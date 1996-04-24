ONNYX INDICATOR 版本 1.14

这是一款用于 MetaTrader 5 的供需区域分析指标。已确认的历史信号采用收盘K线逻辑，避免确认后的箭头因盘中波动而消失。指标根据确认的摆动高低点建立区域，使用 ATR 调整区域宽度，并以百分比显示区域质量。

主要功能

- 供需区域及区域内百分比评分。

- 收盘K线确认后的放大 BUY/SELL 箭头。

- 可选 EMA 趋势过滤和K线拒绝确认。

- 趋势、价格水平和市场环境面板。

- 最多显示 5 条相关经济新闻；公布前显示 Forecast 和 Previous，公布后显示 Actual。

- 新闻每 60 秒刷新，并支持策略测试器中的日历缓存。

- 弹窗、推送和邮件提醒。

- iCustom 集成：缓冲区 0 为 BUY 价格，缓冲区 1 为 SELL 价格。

使用方法

将指标加载到图表，等待历史数据完成加载，查看趋势和有效区域，然后结合自己的交易计划使用收盘K线信号。XAUUSD H1 适合更清晰的结构，M15 可获得更频繁的机会。

重要提示

本产品是分析指标，不是自动交易 EA，不会自动开仓、修改或平仓，也不保证盈利。请先在自己的经纪商数据上测试。