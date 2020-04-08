Matrix Currency

Matrix Currency - 多时间框架分析工具

Matrix Currency是一款高级货币强度分析指标，为外汇市场的货币强度监控和策略决策提供高效支持。

主要特点

  • 多时间框架分析： 同时监控多个时间框架（从M1到MN1），实时更新，并以直观的矩阵形式展示结果。

  • 智能警报系统： 支持可配置的通知，包括弹窗、邮件及移动设备提醒。

  • 交互式界面： 可定制的面板，提供多种动态可视化选项与货币排名功能。

策略功能

  1. 多时间框架背离分析策略 基于不同时间框架货币强度和加速指标的分析（例如M15、H1和H4）。

  2. 极限强度策略 聚焦货币排名，识别最强或最弱货币，并与更高级别时间框架进行确认。

优势

  • 减少主观分析，提供清晰的趋势判断。

  • 高效支持决策，结合可视化与警报功能。

  • 便于实施完整的交易策略。

推荐事项

  • 在真实账户交易前，请先使用模拟账户测试策略。

  • 采用适合您的风险管理策略进行操作。

  • 与其他指标结合使用以优化结果。

技术支持

  • 提供定期更新与完整的技术文档。

  • 技术支持通过MQL5评论区直接提供。

附加信息

  • 所有设置与描述均为英文。

  • 指标以编译文件形式（.EX4或.EX5）提供，并与激活时使用的设备绑定。


