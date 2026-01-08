QuantumTrade Panel

tendance,analyse de tendance,signaux,alertes,panneau de trading,tableau de bord,contexte de marché,scalping,day trading,intraday,swing trading,sans repaint,sans recalcul,gestion du risque,risque rendement,support résistance,zones offre demande,pression achat vente,forex,crypto,multi timeframe


QuantumTrade Panel est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 conçu pour fournir un contexte de marché complet en temps réel, regroupant tendance, zones d’équilibre, pression acheteuse et vendeuse, risque accumulé et projections de trade dans un seul panneau visuel.

L’indicateur est uniquement un outil d’analyse et d’aide à la décision et n’exécute pas de transactions automatiquement. Son objectif est d’offrir une compréhension claire et objective du marché.

Le panneau affiche la tendance principale basée sur le comportement des bougies dans un timeframe interne. Il calcule également le niveau Zero Gamma, un équilibre de prix pondéré par le volume, ainsi que des zones de pression positive et négative.

Delta Risk est une simulation comportementale mesurant la pression acheteuse et vendeuse à partir de la clôture, de l’amplitude, de la volatilité (ATR) et du volume de ticks. Les pics de delta et le risque accumulé sont conservés même lors du changement de timeframe.

QuantumTrade Panel fournit aussi des projections de trade : entrée, stop loss, take profit et ratio risque/rendement (R:R), affichées directement sur le graphique.

Compatible avec le Forex, les indices, les matières premières et les cryptomonnaies, avec ajustements automatiques, support multilingue et mises à jour automatiques.

Cet indicateur ne doit pas être utilisé seul et doit être combiné avec le price action, la structure du marché, les supports et résistances et la gestion du risque.

QuantumTrade Panel est idéal pour les traders discrétionnaires, les scalpers et les day traders.

Plus de l'auteur
Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Utilitaires
Panneau de trading,Trading manuel,Gestion des ordres,Gestion du risque,Trade Manager,Assistant de trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping JoOrderTrade Simple – Panneau de Trading Manuel Intelligent pour MT5 IMPORTANT : Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres du MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas. Avis important   : si le panneau apparaît trop grand ou trop petit, et qu
FREE
Trend Flow Oscillator
Joas Da Silva Veiga
Indicateurs
tendance,indicateur de tendance,momentum,oscillateur,histogramme,force de tendance,flux de marche,confirmation de tendance,haussier,baissier,analyse technique   Trend Flow Oscillator Le Trend Flow Oscillator est un indicateur de flux et de momentum du marché, développé pour aider le trader à identifier clairement la force et la direction du mouvement, avec simplicité et une lecture visuelle rapide. Il est particulièrement efficace sur les graphiques de 5 minutes (M5), où les changements d
FREE
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
Utilitaires
Panneau de trading,Trading manuel,Gestion des ordres,Gestion du risque,Trade Manager,Assistant de trading,Stop Loss,Take Profit,Trailing Stop,Scalping JoOrderTrade Plus – Panneau de Trading Avancé pour MT5 Deux avis extrêmement importants Pour que l’outil fonctionne correctement, il est OBLIGATOIRE d’activer l’option « Algo Trading » dans les paramètres de MetaTrader 5. Sans cette activation, le panneau ne fonctionnera pas. Le panneau JoOrderTrade Plus peut présenter quelques petits bugs sur c
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
Indicateurs
tendance, pullback, indicateur de tendance, volatilité, atr, moyenne mobile, ema, momentum, oscillateur, flux d’ordres, delta, trading de tendance, scalping   Ce que cela fait Identifie la tendance principale à l’aide de moyennes mobiles. Trace des zones de pullback dynamiques basées sur la volatilité. Affiche le flux directionnel du prix (pression acheteuse ou vendeuse). Aide à lire le contexte du marché pour des opérations plus précises. Voici comment j’utilise cet indicateur en pratique
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis