Quantum Pulse Force

  • 指标
  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    你好，我来自巴西。我独立开发自己的 MT5 工具和指标，基于我的需求以及日内交易的学习与研究。我是 MQL5 的新用户，在这里分享我自己使用并开发的工具和指标，有免费的，也有付费的。如果你能通过购买我的付费工具或指标来支持我继续这项工作，我会非常感激，并且能够在这里发布更多免费的工具。感谢你的关注。
    11 产品
  • 版本: 1.7
  • 更新: 27 六月 2026
  • 激活: 20

趋势指标, 市场动量, 价格行为, 外汇指标, 买卖信号, 趋势反转, 波动率指标, 技术分析, MT5指标, 剥头皮交易, 市场强度, 交易信号, 算法交易, 价格通道, 统计分析


Quantum Pulse Force 是一款用于 MetaTrader 5 的技术指标，旨在分析价格运动的加速度，识别趋势与横盘阶段，并基于多重定量过滤器突出关键市场位置。

与传统仅显示方向的指标不同，其核心在于衡量行情的强度及其变化过程，从而在价格走势尚未明显表现之前提供更精确的市场行为判断。

流动百分比（Flow Percentage）

该指标的核心是计算两条移动平均线之间差值的百分比变化。

该计算反映两条均线之间距离的扩大或缩小，从而表示行情的加速或减速。

解释：

  • 正值表示向上加速

  • 负值表示向下加速

  • 接近零的数值表示动能减弱或市场进入横盘

这种方式可以在价格尚未明显变化前提前发现趋势变化。

K线颜色

指标会根据当前市场状态自动改变K线颜色。

颜色含义如下：

  • 深蓝：强势上涨

  • 深红：强势下跌

  • 浅蓝：弱势上涨

  • 浅红：弱势下跌

  • 绿色：可能向上反转

  • 橙色：可能向下反转

  • 深绿色：可能出现买入资金流向反转。

  • 粉色：可能出现卖出资金流向反转。


颜色由流动百分比、行情强度及统计环境共同决定。

Z-Score系统与区间识别

指标使用 Z-Score 来识别市场是否处于整理阶段。

Z-Score 用于衡量价格相对于均值的标准差距离。

工作逻辑：

  • 当价格在一段时间内接近均值时，市场被判定为横盘

  • 在此期间，指标会在图表上标出该区间

  • K线表现为中性状态，表示趋势概率较低

同时会绘制区间的上下边界。

当价格强势突破区间时，将识别为突破信号。

收敛信号

当多个条件同时满足时，指标会生成买入或卖出信号。

主要条件：

  • 流动方向（正或负）

  • 最小强度要求

  • Z-Score 确认

信号以箭头形式显示在图表上，旨在减少弱信号和虚假信号。

在横盘阶段可选择过滤这些信号。

市场强度（Strength Score）

指标会实时计算当前行情的强度评分。

该评分基于：

  • 流动百分比强度

  • 动量变化

  • 市场环境（区间或突破）

强度范围为 0 到 100，并可作为一条线显示在图表上。

解释：

  • 高值表示强劲且持续的行情

  • 低值表示市场疲弱或不确定

反转识别

指标包含一套用于识别潜在趋势反转的系统。

当满足以下条件时识别反转：

  • 行情方向发生变化

  • 达到最小强度要求

  • 满足额外过滤条件

额外过滤条件可能包括：

  • 反向K线的最小数量

  • 成交量确认

  • 均线之间的最小差距

当检测到反转时，K线会被赋予特殊颜色，并可能触发提醒。

Quantum Trend

Quantum Trend 基于K线实体分析近期市场行为。

通过计算最近若干K线的累计变化，将趋势分类为：

  • 强势上涨

  • 上涨

  • 中性

  • 下跌

  • 强势下跌

该模块作为辅助过滤器用于确认主趋势方向。

Delta Risk

Delta Risk 用于衡量买卖双方的力量平衡。

其计算基于：

  • 收盘价在K线中的位置

  • 波动幅度

  • Tick 成交量

解释：

  • 正值表示买方占优

  • 负值表示卖方占优

  • 接近零表示市场平衡

同时也可用于识别动能减弱或市场主导权的转移。

提醒系统

指标内置多种可配置提醒类型。

主要监测事件：

  • 区间突破

  • 强信号

  • 反转

  • 方向变化

  • 背离

  • Z-Score 极值

  • 收敛信号

每种提醒均带有频率控制，以避免重复触发。

信息面板

图表上的信息面板提供市场的实时概览。

显示内容包括：

  • 流动百分比

  • 市场强度

  • 主导方向

  • Delta Risk 数值

  • Z-Score 状态

  • 背离提示

该面板可以在无需多个指标的情况下快速读取市场状态。

参数设置

指标具有高度可定制性，并按逻辑分组。

