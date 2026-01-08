tendência,análise de tendência,sinais,alertas,painel de trading,painel visual,contexto de mercado,scalping,intraday,day trade,swing trade,não repinta,sem repintura,gestão de risco,risco retorno,suporte resistência,zonas de oferta demanda,pressão de compra venda,forex,cripto,multi timeframe









QuantumTrade Panel – Descrição Completa

O QuantumTrade Panel é um indicador avançado para MetaTrader 5 desenvolvido para fornecer contexto completo de mercado em tempo real, reunindo em um único painel informações essenciais como tendência, zonas de equilíbrio, pressão de compra e venda, risco acumulado e projeções de trade.

O indicador atua exclusivamente como ferramenta de análise e suporte à decisão, não executando ordens automaticamente. Seu objetivo é ajudar o trader a entender o cenário atual do mercado de forma clara, visual e objetiva.

O painel exibe a tendência principal do mercado, calculada com base no comportamento dos candles em um timeframe interno, oferecendo um viés direcional confiável para operações intraday. Além disso, o sistema calcula o Zero Gamma, um nível de equilíbrio de preço ponderado por volume, juntamente com zonas de pressão positiva e negativa, auxiliando na identificação de regiões relevantes para tomada de decisão.

O Delta Risk é uma simulação comportamental que mede a pressão compradora e vendedora a partir da relação entre fechamento do candle, amplitude, volatilidade (ATR) e volume de ticks. O indicador também registra picos de delta e mantém um histórico de risco acumulado, permitindo ao trader identificar possíveis zonas de exaustão ou continuação de movimento. Esses dados são preservados mesmo ao trocar de timeframe, garantindo consistência na análise.

O QuantumTrade Panel ainda fornece projeções de trade, incluindo ponto de entrada, stop loss, alvo (take profit) e relação risco/retorno (R:R), todas baseadas em volatilidade e adaptadas automaticamente ao ativo analisado. As projeções são desenhadas diretamente no gráfico, facilitando a visualização e o planejamento das operações.

Compatível com Forex, índices, commodities e criptomoedas, o indicador ajusta automaticamente escalas de preço e parâmetros internos de acordo com o ativo. O painel conta com suporte multilíngue, cores dinâmicas e atualização automática, tornando a leitura rápida e eficiente mesmo em mercados voláteis.

Este indicador não deve ser utilizado de forma isolada. Ele foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com price action, estrutura de mercado, suportes e resistências e uma gestão de risco adequada.

O QuantumTrade Panel é ideal para traders discricionários, scalpers e day traders que buscam uma visão clara do contexto do mercado, maior controle de risco e apoio visual na tomada de decisões.