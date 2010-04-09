Quantum Pulse Force
- 指标
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Joas Da Silva Veiga你好，我来自巴西。我独立开发自己的 MT5 工具和指标，基于我的需求以及日内交易的学习与研究。我是 MQL5 的新用户，在这里分享我自己使用并开发的工具和指标，有免费的，也有付费的。如果你能通过购买我的付费工具或指标来支持我继续这项工作，我会非常感激，并且能够在这里发布更多免费的工具。感谢你的关注。
- 版本: 1.7
- 更新: 27 六月 2026
- 激活: 20
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Quantum Pulse Force 是一款用于 MetaTrader 5 的技术指标，旨在分析价格运动的加速度，识别趋势与横盘阶段，并基于多重定量过滤器突出关键市场位置。
与传统仅显示方向的指标不同，其核心在于衡量行情的强度及其变化过程，从而在价格走势尚未明显表现之前提供更精确的市场行为判断。
流动百分比（Flow Percentage）
该指标的核心是计算两条移动平均线之间差值的百分比变化。
该计算反映两条均线之间距离的扩大或缩小，从而表示行情的加速或减速。
解释：
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正值表示向上加速
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负值表示向下加速
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接近零的数值表示动能减弱或市场进入横盘
这种方式可以在价格尚未明显变化前提前发现趋势变化。
K线颜色
指标会根据当前市场状态自动改变K线颜色。
颜色含义如下：
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深蓝：强势上涨
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深红：强势下跌
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浅蓝：弱势上涨
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浅红：弱势下跌
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绿色：可能向上反转
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橙色：可能向下反转
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深绿色：可能出现买入资金流向反转。
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粉色：可能出现卖出资金流向反转。
颜色由流动百分比、行情强度及统计环境共同决定。
Z-Score系统与区间识别
指标使用 Z-Score 来识别市场是否处于整理阶段。
Z-Score 用于衡量价格相对于均值的标准差距离。
工作逻辑：
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当价格在一段时间内接近均值时，市场被判定为横盘
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在此期间，指标会在图表上标出该区间
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K线表现为中性状态，表示趋势概率较低
同时会绘制区间的上下边界。
当价格强势突破区间时，将识别为突破信号。
收敛信号
当多个条件同时满足时，指标会生成买入或卖出信号。
主要条件：
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流动方向（正或负）
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最小强度要求
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Z-Score 确认
信号以箭头形式显示在图表上，旨在减少弱信号和虚假信号。
在横盘阶段可选择过滤这些信号。
市场强度（Strength Score）
指标会实时计算当前行情的强度评分。
该评分基于：
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流动百分比强度
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动量变化
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市场环境（区间或突破）
强度范围为 0 到 100，并可作为一条线显示在图表上。
解释：
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高值表示强劲且持续的行情
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低值表示市场疲弱或不确定
反转识别
指标包含一套用于识别潜在趋势反转的系统。
当满足以下条件时识别反转：
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行情方向发生变化
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达到最小强度要求
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满足额外过滤条件
额外过滤条件可能包括：
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反向K线的最小数量
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成交量确认
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均线之间的最小差距
当检测到反转时，K线会被赋予特殊颜色，并可能触发提醒。
Quantum Trend
Quantum Trend 基于K线实体分析近期市场行为。
通过计算最近若干K线的累计变化，将趋势分类为：
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强势上涨
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上涨
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中性
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下跌
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强势下跌
该模块作为辅助过滤器用于确认主趋势方向。
Delta Risk
Delta Risk 用于衡量买卖双方的力量平衡。
其计算基于：
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收盘价在K线中的位置
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波动幅度
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Tick 成交量
解释：
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正值表示买方占优
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负值表示卖方占优
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接近零表示市场平衡
同时也可用于识别动能减弱或市场主导权的转移。
提醒系统
指标内置多种可配置提醒类型。
主要监测事件：
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区间突破
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强信号
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反转
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方向变化
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背离
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Z-Score 极值
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收敛信号
每种提醒均带有频率控制，以避免重复触发。
信息面板
图表上的信息面板提供市场的实时概览。
显示内容包括：
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流动百分比
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市场强度
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主导方向
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Delta Risk 数值
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Z-Score 状态
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背离提示
该面板可以在无需多个指标的情况下快速读取市场状态。
参数设置
指标具有高度可定制性，并按逻辑分组。
主要分组包括：
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语言
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分析过滤器
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Z-Score 系统
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收敛信号
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显示设置
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文本大小
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Quantum 系统
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K线颜色
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提醒设置
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反转参数
可根据不同交易风格进行调整。
实际应用
该指标可用于：
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更精准地识别趋势
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避免在横盘市场中交易
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通过多重过滤确认入场
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在反转前识别动能减弱
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实时监控市场行为
适用于多种资产，在短期和中期走势中表现较好。
重要说明
该指标为技术分析工具。
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不会自动执行交易
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不保证盈利
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应结合风险管理使用
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建议在真实交易前进行模拟测试
风险提示
金融市场交易存在资本损失风险。Quantum Pulse Force 不保证盈利，仅作为辅助决策工具使用。用户需对自身交易决策负责。