主要分组包括：

  • 语言

  • 分析过滤器

  • Z-Score 系统

  • 收敛信号

  • 显示设置

  • 文本大小

  • Quantum 系统

  • K线颜色

  • 提醒设置

  • 反转参数

可根据不同交易风格进行调整。

实际应用

该指标可用于：

  • 更精准地识别趋势

  • 避免在横盘市场中交易

  • 通过多重过滤确认入场

  • 在反转前识别动能减弱

  • 实时监控市场行为

适用于多种资产，在短期和中期走势中表现较好。

重要说明

该指标为技术分析工具。

  • 不会自动执行交易

  • 不保证盈利

  • 应结合风险管理使用

  • 建议在真实交易前进行模拟测试

风险提示

金融市场交易存在资本损失风险。Quantum Pulse Force 不保证盈利，仅作为辅助决策工具使用。用户需对自身交易决策负责。

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4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
作者的更多信息
QuantumTrade Panel
Joas Da Silva Veiga
5 (2)
指标
趋势,趋势分析,趋势跟随,交易信号,警报,交易面板,可视化面板,市场环境,剥头皮,日内交易,短线交易,波段交易,不重绘,无延迟,风险管理,风险回报,支撑阻力,供需区域,买卖压力,外汇,加密货币,多时间框架 该面板是一种高级市场分析工具，可将价格和成交量数据转化为清晰的趋势信号、买卖压力以及客观的交易预测——所有信息都集中显示在图表中的一个面板上。 它结合了市场行为的动态分析、风险管理以及自动交易投影，实时展示诸如 Gamma Zero、成交量、趋势、Delta Risk 和累计风险等指标。 此外，该指标具备智能数据持久化功能，会自动保存关键数据，例如买卖峰值和累计风险，即使在切换时间周期或重启终端后也能保持数据连续性。 通过可配置的提醒（声音、推送和电子邮件）以及对不同资产类型的自动适配，该面板为交易决策提供了统一且实用的视图。 为什么使用？ 该面板可以帮助您快速判断市场当前由谁主导（买方或卖方），无需手动计算即可确定入场、止损和目标位置，同时通过简洁有序的界面减少图表噪音。 它还可以自动分析趋势和市场压力，在终端重启后依然保持数据连续性，并将所有关键信息集中在一个位置。 面板显示
FREE
Trading Panel Prime
Joas Da Silva Veiga
实用工具
交易面板,手动交易,订单管理,风险管理,交易管理器,交易助手,一键交易,止损,止盈,移动止损 重要说明 为了使 JoPanel Prime 正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用“Algo Trading（算法交易）”选项。否则，交易面板将无法正常工作。 JoPanel Prime 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业手动交易面板，可帮助交易者快速执行订单并高效管理持仓。它使用现代化的图表交易面板取代 MT5 的默认交易界面，让交易操作更加便捷。 主要功能 • 一键执行市价买入（Buy）和卖出（Sell）订单。 • 支持挂单预览（Shift 创建买入挂单，Alt 创建卖出挂单）。 • 热键（Hotkeys）：X（全部平仓）、I（反向持仓）、M（最小化面板）。 • 独立设置 Take Profit（止盈）和 Stop Loss（止损）。 • 支持 OCO（One-Cancels-Other，一单成交另一单自动取消）挂单。 • 实时统计：浮动盈亏、当日盈亏和手续费。 • 通过输入框或预设按钮调整手数（Lot Size）。 • 支持英语和葡萄牙语界面。 •
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Smart Top Bottom Finder
Joas Da Silva Veiga
指标
top finder, bottom finder, market structure, price action, trend reversal, trend continuation, support resistance, swing high, swing low, frequency analysis, price projection, breakout detection, pullback trading, swing trading, market turning points EXPERIMENTAL VERSION – UNDER ACTIVE DEVELOPMENT Smart Top Bottom Finder is a market structure and frequency analysis indicator designed to identify potential tops and bottoms based on recurring price movement patterns. The indicator does not rely
