Matrix Currency
- 指标
- Augusto Martins Lopes
- 版本: 1.5
Matrix Currency - 多时间框架分析工具
Matrix Currency是一款高级货币强度分析指标，为外汇市场的货币强度监控和策略决策提供高效支持。
主要特点
-
多时间框架分析： 同时监控多个时间框架（从M1到MN1），实时更新，并以直观的矩阵形式展示结果。
-
智能警报系统： 支持可配置的通知，包括弹窗、邮件及移动设备提醒。
-
交互式界面： 可定制的面板，提供多种动态可视化选项与货币排名功能。
策略功能
-
多时间框架背离分析策略 基于不同时间框架货币强度和加速指标的分析（例如M15、H1和H4）。
-
极限强度策略 聚焦货币排名，识别最强或最弱货币，并与更高级别时间框架进行确认。
优势
-
减少主观分析，提供清晰的趋势判断。
-
高效支持决策，结合可视化与警报功能。
-
便于实施完整的交易策略。
推荐事项
-
在真实账户交易前，请先使用模拟账户测试策略。
-
采用适合您的风险管理策略进行操作。
-
与其他指标结合使用以优化结果。
技术支持
-
提供定期更新与完整的技术文档。
-
技术支持通过MQL5评论区直接提供。
附加信息
-
所有设置与描述均为英文。
-
指标以编译文件形式（.EX4或.EX5）提供，并与激活时使用的设备绑定。