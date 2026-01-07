Trend Flow Oscillator
- 指标
- Joas Da Silva Veiga
- 版本: 1.0
- 激活: 20
趋势,趋势指标,动量,振荡器,直方图,趋势强度,市场流动,趋势确认,看涨,看跌,技术分析
📊 Trend Flow Oscillator
Trend Flow Oscillator 是一款市场流动性与动量指标，旨在帮助交易者以清晰、简洁和直观的方式识别价格走势的强度和方向。
在 5 分钟图表（M5） 上效果尤为突出，因为流动变化更加频繁。
✅ 功能
- 识别买卖力量的变化与延续
- 显示价格动能的加速与减速
- 帮助确认顺势入场
- 以独立直方图形式显示市场流动
- 作为方向性动量振荡器使用
👤 适合人群
- 主观交易者
- 剥头皮和日内交易者（尤其是 M5）
- 寻求流动确认而非自动信号的交易者
- 趋势与回调交易者
- 喜欢简洁、直观指标的用户
⚙️ 使用方法
- 建议在 M5 图表上使用
- 观察直方图：
- 蓝色柱（Flow Up）→ 买盘增强
- 红色柱（Flow Down）→ 卖盘增强
-
- 柱体越大，动能越强
- 用于：
- 确认趋势方向的入场
- 避免逆势交易
- 验证突破和趋势延续
-
- 可结合：
- 价格行为
- 支撑与阻力
- 市场结构
-
📌 提示：不要单独使用。本指标用于确认，而非独立信号。
❌ 不具备的功能
- ❌ 不是交易机器人
- ❌ 不自动开仓或平仓
- ❌ 不预测市场
- ❌ 不替代风险管理
- ❌ 不保证盈利
⚠️ 风险提示
金融市场交易具有高风险。
历史表现不代表未来结果。
请务必使用风险管理并先进行模拟测试。