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Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势,趋势指标,动量,振荡器,直方图,趋势强度,市场流动,趋势确认,看涨,看跌,技术分析 Trend Flow Oscillator 是一个市场流动性与动量指标，旨在帮助交易者清晰、简洁、快速地识别价格走势的强度和方向。 在 M5 时间周期中效果尤为显著，因为该周期中市场流动变化更加频繁。 功能 识别买卖力量的变化与延续 显示价格运动的加速与减速 帮助确认顺势入场 以独立柱状图形式展示市场流动 作为方向性动量振荡指标使用 适用人群 主观交易者 短线和日内交易者（特别是 M5） 寻求流动性确认而非自动信号的交易者 趋势及回调交易者 喜欢简洁直观指标的用户 使用方法 推荐使用时间周期：M5 柱状图解读： 正值柱表示买方力量增强 负值柱表示卖方力量增强 柱体越大，动量越强 该指标可用于： 确认顺势交易入场 避免逆势交易 验证突破及趋势延续 建议结合以下方法使用： Price Action 支撑与阻力 市场结构 说明：该指标为确认工具，不应作为单一入场信号使用。 限制 不是交易机器人 不会自动开仓或平仓 不预测市场走势 不替代风险管理 不保证盈利 风险提示 金融市场交易具有高风险。 历史表
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Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
实用工具
委托单, 交易面板, 风险管理, 手动交易, 跟踪止损, 订单管理, 快速执行 — JoOrderTrade Pro — MetaTrader 5 执行面板 JoOrderTrade Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的完整图形化面板，用于手动订单执行和高级风险管理。它以简洁、响应迅速且性能优化的界面取代平台原生交易窗口，为交易操作提供更高的精确度和控制力。 本产品不是自动交易机器人。所有进场和出场决策仍由交易者自行决定。该面板仅自动执行交易操作和持仓保护管理。 该面板支持 Netting 和 Hedge 账户，提供可配置界面、可自定义热键以及高级交易管理工具。 主要功能 快速订单执行 一键执行市价买入和市价卖出订单。 直接在图表上放置挂单。 使用 Shift 预览买入挂单，使用 AltGr（Alt）预览卖出挂单。 根据当前价格位置自动选择挂单类型。 专用 Buy BID 和 Sell ASK 按钮。 批量取消挂单。 Pos 字段 Pos 字段用于定义在执行买入或卖出订单时同时开立多少个相同的仓位。 配置 默认值：1 允许范围：1 至 100 个仓位 使用 + 和 -
RSI Trend Color
Joas Da Silva Veiga
指标
RSI 彩色蜡烛 , 蜡烛颜色 指标 , 视图 指标 , RSI 颜色 功能介绍 RSI Trend Color 是一款智能可视化指标，可将 RSI 数值直接转换为K线颜色显示： 蓝色 ：RSI 超卖 橙色 ：RSI 超买 白色 ：RSI 中性 附加功能： RSI 关键水平声音和视觉提醒 回调信号提醒 简单可自定义参数设置 适合人群 偏好视觉分析的交易者 RSI 初学者 专业交易者 MetaTrader 5 用户 使用方法 在 MetaTrader 5 中安装指标 自动显示在图表中 自定义设置： RSI 周期（默认：4） 启用或关闭提醒 观察颜色变化： 蓝色K线：可能的买入机会 橙色K线：可能的卖出机会 专业建议：   与   RSI Zone Memory Reative   搭配使用可提高分析准确率。 不具备的功能 不自动交易 不保证盈利 不替代风险管理 仅适用于 MT5 不是交易机器人 风险提示 交易存在资金亏损风险。本指标仅作为辅助分析工具，不保证盈利。 建议： 先在模拟账户测试 使用合理的风险管理 不投入超过可承受损失的资金 持续学习交易知识 技术信息 平台：MetaTra
FREE
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
5 (1)
指标
