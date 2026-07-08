Trading Panel Prime

  • 实用工具
  • Joas Da Silva Veiga
    Joas Da Silva Veiga

    Joas Da Silva Veiga

    5 (5)
    你好，我来自巴西。我独立开发自己的 MT5 工具和指标，基于我的需求以及日内交易的学习与研究。我是 MQL5 的新用户，在这里分享我自己使用并开发的工具和指标，有免费的，也有付费的。如果你能通过购买我的付费工具或指标来支持我继续这项工作，我会非常感激，并且能够在这里发布更多免费的工具。感谢你的关注。
    11 产品
  • 版本: 1.0

交易面板,手动交易,订单管理,风险管理,交易管理器,交易助手,一键交易,止损,止盈,移动止损


重要说明


为了使 JoPanel Prime 正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用“Algo Trading（算法交易）”选项。否则，交易面板将无法正常工作。


JoPanel Prime 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业手动交易面板，可帮助交易者快速执行订单并高效管理持仓。它使用现代化的图表交易面板取代 MT5 的默认交易界面，让交易操作更加便捷。


主要功能


• 一键执行市价买入（Buy）和卖出（Sell）订单。

• 支持挂单预览（Shift 创建买入挂单，Alt 创建卖出挂单）。

• 热键（Hotkeys）：X（全部平仓）、I（反向持仓）、M（最小化面板）。

• 独立设置 Take Profit（止盈）和 Stop Loss（止损）。

• 支持 OCO（One-Cancels-Other，一单成交另一单自动取消）挂单。

• 实时统计：浮动盈亏、当日盈亏和手续费。

• 通过输入框或预设按钮调整手数（Lot Size）。

• 支持英语和葡萄牙语界面。

• 支持自动和手动缩放，并按交易品种保存面板设置。

• 按钮动画效果和每日交易数据自动备份。


适用对象


JoPanel Prime 适用于希望提高交易效率的手动交易者、需要简单直观界面的初学者、追求高速执行的剥头皮交易者（Scalpers）、经常使用挂单的波段交易者（Swing Traders），以及追求专业功能和简洁操作体验的交易者。


