento, supporto resistenza,zone domanda offerta,pressione acquisto vendita,forex,cripto,multi timeframe









QuantumTrade Panel è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 progettato per fornire un contesto di mercato completo in tempo reale, riunendo trend, zone di equilibrio, pressione di acquisto e vendita, rischio accumulato e proiezioni di trading in un unico pannello visivo.



L’indicatore funziona esclusivamente come strumento di analisi e supporto decisionale e non esegue operazioni automatiche. Il suo obiettivo è aiutare il trader a comprendere il mercato in modo chiaro e oggettivo.



Il pannello mostra il trend principale basato sul comportamento delle candele in un timeframe interno. Calcola inoltre il livello Zero Gamma, un equilibrio di prezzo ponderato per il volume, insieme a zone di pressione positiva e negativa.



Delta Risk è una simulazione comportamentale che misura la pressione di acquisto e vendita utilizzando chiusura, range, volatilità (ATR) e volume tick. I picchi di delta e il rischio accumulato vengono mantenuti anche cambiando timeframe.



QuantumTrade Panel fornisce anche proiezioni di trading come ingresso, stop loss, take profit e rapporto rischio/rendimento (R:R), disegnate direttamente sul grafico.



Compatibile con Forex, indici, materie prime e criptovalute, con regolazioni automatiche, supporto multilingua e aggiornamenti automatici.



Questo indicatore non deve essere usato da solo, ma combinato con price action, struttura di mercato, supporti e resistenze e gestione del rischio.



QuantumTrade Panel è ideale per trader discrezionali, scalper e day trader.