趋势, 回调, 趋势指标, 波动率, atr, 移动平均线, ema, 动量, 振荡器, 订单流, 德尔塔, 趋势交易, 剥头皮, 日内交易 该指标用于趋势分析、回调识别以及对市场环境的客观判断。它结合了移动平均线和波动性来构建动态区域，从而更清晰地判断价格方向。 其主要目标是帮助交易者顺应市场主导趋势进行交易，减少低概率入场，并提升在剥头皮、日内交易和波段交易中的决策质量。 主要功能 基于移动平均线识别趋势方向 基于波动性的动态回调区域 判断市场买卖压力（多头或空头主导） 过滤顺应趋势方向的交易机会 简洁、清晰且易于理解的可视化结构 使用方法 当价格位于买入区域（绿色线）上方时，市场通常以多头为主。在这种情况下，应优先考虑做多，尤其是在价格回调接近买入区域时，将该区域作为入场参考。 当价格位于卖出区域（红色线）下方时，市场通常以空头为主。在这种情况下，应优先考虑做空，尤其是在价格回调接近卖出区域时，将该区域作为入场参考。 这些区域在趋势中充当回调位置。理想情况下，应等待价格接近区域并获得确认后再执行交易。 在强趋势市场中，价格可能不会精确回到区域，而是在接近区域时发生反应并继续原
TrendBands Momentum Ultra
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势 指标, 动量 指标, 市场 流量 指标, 动态 波段, MT5 指标, 剥头皮 交易, 日内 交易, 波段 交易, 百分比 距离, 无 重绘, 实时 警报, 多 时间 框架, 动量 直方图, EMA 趋势, 趋势 强度 TrendBands Momentum Ultra 是一款趋势与动量指标，旨在帮助交易者可视化市场方向、行情强度以及价格相对于趋势的距离。 该指标基于两条内部指数移动平均线计算。中间的核心线称为 Gamma Zero，代表趋势基准。正向与负向“成交量带”会根据价格动量动态扩展。Dist 参数用于显示当前价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，从而提供对市场强度的客观衡量。 功能 用于识别主要趋势、衡量行情强度，并标示可能的回调或延续区域。同时显示价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，并在趋势方向发生变化时可触发提示。 工作原理 该指标基于价格、Gamma Zero 与上下波动带之间的关系进行分析。 当价格位于 Gamma Zero 上方时，市场偏向多头；当价格位于其下方时，市场偏向空头。随着动量增强，波动带会扩张；当市场走弱时，波动带会收缩。
MasterForce Pattern Panel
Joas Da Silva Veiga
实用工具
mt5指标, 动量指标, 趋势指标, 剥头皮策略, 买卖信号, 技术分析, 振荡器, 支撑阻力, 价格行为, 突破交易, 外汇策略, 波段交易, 图表形态, 市场动量, 交易信号 什么是 MasterForce Pattern Panel MasterForce Pattern Panel 是一款用于 MetaTrader 5 的高级工具，它将原始市场数据转换为可执行的买卖模式信号。 该工具监控价格行为的四个关键维度： PFRE（Power Flow Real Estate）用于逐笔衡量买方与卖方的力量差异。正值表示买方占优，负值表示卖方占优。 Flow 表示市场走势的加速度，用于判断趋势是在增强还是在减弱。 RSI 用于识别超买与超卖状态，并对近期价格波动具有较高敏感性。 综合 Score 将核心数据整合为 -100 到 +100 的数值，用于概括当前市场状态。 该工具的核心优势在于识别重复模式。当某个指标达到关键水平时，会生成一个模式（例如 P+、F-），并记录随后价格的走势。随着时间推移，工具会积累统计数据，从而基于重复性与概率进行分析。 重要提示： 为了工具正常运行，必须启
Market Sentry
Joas Da Silva Veiga
指标
Market Analysis, Market Structure, Price Action, Trend Analysis, Bullish, Bearish, Range Market, Directional Bias, Market Dashboard, Trading Dashboard, Trend Detection, Market Scanner, Market Context, Breakout Analysis, Consolidation Analysis, Trend Filter, Technical Analysis, Real Time Analysis This indicator analyzes price behavior in real time and classifies market conditions into Bullish , Bearish , Range , and Neutral scenarios. Price is continuously evaluated relative to a dynamic referen
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