Trading Panel Prime

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重要说明





为了使 JoPanel Prime 正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用“Algo Trading（算法交易）”选项。否则，交易面板将无法正常工作。





JoPanel Prime 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业手动交易面板，可帮助交易者快速执行订单并高效管理持仓。它使用现代化的图表交易面板取代 MT5 的默认交易界面，让交易操作更加便捷。





主要功能





• 一键执行市价买入（Buy）和卖出（Sell）订单。

• 支持挂单预览（Shift 创建买入挂单，Alt 创建卖出挂单）。

• 热键（Hotkeys）：X（全部平仓）、I（反向持仓）、M（最小化面板）。

• 独立设置 Take Profit（止盈）和 Stop Loss（止损）。

• 支持 OCO（One-Cancels-Other，一单成交另一单自动取消）挂单。

• 实时统计：浮动盈亏、当日盈亏和手续费。

• 通过输入框或预设按钮调整手数（Lot Size）。

• 支持英语和葡萄牙语界面。

• 支持自动和手动缩放，并按交易品种保存面板设置。

• 按钮动画效果和每日交易数据自动备份。





适用对象





JoPanel Prime 适用于希望提高交易效率的手动交易者、需要简单直观界面的初学者、追求高速执行的剥头皮交易者（Scalpers）、经常使用挂单的波段交易者（Swing Traders），以及追求专业功能和简洁操作体验的交易者。





如果您厌倦了在 MT5 中频繁打开多个窗口，或者因为下单速度慢而错失交易机会，那么 JoPanel Prime 就是为您打造的工具。





使用方法





安装





• 在 MetaTrader 5 中打开：工具（Tools）→ 选项（Options）→ Expert Advisors。

• 勾选“Allow Algo Trading（允许算法交易）”。

• 点击“确定（OK）”保存设置。

• 将 JoPanel Prime 从“导航器（Navigator）”拖放到任意图表。

• 接受所需的权限。





市价交易





• Buy：按当前 Ask 价格开立买入仓位。

• Sell：按当前 Bid 价格开立卖出仓位。





挂单交易





• Shift + 鼠标单击图表：创建买入挂单。

• Alt + 鼠标单击图表：创建卖出挂单。

• 图表上会显示一条彩色预览线，可在确认前调整挂单价格。





交易管理





• Close：关闭所有持仓。

• Reverse：反转当前持仓方向。

• Cancel：取消所有挂单。

• Cancel + Close：取消所有挂单并关闭所有持仓。





止盈和止损





• 在 TP 和 SL 输入框中输入点数。

• 使用 T 和 S 按钮分别启用或禁用止盈和止损。

• 在设置中启用“Use OCO”以使用 One-Cancels-Other 功能。





实时统计





• Floating Profit/Loss：显示当前持仓浮动盈亏。

• Daily Profit/Loss：显示当天所有已平仓和未平仓交易的总盈亏。

• Commissions：显示累计手续费和隔夜利息（Swap）。

• Positions / Volume：显示当前持仓数量和总交易手数。





本工具不提供以下功能





• 它不是自动交易机器人，不会在未经用户操作的情况下自动开仓。

• 它不会进行技术分析，也不会生成交易信号，仅用于订单执行。

• 它不保证盈利，交易结果完全取决于交易者自身的策略。

• 未正确配置或未启用 Algo Trading 时无法运行。

• 它不能替代交易知识、经验或学习过程。

• 它不提供任何投资建议，所有交易决策均由交易者自行承担。





JoPanel Prime 是一款用于提升手动交易效率的订单执行工具，不会替用户做出任何交易决策。





风险提示





金融交易存在较高的资金损失风险。





• 您可能损失全部投资资金，请勿使用无法承受损失的资金进行交易。

• 历史业绩并不代表未来收益。

• 请始终做好风险管理。建议每笔交易都设置 Stop Loss，并将单笔交易风险控制在账户资金的 1% 至 2% 之间。

• 在真实账户使用前，请先在模拟账户（Demo Account）中充分测试并熟悉所有功能。

• 您需对所有交易承担全部责任。本面板仅执行您发出的交易指令，仓位管理和交易决策均由您自行负责。

• 如有需要，尤其是交易新手，建议咨询专业金融顾问。





重要说明





为了使 JoPanel Prime 正常运行，必须在 MetaTrader 5 中启用“Allow Algo Trading（允许算法交易）”。





开发者不对因使用本软件而产生的任何资金损失承担责任。金融交易具有高风险，需要交易者具备相关知识、经验以及良好的风险管理能力。