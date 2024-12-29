DYJ BoS

DYJ BoS指标自动识别和标记市场结构转变的基本要素，包括：

结构突破（BoS）：当价格出现重大波动，突破之前的结构点时检测到。

它标记了可能的上升趋势线和下降趋势线（UP&DN,也是就不断创新高和创新低），一旦价格突破这些线，标记红色（BEAR）和绿色（BULL）箭头

BoS通常发生在价格决定性地穿过之前价格行动所建立的摆动低点或摆动高点时。当价格高于波动高点或低于波动低点时，它们只是打破了之前形成的市场结构，因此被称为“打破”结构。这通常表明市场情绪和趋势方向的变化，表明现有趋势的延续或新趋势的开始。

通常，为了提高关闭准确性，建议不设置止损和止盈，结束位置一般在相同方向的下一个突破点位置 关闭，或者是在反方向的突破点关闭

当您获得某个品种 足够交易的经验时，你可以使用SL=7*TP的比率，

对于外汇符号，设置TP=500（5美元/最低交易量），SL=3500（35美元 /最低交易量）；单位点数POINTS。

对于Volatility 75 Index指数符号，设定TP=500000（5美元 /最低交易量），SL=3500000（35美元 /最低交易量）；单位点数POINTS

当某个UP和DN价格线被突破，下一个UP和DN线出现的时间也可以作为最后关仓机会。

DYJ BoS适用于任意图表周期的任意品种。

并且这些BUY与SELL信号被发送出去，您请下载实用工具跟单软件DYJ follow Me 或者更好的具有博弈策略的

DYJ GameDevice跟单软件能接收这些信号，并实现自动开仓和关仓,并能使用博弈策略功能，使得亏损订单变为获利。

或者下载带BoS指标的DYJ BoS EA

您也能使用DYJ Mathematical model trader指标交易分析模型，显示指标真实交易开仓和关仓以及计算总体利润和最大浮动亏损！


参数

InpUseLanguage =  English -- 选择语言

InpScanBoSBars = 20 --  BoS Bars 