如果您厌倦了在 MT5 中频繁打开多个窗口，或者因为下单速度慢而错失交易机会，那么 JoPanel Prime 就是为您打造的工具。


使用方法


安装


• 在 MetaTrader 5 中打开：工具（Tools）→ 选项（Options）→ Expert Advisors。

• 勾选“Allow Algo Trading（允许算法交易）”。

• 点击“确定（OK）”保存设置。

• 将 JoPanel Prime 从“导航器（Navigator）”拖放到任意图表。

• 接受所需的权限。


市价交易


• Buy：按当前 Ask 价格开立买入仓位。

• Sell：按当前 Bid 价格开立卖出仓位。


挂单交易


• Shift + 鼠标单击图表：创建买入挂单。

• Alt + 鼠标单击图表：创建卖出挂单。

• 图表上会显示一条彩色预览线，可在确认前调整挂单价格。


交易管理


• Close：关闭所有持仓。

• Reverse：反转当前持仓方向。

• Cancel：取消所有挂单。

• Cancel + Close：取消所有挂单并关闭所有持仓。


止盈和止损


• 在 TP 和 SL 输入框中输入点数。

• 使用 T 和 S 按钮分别启用或禁用止盈和止损。

• 在设置中启用“Use OCO”以使用 One-Cancels-Other 功能。


实时统计


• Floating Profit/Loss：显示当前持仓浮动盈亏。

• Daily Profit/Loss：显示当天所有已平仓和未平仓交易的总盈亏。

• Commissions：显示累计手续费和隔夜利息（Swap）。

• Positions / Volume：显示当前持仓数量和总交易手数。


本工具不提供以下功能


• 它不是自动交易机器人，不会在未经用户操作的情况下自动开仓。

• 它不会进行技术分析，也不会生成交易信号，仅用于订单执行。

• 它不保证盈利，交易结果完全取决于交易者自身的策略。

• 未正确配置或未启用 Algo Trading 时无法运行。

• 它不能替代交易知识、经验或学习过程。

• 它不提供任何投资建议，所有交易决策均由交易者自行承担。


JoPanel Prime 是一款用于提升手动交易效率的订单执行工具，不会替用户做出任何交易决策。


风险提示


金融交易存在较高的资金损失风险。


• 您可能损失全部投资资金，请勿使用无法承受损失的资金进行交易。

• 历史业绩并不代表未来收益。

• 请始终做好风险管理。建议每笔交易都设置 Stop Loss，并将单笔交易风险控制在账户资金的 1% 至 2% 之间。

• 在真实账户使用前，请先在模拟账户（Demo Account）中充分测试并熟悉所有功能。

• 您需对所有交易承担全部责任。本面板仅执行您发出的交易指令，仓位管理和交易决策均由您自行负责。

• 如有需要，尤其是交易新手，建议咨询专业金融顾问。


重要说明


为了使 JoPanel Prime 正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用“Allow Algo Trading（允许算法交易）”。


开发者不对因使用本软件而产生的任何资金损失承担责任。金融交易具有高风险，需要交易者具备相关知识、经验以及良好的风险管理能力。

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5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
作者的更多信息
QuantumTrade Panel
Joas Da Silva Veiga
5 (2)
指标
趋势,趋势分析,趋势跟随,交易信号,警报,交易面板,可视化面板,市场环境,剥头皮,日内交易,短线交易,波段交易,不重绘,无延迟,风险管理,风险回报,支撑阻力,供需区域,买卖压力,外汇,加密货币,多时间框架 该面板是一种高级市场分析工具，可将价格和成交量数据转化为清晰的趋势信号、买卖压力以及客观的交易预测——所有信息都集中显示在图表中的一个面板上。 它结合了市场行为的动态分析、风险管理以及自动交易投影，实时展示诸如 Gamma Zero、成交量、趋势、Delta Risk 和累计风险等指标。 此外，该指标具备智能数据持久化功能，会自动保存关键数据，例如买卖峰值和累计风险，即使在切换时间周期或重启终端后也能保持数据连续性。 通过可配置的提醒（声音、推送和电子邮件）以及对不同资产类型的自动适配，该面板为交易决策提供了统一且实用的视图。 为什么使用？ 该面板可以帮助您快速判断市场当前由谁主导（买方或卖方），无需手动计算即可确定入场、止损和目标位置，同时通过简洁有序的界面减少图表噪音。 它还可以自动分析趋势和市场压力，在终端重启后依然保持数据连续性，并将所有关键信息集中在一个位置。 面板显示
FREE
Smart Top Bottom Finder
Joas Da Silva Veiga
指标
top finder, bottom finder, market structure, price action, trend reversal, trend continuation, support resistance, swing high, swing low, frequency analysis, price projection, breakout detection, pullback trading, swing trading, market turning points EXPERIMENTAL VERSION – UNDER ACTIVE DEVELOPMENT Smart Top Bottom Finder is a market structure and frequency analysis indicator designed to identify potential tops and bottoms based on recurring price movement patterns. The indicator does not rely
FREE
RSI Trend Color
Joas Da Silva Veiga
指标
RSI 彩色蜡烛 , 蜡烛颜色 指标 , 视图 指标 , RSI 颜色 功能介绍 RSI Trend Color 是一款智能可视化指标，可将 RSI 数值直接转换为K线颜色显示： 蓝色 ：RSI 超卖 橙色 ：RSI 超买 白色 ：RSI 中性 附加功能： RSI 关键水平声音和视觉提醒 回调信号提醒 简单可自定义参数设置 适合人群 偏好视觉分析的交易者 RSI 初学者 专业交易者 MetaTrader 5 用户 使用方法 在 MetaTrader 5 中安装指标 自动显示在图表中 自定义设置： RSI 周期（默认：4） 启用或关闭提醒 观察颜色变化： 蓝色K线：可能的买入机会 橙色K线：可能的卖出机会 专业建议：   与   RSI Zone Memory Reative   搭配使用可提高分析准确率。 不具备的功能 不自动交易 不保证盈利 不替代风险管理 仅适用于 MT5 不是交易机器人 风险提示 交易存在资金亏损风险。本指标仅作为辅助分析工具，不保证盈利。 建议： 先在模拟账户测试 使用合理的风险管理 不投入超过可承受损失的资金 持续学习交易知识 技术信息 平台：MetaTra
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Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势,趋势指标,动量,振荡器,直方图,趋势强度,市场流动,趋势确认,看涨,看跌,技术分析 Trend Flow Oscillator 是一个市场流动性与动量指标，旨在帮助交易者清晰、简洁、快速地识别价格走势的强度和方向。 在 M5 时间周期中效果尤为显著，因为该周期中市场流动变化更加频繁。 功能 识别买卖力量的变化与延续 显示价格运动的加速与减速 帮助确认顺势入场 以独立柱状图形式展示市场流动 作为方向性动量振荡指标使用 适用人群 主观交易者 短线和日内交易者（特别是 M5） 寻求流动性确认而非自动信号的交易者 趋势及回调交易者 喜欢简洁直观指标的用户 使用方法 推荐使用时间周期：M5 柱状图解读： 正值柱表示买方力量增强 负值柱表示卖方力量增强 柱体越大，动量越强 该指标可用于： 确认顺势交易入场 避免逆势交易 验证突破及趋势延续 建议结合以下方法使用： Price Action 支撑与阻力 市场结构 说明：该指标为确认工具，不应作为单一入场信号使用。 限制 不是交易机器人 不会自动开仓或平仓 不预测市场走势 不替代风险管理 不保证盈利 风险提示 金融市场交易具有高风险。 历史表
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Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
实用工具
委托单, 交易面板, 风险管理, 手动交易, 跟踪止损, 订单管理, 快速执行 — JoOrderTrade Pro — MetaTrader 5 执行面板 JoOrderTrade Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的完整图形化面板，用于手动订单执行和高级风险管理。它以简洁、响应迅速且性能优化的界面取代平台原生交易窗口，为交易操作提供更高的精确度和控制力。 本产品不是自动交易机器人。所有进场和出场决策仍由交易者自行决定。该面板仅自动执行交易操作和持仓保护管理。 该面板支持 Netting 和 Hedge 账户，提供可配置界面、可自定义热键以及高级交易管理工具。 主要功能 快速订单执行 一键执行市价买入和市价卖出订单。 直接在图表上放置挂单。 使用 Shift 预览买入挂单，使用 AltGr（Alt）预览卖出挂单。 根据当前价格位置自动选择挂单类型。 专用 Buy BID 和 Sell ASK 按钮。 批量取消挂单。 Pos 字段 Pos 字段用于定义在执行买入或卖出订单时同时开立多少个相同的仓位。 配置 默认值：1 允许范围：1 至 100 个仓位 使用 + 和 -
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
5 (1)
指标
趋势, 回调, 趋势指标, 波动率, atr, 移动平均线, ema, 动量, 振荡器, 订单流, 德尔塔, 趋势交易, 剥头皮, 日内交易 该指标用于趋势分析、回调识别以及对市场环境的客观判断。它结合了移动平均线和波动性来构建动态区域，从而更清晰地判断价格方向。 其主要目标是帮助交易者顺应市场主导趋势进行交易，减少低概率入场，并提升在剥头皮、日内交易和波段交易中的决策质量。 主要功能 基于移动平均线识别趋势方向 基于波动性的动态回调区域 判断市场买卖压力（多头或空头主导） 过滤顺应趋势方向的交易机会 简洁、清晰且易于理解的可视化结构 使用方法 当价格位于买入区域（绿色线）上方时，市场通常以多头为主。在这种情况下，应优先考虑做多，尤其是在价格回调接近买入区域时，将该区域作为入场参考。 当价格位于卖出区域（红色线）下方时，市场通常以空头为主。在这种情况下，应优先考虑做空，尤其是在价格回调接近卖出区域时，将该区域作为入场参考。 这些区域在趋势中充当回调位置。理想情况下，应等待价格接近区域并获得确认后再执行交易。 在强趋势市场中，价格可能不会精确回到区域，而是在接近区域时发生反应并继续原
TrendBands Momentum Ultra
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势 指标, 动量 指标, 市场 流量 指标, 动态 波段, MT5 指标, 剥头皮 交易, 日内 交易, 波段 交易, 百分比 距离, 无 重绘, 实时 警报, 多 时间 框架, 动量 直方图, EMA 趋势, 趋势 强度 TrendBands Momentum Ultra 是一款趋势与动量指标，旨在帮助交易者可视化市场方向、行情强度以及价格相对于趋势的距离。 该指标基于两条内部指数移动平均线计算。中间的核心线称为 Gamma Zero，代表趋势基准。正向与负向“成交量带”会根据价格动量动态扩展。Dist 参数用于显示当前价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，从而提供对市场强度的客观衡量。 功能 用于识别主要趋势、衡量行情强度，并标示可能的回调或延续区域。同时显示价格相对于 Gamma Zero 的百分比距离，并在趋势方向发生变化时可触发提示。 工作原理 该指标基于价格、Gamma Zero 与上下波动带之间的关系进行分析。 当价格位于 Gamma Zero 上方时，市场偏向多头；当价格位于其下方时，市场偏向空头。随着动量增强，波动带会扩张；当市场走弱时，波动带会收缩。
Quantum Pulse Force
Joas Da Silva Veiga
指标
趋势指标, 市场动量, 价格行为, 外汇指标, 买卖信号, 趋势反转, 波动率指标, 技术分析, MT5指标, 剥头皮交易, 市场强度, 交易信号, 算法交易, 价格通道, 统计分析 Quantum Pulse Force 是一款用于 MetaTrader 5 的技术指标，旨在分析价格运动的加速度，识别趋势与横盘阶段，并基于多重定量过滤器突出关键市场位置。 与传统仅显示方向的指标不同，其核心在于衡量行情的强度及其变化过程，从而在价格走势尚未明显表现之前提供更精确的市场行为判断。 流动百分比（Flow Percentage） 该指标的核心是计算两条移动平均线之间差值的百分比变化。 该计算反映两条均线之间距离的扩大或缩小，从而表示行情的加速或减速。 解释： 正值表示向上加速 负值表示向下加速 接近零的数值表示动能减弱或市场进入横盘 这种方式可以在价格尚未明显变化前提前发现趋势变化。 K线颜色 指标会根据当前市场状态自动改变K线颜色。 颜色含义如下： 深蓝：强势上涨 深红：强势下跌 浅蓝：弱势上涨 浅红：弱势下跌 绿色：可能向上反转 橙色：可能向下反转 深绿色：可能出现买入资金流向反转。
MasterForce Pattern Panel
Joas Da Silva Veiga
实用工具
mt5指标, 动量指标, 趋势指标, 剥头皮策略, 买卖信号, 技术分析, 振荡器, 支撑阻力, 价格行为, 突破交易, 外汇策略, 波段交易, 图表形态, 市场动量, 交易信号 什么是 MasterForce Pattern Panel MasterForce Pattern Panel 是一款用于 MetaTrader 5 的高级工具，它将原始市场数据转换为可执行的买卖模式信号。 该工具监控价格行为的四个关键维度： PFRE（Power Flow Real Estate）用于逐笔衡量买方与卖方的力量差异。正值表示买方占优，负值表示卖方占优。 Flow 表示市场走势的加速度，用于判断趋势是在增强还是在减弱。 RSI 用于识别超买与超卖状态，并对近期价格波动具有较高敏感性。 综合 Score 将核心数据整合为 -100 到 +100 的数值，用于概括当前市场状态。 该工具的核心优势在于识别重复模式。当某个指标达到关键水平时，会生成一个模式（例如 P+、F-），并记录随后价格的走势。随着时间推移，工具会积累统计数据，从而基于重复性与概率进行分析。 重要提示： 为了工具正常运行，必须启
Market Sentry
Joas Da Silva Veiga
指标
Market Analysis, Market Structure, Price Action, Trend Analysis, Bullish, Bearish, Range Market, Directional Bias, Market Dashboard, Trading Dashboard, Trend Detection, Market Scanner, Market Context, Breakout Analysis, Consolidation Analysis, Trend Filter, Technical Analysis, Real Time Analysis This indicator analyzes price behavior in real time and classifies market conditions into Bullish , Bearish , Range , and Neutral scenarios. Price is continuously evaluated relative to a dynamic referen
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