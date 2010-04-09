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Quantum Pulse Force 是一款用于 MetaTrader 5 的技术指标，旨在分析价格运动的加速度，识别趋势与横盘阶段，并基于多重定量过滤器突出关键市场位置。

与传统仅显示方向的指标不同，其核心在于衡量行情的强度及其变化过程，从而在价格走势尚未明显表现之前提供更精确的市场行为判断。

流动百分比（Flow Percentage）

该指标的核心是计算两条移动平均线之间差值的百分比变化。

该计算反映两条均线之间距离的扩大或缩小，从而表示行情的加速或减速。

解释：

正值表示向上加速

负值表示向下加速

接近零的数值表示动能减弱或市场进入横盘

这种方式可以在价格尚未明显变化前提前发现趋势变化。

K线颜色

指标会根据当前市场状态自动改变K线颜色。

颜色含义如下：

深蓝：强势上涨

深红：强势下跌

浅蓝：弱势上涨

浅红：弱势下跌

绿色：可能向上反转

橙色：可能向下反转

深绿色：可能出现买入资金流向反转。

粉色：可能出现卖出资金流向反转。





颜色由流动百分比、行情强度及统计环境共同决定。

Z-Score系统与区间识别

指标使用 Z-Score 来识别市场是否处于整理阶段。

Z-Score 用于衡量价格相对于均值的标准差距离。

工作逻辑：

当价格在一段时间内接近均值时，市场被判定为横盘

在此期间，指标会在图表上标出该区间

K线表现为中性状态，表示趋势概率较低

同时会绘制区间的上下边界。

当价格强势突破区间时，将识别为突破信号。

收敛信号

当多个条件同时满足时，指标会生成买入或卖出信号。

主要条件：

流动方向（正或负）

最小强度要求

Z-Score 确认

信号以箭头形式显示在图表上，旨在减少弱信号和虚假信号。

在横盘阶段可选择过滤这些信号。

市场强度（Strength Score）

指标会实时计算当前行情的强度评分。

该评分基于：

流动百分比强度

动量变化

市场环境（区间或突破）

强度范围为 0 到 100，并可作为一条线显示在图表上。

解释：

高值表示强劲且持续的行情

低值表示市场疲弱或不确定

反转识别

指标包含一套用于识别潜在趋势反转的系统。

当满足以下条件时识别反转：

行情方向发生变化

达到最小强度要求

满足额外过滤条件

额外过滤条件可能包括：

反向K线的最小数量

成交量确认

均线之间的最小差距

当检测到反转时，K线会被赋予特殊颜色，并可能触发提醒。

Quantum Trend

Quantum Trend 基于K线实体分析近期市场行为。

通过计算最近若干K线的累计变化，将趋势分类为：

强势上涨

上涨

中性

下跌

强势下跌

该模块作为辅助过滤器用于确认主趋势方向。

Delta Risk

Delta Risk 用于衡量买卖双方的力量平衡。

其计算基于：

收盘价在K线中的位置

波动幅度

Tick 成交量

解释：

正值表示买方占优

负值表示卖方占优

接近零表示市场平衡

同时也可用于识别动能减弱或市场主导权的转移。

提醒系统

指标内置多种可配置提醒类型。

主要监测事件：

区间突破

强信号

反转

方向变化

背离

Z-Score 极值

收敛信号

每种提醒均带有频率控制，以避免重复触发。

信息面板

图表上的信息面板提供市场的实时概览。

显示内容包括：

流动百分比

市场强度

主导方向

Delta Risk 数值

Z-Score 状态

背离提示

该面板可以在无需多个指标的情况下快速读取市场状态。

参数设置

指标具有高度可定制性，并按逻辑分组。

主要分组包括：

语言

分析过滤器

Z-Score 系统

收敛信号

显示设置

文本大小

Quantum 系统

K线颜色

提醒设置

反转参数

可根据不同交易风格进行调整。

实际应用

该指标可用于：

更精准地识别趋势

避免在横盘市场中交易

通过多重过滤确认入场

在反转前识别动能减弱

实时监控市场行为

适用于多种资产，在短期和中期走势中表现较好。

重要说明

该指标为技术分析工具。

不会自动执行交易

不保证盈利

应结合风险管理使用

建议在真实交易前进行模拟测试

风险提示

金融市场交易存在资本损失风险。Quantum Pulse Force 不保证盈利，仅作为辅助决策工具使用。用户需对自身交易决策负责。