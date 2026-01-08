tendance,analyse de tendance,signaux,alertes,panneau de trading,tableau de bord,contexte de marché,scalping,day trading,intraday,swing trading,sans repaint,sans recalcul,gestion du risque,risque rendement,support résistance,zones offre demande,pression achat vente,forex,crypto,multi timeframe





QuantumTrade Panel est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour fournir un contexte de marché complet en temps réel, regroupant tendance, zones d’équilibre, pression acheteuse et vendeuse, risque accumulé et projections de trade dans un seul panneau visuel.



L’indicateur est uniquement un outil d’analyse et d’aide à la décision et n’exécute pas de transactions automatiquement. Son objectif est d’offrir une compréhension claire et objective du marché.



Le panneau affiche la tendance principale basée sur le comportement des bougies dans un timeframe interne. Il calcule également le niveau Zero Gamma, un équilibre de prix pondéré par le volume, ainsi que des zones de pression positive et négative.



Delta Risk est une simulation comportementale mesurant la pression acheteuse et vendeuse à partir de la clôture, de l’amplitude, de la volatilité (ATR) et du volume de ticks. Les pics de delta et le risque accumulé sont conservés même lors du changement de timeframe.



QuantumTrade Panel fournit aussi des projections de trade : entrée, stop loss, take profit et ratio risque/rendement (R:R), affichées directement sur le graphique.



Compatible avec le Forex, les indices, les matières premières et les cryptomonnaies, avec ajustements automatiques, support multilingue et mises à jour automatiques.



Cet indicateur ne doit pas être utilisé seul et doit être combiné avec le price action, la structure du marché, les supports et résistances et la gestion du risque.



QuantumTrade Panel est idéal pour les traders discrétionnaires, les scalpers et les day traders.