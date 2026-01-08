trend,trend analizi,trend takibi,sinyaller,uyarılar,işlem paneli,gösterge paneli,piyasa bağlamı,scalping,gün içi işlem,intraday,swing trade,repainte yok,gecikmesiz,risk yönetimi,risk ödül, destek direnç,arz talep bölgeleri,alış satış baskısı,forex,kripto,çoklu zaman dilimi







QuantumTrade Panel, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, trend yönü, denge bölgeleri, alım-satım baskısı, birikmiş risk ve işlem projeksiyonlarını tek bir görsel panelde gerçek zamanlı olarak sunan gelişmiş bir göstergedir.



Gösterge yalnızca analiz ve karar destek aracı olarak çalışır ve otomatik işlem açmaz. Amacı, yatırımcının piyasa koşullarını net ve objektif şekilde anlamasına yardımcı olmaktır.



Panel, dahili bir zaman dilimindeki mum davranışına dayanarak ana trendi gösterir. Ayrıca hacim ağırlıklı fiyat dengesi olan Zero Gamma seviyesini ve pozitif/negatif baskı bölgelerini hesaplar.



Delta Risk, mum kapanışı, aralık, volatilite (ATR) ve tick hacmine dayalı olarak alım ve satım baskısını ölçen davranışsal bir simülasyondur. Delta zirveleri ve birikmiş risk, zaman dilimi değiştirildiğinde bile korunur.



QuantumTrade Panel, giriş, stop loss, take profit ve risk/ödül oranı (R:R) içeren işlem projeksiyonlarını grafikte doğrudan gösterir.



Forex, endeksler, emtialar ve kripto paralarla uyumludur; otomatik ayarlama, çoklu dil desteği ve otomatik güncellemeler sunar.



Bu gösterge tek başına kullanılmamalı; price action, piyasa yapısı, destek-direnç seviyeleri ve risk yönetimi ile birlikte kullanılmalıdır.



QuantumTrade Panel, taktiksel işlem yapan yatırımcılar, scalperlar ve gün içi traderlar için idealdir.