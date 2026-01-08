QuantumTrade Panel

QuantumTrade Panel ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der einen vollständigen Marktüberblick in Echtzeit bietet und Trendrichtung, Gleichgewichtszonen, Kauf- und Verkaufsdruck, akkumuliertes Risiko und Trade-Projektionen in einem visuellen Panel zusammenführt.

Der Indikator dient ausschließlich der Analyse und Entscheidungsunterstützung und führt keine automatischen Trades aus. Ziel ist es, dem Trader ein klares und objektives Marktverständnis zu vermitteln.

Das Panel zeigt den Haupttrend basierend auf dem Kerzenverhalten in einem internen Zeitrahmen. Zusätzlich wird das Zero-Gamma-Niveau berechnet, ein volumen-gewichteter Preisausgleich, sowie positive und negative Druckzonen.

Delta Risk ist eine Verhaltenssimulation, die Kauf- und Verkaufsdruck anhand von Kerzenschluss, Spanne, Volatilität (ATR) und Tick-Volumen misst. Delta-Peaks und akkumuliertes Risiko werden gespeichert, auch bei Zeitrahmenwechseln.

QuantumTrade Panel liefert Trade-Projektionen wie Einstieg, Stop-Loss, Take-Profit und Risiko-Ertrags-Verhältnis (R:R), die direkt im Chart dargestellt werden.

Kompatibel mit Forex, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen, mit automatischer Anpassung, Mehrsprachigkeit und automatischen Updates.

Der Indikator sollte nicht isoliert verwendet werden, sondern in Kombination mit Price Action, Marktstruktur, Unterstützungen und Widerständen sowie Risikomanagement.

QuantumTrade Panel ist ideal für diskretionäre Trader, Scalper und Daytrader.

