QuantumTrade Panel

QuantumTrade Panel è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 progettato per fornire un contesto di mercato completo in tempo reale, riunendo trend, zone di equilibrio, pressione di acquisto e vendita, rischio accumulato e proiezioni di trading in un unico pannello visivo.

L’indicatore funziona esclusivamente come strumento di analisi e supporto decisionale e non esegue operazioni automatiche. Il suo obiettivo è aiutare il trader a comprendere il mercato in modo chiaro e oggettivo.

Il pannello mostra il trend principale basato sul comportamento delle candele in un timeframe interno. Calcola inoltre il livello Zero Gamma, un equilibrio di prezzo ponderato per il volume, insieme a zone di pressione positiva e negativa.

Delta Risk è una simulazione comportamentale che misura la pressione di acquisto e vendita utilizzando chiusura, range, volatilità (ATR) e volume tick. I picchi di delta e il rischio accumulato vengono mantenuti anche cambiando timeframe.

QuantumTrade Panel fornisce anche proiezioni di trading come ingresso, stop loss, take profit e rapporto rischio/rendimento (R:R), disegnate direttamente sul grafico.

Compatibile con Forex, indici, materie prime e criptovalute, con regolazioni automatiche, supporto multilingua e aggiornamenti automatici.

Questo indicatore non deve essere usato da solo, ma combinato con price action, struttura di mercato, supporti e resistenze e gestione del rischio.

QuantumTrade Panel è ideale per trader discrezionali, scalper e day trader.

