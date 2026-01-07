Trend Flow Oscillator

📊 Trend Flow Oscillator


Trend Flow Oscillator 是一款市场流动性与动量指标，旨在帮助交易者以清晰、简洁和直观的方式识别价格走势的强度和方向。
 5 分钟图表（M5） 上效果尤为突出，因为流动变化更加频繁。

 功能
  • 识别买卖力量的变化与延续
  • 显示价格动能的加速与减速
  • 帮助确认顺势入场
  • 以独立直方图形式显示市场流动
  • 作为方向性动量振荡器使用
👤 适合人群
  • 主观交易者
  • 剥头皮和日内交易者（尤其是 M5）
  • 寻求流动确认而非自动信号的交易者
  • 趋势与回调交易者
  • 喜欢简洁、直观指标的用户
⚙️ 使用方法
  • 建议在 M5 图表上使用
  • 观察直方图：
    • 蓝色柱（Flow Up）→ 买盘增强
    • 红色柱（Flow Down）→ 卖盘增强
  • 柱体越大，动能越强
  • 用于：
    • 确认趋势方向的入场
    • 避免逆势交易
    • 验证突破和趋势延续
  • 可结合：
    • 价格行为
    • 支撑与阻力
    • 市场结构
📌 提示：不要单独使用。本指标用于确认，而非独立信号。

 不具备的功能
  • ❌ 不是交易机器人
  • ❌ 不自动开仓或平仓
  • ❌ 不预测市场
  • ❌ 不替代风险管理
  • ❌ 不保证盈利
⚠️ 风险提示

金融市场交易具有高风险。
历史表现不代表未来结果。
请务必使用风险管理并先进行模拟测试。
