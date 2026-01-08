QuantumTrade Panel

trend,trend analizi,trend takibi,sinyaller,uyarılar,işlem paneli,gösterge paneli,piyasa bağlamı,scalping,gün içi işlem,intraday,swing trade,repainte yok,gecikmesiz,risk yönetimi,risk ödül, destek direnç,arz talep bölgeleri,alış satış baskısı,forex,kripto,çoklu zaman dilimi


QuantumTrade Panel, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, trend yönü, denge bölgeleri, alım-satım baskısı, birikmiş risk ve işlem projeksiyonlarını tek bir görsel panelde gerçek zamanlı olarak sunan gelişmiş bir göstergedir.

Gösterge yalnızca analiz ve karar destek aracı olarak çalışır ve otomatik işlem açmaz. Amacı, yatırımcının piyasa koşullarını net ve objektif şekilde anlamasına yardımcı olmaktır.

Panel, dahili bir zaman dilimindeki mum davranışına dayanarak ana trendi gösterir. Ayrıca hacim ağırlıklı fiyat dengesi olan Zero Gamma seviyesini ve pozitif/negatif baskı bölgelerini hesaplar.

Delta Risk, mum kapanışı, aralık, volatilite (ATR) ve tick hacmine dayalı olarak alım ve satım baskısını ölçen davranışsal bir simülasyondur. Delta zirveleri ve birikmiş risk, zaman dilimi değiştirildiğinde bile korunur.

QuantumTrade Panel, giriş, stop loss, take profit ve risk/ödül oranı (R:R) içeren işlem projeksiyonlarını grafikte doğrudan gösterir.

Forex, endeksler, emtialar ve kripto paralarla uyumludur; otomatik ayarlama, çoklu dil desteği ve otomatik güncellemeler sunar.

Bu gösterge tek başına kullanılmamalı; price action, piyasa yapısı, destek-direnç seviyeleri ve risk yönetimi ile birlikte kullanılmalıdır.

QuantumTrade Panel, taktiksel işlem yapan yatırımcılar, scalperlar ve gün içi traderlar için idealdir.

Yazarın diğer ürünleri
Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Yardımcı programlar
Islem paneli,Manuel ticaret,Emir yonetimi,Risk yonetimi,Trade Manager,Ticaret asistani,Stop Loss,Take Profit,Izleyen stop,Scalping JoOrderTrade Simple – MT5 için Akıllı Manuel Trading Paneli ÖNEMLİ: Aracın doğru şekilde çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında “Algo Trading” seçeneğinin ZORUNLU olarak etkinleştirilmesi gerekir. Bu seçenek etkinleştirilmezse panel çalışmaz. Önemli uyarı : panel çok büyük veya çok küçük görünüyorsa ve yazılar da aynı şekilde çok büyük veya çok küçükse ya
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
Göstergeler
trend,trend gostergesi,momentum,osilator,histogram,trend gucu,piyasa akisi,trend onayi,yukselis,dusus,teknik analiz   Trend Flow Oscillator Trend Flow Oscillator, piyasa akışı ve momentumunu analiz etmek için geliştirilmiş bir göstergedir. Trader’ların fiyat hareketinin yönünü ve gücünü net, sade ve hızlı bir görsel okuma ile anlamasına yardımcı olur. Özellikle akış değişimlerinin daha sık yaşandığı 5 dakikalık (M5) grafiklerde etkilidir. Ne yapar Alıcı ve satıcı akışındaki değişimi ve
FREE
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Yardımcı programlar
Islem paneli,Manuel ticaret,Emir yonetimi,Risk yonetimi,Trade Manager,Ticaret asistani,Stop Loss,Take Profit,Izleyen stop,Scalping JoOrderTrade Plus – MT5 için Gelişmiş Trading Paneli Son derece önemli iki uyarı Aracın doğru şekilde çalışabilmesi için MetaTrader 5 ayarlarında "Algo Trading" seçeneğinin ZORUNLU olarak etkinleştirilmesi gerekir. Bu etkinleştirme olmadan panel çalışmayacaktır . JoOrderTrade Plus paneli, belirli kullanıcı türleri için bazı butonlarda küçük hatalar gösterebilir; ör
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
Göstergeler
trend, pullback, trend göstergesi, volatilite, atr, hareketli ortalama, ema, momentum, osilatör, işlem akışı, delta, trend işlemleri, scalping   Ne yapar Hareketli ortalamaları kullanarak ana trendi belirler. Volatiliteye dayalı dinamik pullback bölgeleri çizer. Fiyatın yönsel akışını gösterir (alış veya satış baskısı). Daha hassas işlemler için piyasa bağlamını okumaya yardımcı olur. Bu göstergiyi pratikte şu şekilde kullanıyorum: Fiyat, kırmızı noktalı çizginin (satış bölgesi) altında
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt